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Crónica de carrera
MotoGP GP de Austria

Martín se recupera y gana la sprint de MotoGP en Austria tras sorprendente caída de Acosta

Un importante error no forzado le niega la victoria a Acosta en casa de KTM mientras Martín completa una remontada espectacular para recuperar el liderato en soledad del campeonato sobre Marc Márquez.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martín logró una victoria inesperada en la carrera sprint del Gran Premio de Austria después de que Pedro Acosta se cayera cuando faltaban tres vueltas para el final.

Acosta parecía encaminado a conseguir la victoria frente al público local de KTM el sábado, después de aprovechar una batalla inicial entre Martín y Marc Márquez para tomar la delantera en la primera vuelta.

El piloto de 22 años lideraba por casi tres segundos cuando perdió el control de su KTM en la curva 2 de la vuelta 12 de 14, entregándole la victoria a Martín, quien había terminado la primera vuelta en octava posición, en el Red Bull Ring.

Al comienzo de la carrera, Martín se escapó limpiamente desde la pole position, pero llegó demasiado profundo a la curva 1, quedando bajo una fuerte presión de Márquez en la recta siguiente.

Los dos rivales por el campeonato se tocaron en la curva 2, con Márquez lanzándose al liderato mientras Martín se quedaba sin pista y caía varios puestos en el orden.

 

Acosta también fue uno de los grandes beneficiados por el incidente, recuperando la segunda posición después de haber caído detrás de Marco Bezzecchi hasta el cuarto lugar en la salida.

Al llegar a la curva 3, Márquez se pasó por una fracción de segundo de su punto de frenada, y Acosta metió su KTM por el interior para tomar la punta.

Una vez en el liderato, Acosta rápidamente amplió su ventaja, sacando un segundo de diferencia en apenas tres vueltas.

Mientras tanto, Martín avanzaba, superando a sus rivales uno tras otro. En la vuelta 7, adelantó a su compañero de equipo Bezzecchi para colocarse en posición de podio, antes de obligar a Márquez a abrirse en la entrada de la vuelta siguiente para recuperar el segundo puesto.

 

En ese momento, Acosta tenía una cómoda ventaja de 2,5 segundos, y Martín no lograba recortar terreno sobre el líder.

Pero cuando la victoria parecía estar al alcance de la mano, Acosta cometió un raro error al llegar a la curva 2 y se fue al suelo, entregándole a Martín una inesperada victoria.

 

El campeón de 2024 cruzó la bandera a cuadros con un segundo de ventaja sobre Márquez y recuperó el liderato del campeonato por tres puntos.

Bezzecchi completó el podio con la otra Aprilia oficial, después de acercarse a Márquez en las últimas etapas de la carrera.

De regreso a la acción este fin de semana después de haberse perdido dos carreras, Ai Ogura cruzó la línea de meta en cuarta posición con la Aprilia de Trackhouse, por delante de la Ducati de Gresini de Alex Márquez.

Francesco Bagnaia sumó sus primeros puntos desde el parón de verano con una sólida actuación que le permitió terminar sexto con la Ducati oficial, mientras que Johann Zarco (LCR), Fermin Aldeguer (Gresini) y Fabio Di Giannantonio completaron los pilotos que sumaron puntos.

Ningún piloto de Yamaha terminó entre los 10 primeros, y Fabio Quartararo solo pudo conseguir el 12.º puesto con la M1 oficial.

Solo dos pilotos no lograron llegar a la meta, con Franco Morbidelli, de VR46, sumándose a Acosta en la lista de abandonos. Este último pudo volver a subirse a su KTM después de la caída, pero poco después tuvo que llevar su maltrecha moto hasta los boxes.

También lee:

MotoGP - GP de Austria - Carrera Sprint

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos
1 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 14

20'57.387

       12
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 14

+1.026

20'58.413

 1.026     9
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 14

+1.675

20'59.062

 0.649     7
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 14

+3.495

21'00.882

 1.820     6
5 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 14

+4.447

21'01.834

 0.952     5
6 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 14

+5.142

21'02.529

 0.695     4
7 France J. Zarco LCR 5 Honda 14

+5.895

21'03.282

 0.753     3
8 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 14

+6.810

21'04.197

 0.915     2
9 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 14

+7.233

21'04.620

 0.423     1
10 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 14

+9.228

21'06.615

 1.995      
11 Italy E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 14

+11.580

21'08.967

 2.352      
12 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 14

+13.050

21'10.437

 1.470      
13 Italy L. Marini Honda 10 Honda 14

+15.076

21'12.463

 2.026      
14 Spain P. Espargaró Tech3 GasGas Factory Racing 44 KTM 14

+18.373

21'15.760

 3.297      
15 Japan T. Nakagami Honda 30 Honda 14

+19.201

21'16.588

 0.828      
16 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 14

+20.503

21'17.890

 1.302      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 14

+20.964

21'18.351

 0.461      
18 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 14

+21.054

21'18.441

 0.090      
19 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 14

+22.646

21'20.033

 1.592      
20 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 14

+26.053

21'23.440

 3.407      
dnf Spain P. Acosta KTM 37 KTM 13

+1 Vuelta

19'51.518

 1 Vuelta   Retirada  
dnf Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 10

+4 Vueltas

15'24.941

 3 Vueltas   Accidente  
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