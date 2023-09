Márquez califica de "inesperado" su podio en la sprint de India

Siempre se ha dicho que llegar a un circuito nuevo iguala un poquito las cosas, una teoría válida al menos en India, donde los cuatro campeones del mundo emergieron al frente de las tablas de tiempos. Uno de los que más apuros venía arrastrando era Marc Márquez, que en lo que llevábamos de temporada solo había sido capaz de subir al podio en una ocasión, y en sábado, en la cita inaugural, en Portugal.

Después llegaron las lesiones, las carreras de baja y el cambio de mentalidad, que le invitó a entrar en un modo algo más conservador que el suyo convencional. Sin embargo, como la cabra tira al monte, Márquez detectó este fin de semana la oportunidad de volver a pelear por algo relevante y se tiró a por ello.

Tras llevar a cabo una salida más que notable, que le hizo ganar dos posiciones –de sexto a cuarto–, Márquez superó a Joan Mir antes de que su compañero de equipo se fuera al suelo y se colocó el tercero, a rueda de Pecco Bagnaia, a quien no pudo meter la rueda delantera. El actual campeón se fue marchando y las posiciones quedaron establecidas, sobre todo porque el #93 pudo permanecer lejos del alcance de Brad Binder, que finalizó el cuarto.

"Más que necesitado, el podio es inesperado. Ya en Misano, el domingo de carrera lo hicimos muy bien, y aquí logré un ritmo que no esperaba", resumió Márquez, que con este resultado gana dos plazas en la tabla general de puntos, en la que ahora figura el 17º.

"Los dos de delante (Jorge Martín y Bagnaia) iban muy rápido, y pude aprovechar ese error de Marini que condicionó la carrera de Bezzecchi. Si no, el podio se hubiera escapado", añadió el de Honda, que a pesar del subidón momentáneo insistió en que su moto sigue exigiéndole rodar más allá del límite, con el riesgo que eso conlleva.

"Mañana será más difícil, porque iba muy al límite. La gente no se puede imaginar lo que forcé con el tren delantero. Si el domingo los de delante llevan el mismo ritmo, ya veremos qué pasa. Pero esto ya no nos lo quita nadie", comentó el piloto de Cervera, que la semana que viene se ha comprometido a desvelar su futuro, bien pase este por permanecer vinculado a Honda o por subirse a la Ducati del equipo Gresini que todavía no tiene dueño.

Luca Marini, VR46 Racing Team Accidente en la salida del Sprint 1 / 52 Foto de: M Saad Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 2 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 3 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing 4 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 5 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 6 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Equipo LCR Honda 7 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 8 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 9 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 10 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 11 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 12 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 13 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing 14 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 15 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Equipo LCR Honda 16 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 17 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 18 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 19 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 20 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 21 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 22 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 23 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 24 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 25 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 26 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Equipo LCR Honda 27 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 28 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 29 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 30 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 31 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 32 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 33 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 34 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 35 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 36 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 37 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 38 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 39 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 40 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 41 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 42 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 43 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 44 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Equipo LCR Honda 45 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 46 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 47 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 48 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 49 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team Accidente en la salida del Sprint 50 / 52 Foto de: M Saad Luca Marini, VR46 Racing Team Accidente en la salida del Sprint 51 / 52 Foto de: M Saad Luca Marini, VR46 Racing Team Accidente en la salida del Sprint 52 / 52 Foto de: M Saad