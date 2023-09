Márquez dice que su futuro "no se decidirá este fin de semana"

A pesar de que Marc Márquez dijo en Misano, antes de embarcarse en la gira asiática, que su idea era la de desvelar sus intenciones con vistas a 2024 "entre India y Japón", todo parece indicar que la decisión definitiva, de haberse tomado ya, todavía no se hará pública.

Motorsport.com entiende que Honda no bloquearía una salida del español, en caso de no querer subirse el curso que viene a la RC213V, pero tampoco está claro que el #93 haya decidido ya romper con su marca de toda la vida, con la que va de la mano desde que debutó en MotoGP, en 2013, y con la que ha ganado sus seis títulos de la categoría de las motos pesadas.

Alberto Puig, team manager de HRC, lleva semanas intentando configurar un plan de contramedidas para que el corredor de Cervera le dé al constructor japonés una última oportunidad de cambiar su enfoque en el diseño y proyección de sus prototipos. Esta estrategia pasa por la contratación de una serie de ingenieros especialistas en campos concretos, como la aerodinámica, que ha cogido un relieve decisivo hoy en día en MotoGP.

"Durante este fin de semana no voy a decir nada acerca de dónde correré el año que viene. Intentaré sortear las preguntas de la mejor manera que pueda, pero estoy centrado en la pista", resumió Márquez, en una de sus primeras comparecencias en Motegi, hasta donde se desplazarán los ejecutivos de mayor rango de Honda, con Shiniji Aoyama, jefe de la división de dos ruedas del fabricante, a la cabeza. "Lógicamente, habrá reuniones para mejorar el proyecto con vistas al futuro, que es el objetivo de todos. Mi futuro no se decidirá este fin de semana. Todavía pueden pasar cosas que afecten a mi decisión, o puede que no", añadió el catalán.

Sobre si alguna de las reuniones con los jefes de Honda que tiene previstas realizar estos días en Japón pueden cambiar el sentido de su decisión, Márquez dijo que "a lo mejor ya he cambiado de opinión, nadie está dentro de mi cabeza".

A la espera de si Honda logra mover ficha y convencer a su principal reclamo para que, al menos, cumpla el año que le queda de contrato, Márquez prefiere no abrir la boca en ese aspecto y centrarse en lo que acontecerá a la pista, en la que espera poder ofrecer una versión similar a la del pasado fin de semana, en India, donde el sábado se llevó su segundo podio en una sprint.

"En este circuito podemos hacer un buen fin de semana por el tipo de curvas que hay: muy de parar la moto, levantarla y salir, que es el perfil que menos perjudica a nuestra moto. Seguramente no será tan beneficioso como Buddh, pero tampoco tan malo como Montmeló", señaló el 93.

Por lo demás, este miércoles se hizo oficial el calendario provisional de la próxima temporada, con 22 citas programadas, más que nunca. Para Márquez, como para la mayoría, la introducción del nuevo formato de fin de semana introducido este año, con las pruebas al sprint, somete a todo el 'paddock', y especialmente a los corredores, a un estrés muy considerable.

"Es que 22 carreras son muchas. Este nuevo formato es muy exigente para los pilotos, con sprint en cada gran premio. Se están viendo muchas lesiones; hay muchas caídas. Ahora estamos más tiempo en pista, vamos más rato al límite, eso significa más cansancio y, por consiguiente, más errores. Es una rueda. A nivel humano es demasiado", finalizó Márquez.

Marc Márquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images