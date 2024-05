Márquez esperaba la "pesadilla" de la Q1 en Barcelona

Se esperaba que el piloto de Gresini Ducati luchara por su primera victoria en MotoGP con la Desmosedici al llegar a Barcelona tras sus podios consecutivos en los grandes premios de Jerez y Le Mans.

Pero el piloto de Ducati restó importancia a este hecho antes del fin de semana, ya que Barcelona ha sido normalmente una pista un tanto difícil para el seis veces campeón del mundo de MotoGP, que sólo ha ganado dos veces en la categoría reina en este circuito.

El viernes, después de terminar segundo en la FP1, Márquez tuvo problemas y terminó 12º en en la sesión de la tarde - se quedó fuera de los 10 primeros por poco menos de una décima de segundo - y deberá pasar por la Q1 de nuevo después de haberlo hecho la última vez en Francia.

Comentando lo que salió mal, Márquez dijo: "Lo que ha pasado es lo que esperábamos".

"Por supuesto que intentamos evitarlo, pero esperábamos tener problemas aquí en Barcelona".

"Hemos sufrido menos de lo que esperábamos, porque a ritmo de carrera y con el neumático medio me siento bien".

"Pero es cierto que en ese ataque al crono, perdemos sólo por una décima la Q2. Pero mañana será el peor entrenamiento, la pesadilla (por la Q1) del fin de semana".

Márquez ha señalado que le está costando frenar con la GP23 en Barcelona, lo que ha sido una queja común durante todo el año para los que pilotan ese modelo de Ducati.

También cree que tanto su estilo de pilotaje como la moto deben ser revisados durante la noche para encontrar una mejora.

"Quiero decir, por supuesto que mi estilo es 'especial', que está funcionando en la mayoría de las pistas", añadió.

"Pero hay tres, cuatro pistas en el calendario en las que funciona menos".

"Por lo tanto, lo bueno es que son sólo tres, cuatro pistas. Pero tenemos que entender bien mañana".

"Esta mañana salí y me sentí super bien. Pero esta tarde, por alguna razón, en la tercera tanda no me he sentido tan bien. Pero esta mañana el estilo de pilotaje funcionaba bien. Así que tenemos que trabajar en ambos aspectos".

Márquez no pudo salir de la Q1 en Le Mans, pero fue capaz de remontar desde la 13ª plaza en la parrilla para terminar segundo en las dos carreras del GP de Francia.

Preguntado sobre si su situación el viernes en Barcelona era mejor o peor que en Le Mans, dijo que el hecho de que su equipo supiera lo que falló en Francia -que fue un cambio de puesta a punto que no funcionó- es una diferencia clave respecto a ahora.

También puso en duda una remontada similar a la que demostró en Le Mans para el sprint del sábado, y Márquez sólo está convencido de que tiene ritmo suficiente para acabar entre el quinto y el séptimo puesto.

"Depende de los entrenamientos clasificatorios, pero si podemos hacer una buena sesión de clasificación y salir en la tercera fila, por ejemplo, nuestro potencial es estar entre el quinto, sexto y séptimo puesto", añadió.

"No mejor, pero es un buen resultado aquí en Montmeló porque parece que KTM y Aprilia aquí funcionan mejor".

"Pero es un circuito diferente y hay que encontrar un equilibrio para todo el calendario. Así que, sí, aquí estamos luchando más que en las otras pistas, pero no estamos lejos."