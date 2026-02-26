Buriram (Enviado Especial).- Una vez recuperado físicamente de las múltiples lesiones e intervenciones quirúrgicas (6) a las que se tuvo que someter el pasado año, ahora Jorge Martín debe recuperar el tono mental y el ritmo competitivo, algo que no será un trabajo sencillo cuando se perdió casi toda la pasada temporada, lo que le deja en una gran desventaja ante su compañero de escudería, y más teniendo en cuenta de que el próximo año ya no estará en Aprilia y dará el paso a Yamaha.

Pese a este cúmulo de situaciones, el español llega con una amplia sonrisa a esta primera carrera, aunque no quiere marcarse grandes expectativas ni pecar de optimismo.

"Más que optimista quiero ser listo y hacer mi trabajo", explicó el español este jueves en la previa del Gran Premio de Tailandia, que se celebra este fin de semana en Buriram.

"Me ha ido bien hacer el test aquí la pasada semana, y también que la primera carrera se corra en el mismo circuito. No quiero hacer más de lo que puedo, que es lo que me pasó el año pasado. No quiero correr riesgos innecesarios, como me ha ocurrido en el pasado", resumió Martín su lista de los deseos, algo que luego no siempre sucede como se piensa.

La enésima desgracia del español fue que, tras haberse operado ya de las lesiones en la mano y el hombro, tuvo que volver a pasar por el quirófano para corregir la operación anterior. Eso le volvió a condenar a un invierno de recuperaciones y a no poder empezar la pretemporada en Sepang. Ahora siente que, poco a poco, las cosas vuelven a su sitio.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

"Mi cuerpo reaccionó bien después del test, pero terminé destrozado", admite.

"Estuve dos días sin poder moverme ni siquiera dormir. Pero eso es bueno porque significa que ahora mi cuerpo se adapta a la MotoGP y estaré en mejor forma durante la carrera. Claro que tengo margen de mejora. Trabajaré en ello durante estas semanas", añade el piloto, que en los dos días de test del pasado fin de semana la tanda más larga que completó fue de 12 vueltas.

"Es un proceso, no puedo estar al 100% ahora. Necesito darle tiempo al cuerpo, pero lo importante es que las lesiones se han recuperado por completo y eso es fundamental".

Pese a esas buenas sensaciones, el español es consciente de que el camino aún es largo.

"Me falta mucha moto y ser más eficiente encima de ella. Estoy tirando del físico que no tengo".

Durante su larga ausencia por las lesiones, Martín ha visto como su compañero Marco Bezzecchi ha progresado de forma fabulosa dentro de Aprilia, hasta convertirse en candidato a todo.

"Sabemos que hay rivales que han mejorado y no han mostrado sus cartas. Pero tener a un compañero tan rápido como Bezzecchi es muy bueno", apunto Martin, que cree que el actual defensor de la corona, Marc Márquez, aún no se ha mostrado este año. "Más que Ducati, el rival es Márquez, pero Marco ha ido muy bien", concede.