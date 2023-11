Márquez quiere mantener la "intensidad" antes de cambiar a Ducati

El ocho veces campeón del mundo tuvo una actuación decente con la Honda el pasado fin de semana en Tailandia, terminando cuarto en la sprint y séptimo en la carrera larga, que se acabó convirtiendo en un sexto tras una penalización a Aleix Espargaró.

A Marc Márquez sólo le quedan tres grandes premios con Honda antes de dar el salto al equipo Gresini para 2024. HRC ya confirmó en Tailandia que podrá probar la moto en Valencia el 28 de noviembre, como ya había adelantado Motorsport.com.

Pero antes de partir, el de Cervera asegura que quiere seguir empujando como lo hizo en Tailandia -independientemente de los resultados que obtenga- para asegurarse de que "tendrá el ritmo" para comenzar su etapa en Gresini.

"La decisión está tomada, así que no voy a hablar de si [habría pasado]", dijo cuando se le preguntó si el fichaje por parte de Honda de Gigi Dall'Igna, referencia de Ducati, le habría mantenido en HRC para 2024. "La decisión ya está tomada. Ahora, como ves, soy más libre. Simplemente estoy pilotando la moto y no me preocupo de nada".

"Y justo lo que busco es mantener la intensidad en estas últimas carreras. Vale, los resultados serán mejores o peores. Pero intentar mantener esta intensidad en el pilotaje [es lo que quiero] porque así, cuando vaya a un nuevo proyecto, tendré el ritmo. Suficiente, no lo sé. Pero al menos estaré preparado".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team



Márquez dijo que estuvo cerca de unirse a su hermano Alex para correr con el neumático medio trasero en la carrera larga de Buriram, pero finalmente optó por la opción dura. Aunque esa goma supone "luchar mucho con el rendimiento" de la Honda, Márquez añadió que lo único que buscaba era "un fin de semana estable, y lo hemos conseguido".

El piloto español también se vio envuelto en numerosas batallas, entre ellas con Pecco Bagnaia y Aleix Espargaró. El #93 aseguró que atacar era la única manera de defender su posición, ya que su escaso agarre trasero le penalizaba en la salida de la curva 1 hasta la curva 3.

"Salí y estaba caliente", añadió. "Intenté atacar al principio porque me di cuenta enseguida de que si no atacaba, cada vez que salía de la curva 1 hacia la 3, una moto me adelantaba".

"Así que entonces dije 'vale, la mejor manera de defenderse es atacar'. Y la forma de atacar con nuestra moto son los puntos de frenada. Frenaba tarde en la curva 5, en la 12. Pero no lo suficiente. A veces perdíamos, como con Aleix, que fue una lucha cerrada", finalizó.