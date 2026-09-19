Martín se recupera y gana la sprint de MotoGP en Austria tras sorprendente caída de Acosta

Jorge Martín logró una victoria inesperada en la carrera sprint del Gran Premio de Austria después de que Pedro Acosta se cayera cuando faltaban tres vueltas para el final.

Acosta parecía encaminado a conseguir la victoria frente al público local de KTM el sábado, después de aprovechar una batalla inicial entre Martín y Marc Márquez para tomar la delantera en la primera vuelta.

El piloto de 22 años lideraba por casi tres segundos cuando perdió el control de su KTM en la curva 2 de la vuelta 12 de 14, entregándole la victoria a Martín, quien había terminado la primera vuelta en octava posición, en el Red Bull Ring.

Al comienzo de la carrera, Martín se escapó limpiamente desde la pole position, pero llegó demasiado profundo a la curva 1, quedando bajo una fuerte presión de Márquez en la recta siguiente.

Los dos rivales por el campeonato se tocaron en la curva 2, con Márquez lanzándose al liderato mientras Martín se quedaba sin pista y caía varios puestos en el orden.

Acosta también fue uno de los grandes beneficiados por el incidente, recuperando la segunda posición después de haber caído detrás de Marco Bezzecchi hasta el cuarto lugar en la salida.

Al llegar a la curva 3, Márquez se pasó por una fracción de segundo de su punto de frenada, y Acosta metió su KTM por el interior para tomar la punta.

Una vez en el liderato, Acosta rápidamente amplió su ventaja, sacando un segundo de diferencia en apenas tres vueltas.

Mientras tanto, Martín avanzaba, superando a sus rivales uno tras otro. En la vuelta 7, adelantó a su compañero de equipo Bezzecchi para colocarse en posición de podio, antes de obligar a Márquez a abrirse en la entrada de la vuelta siguiente para recuperar el segundo puesto.

En ese momento, Acosta tenía una cómoda ventaja de 2,5 segundos, y Martín no lograba recortar terreno sobre el líder.

Pero cuando la victoria parecía estar al alcance de la mano, Acosta cometió un raro error al llegar a la curva 2 y se fue al suelo, entregándole a Martín una inesperada victoria.

El campeón de 2024 cruzó la bandera a cuadros con un segundo de ventaja sobre Márquez y recuperó el liderato del campeonato por tres puntos.

Bezzecchi completó el podio con la otra Aprilia oficial, después de acercarse a Márquez en las últimas etapas de la carrera.

De regreso a la acción este fin de semana después de haberse perdido dos carreras, Ai Ogura cruzó la línea de meta en cuarta posición con la Aprilia de Trackhouse, por delante de la Ducati de Gresini de Alex Márquez.

Francesco Bagnaia sumó sus primeros puntos desde el parón de verano con una sólida actuación que le permitió terminar sexto con la Ducati oficial, mientras que Johann Zarco (LCR), Fermin Aldeguer (Gresini) y Fabio Di Giannantonio completaron los pilotos que sumaron puntos.

Ningún piloto de Yamaha terminó entre los 10 primeros, y Fabio Quartararo solo pudo conseguir el 12.º puesto con la M1 oficial.

Solo dos pilotos no lograron llegar a la meta, con Franco Morbidelli, de VR46, sumándose a Acosta en la lista de abandonos. Este último pudo volver a subirse a su KTM después de la caída, pero poco después tuvo que llevar su maltrecha moto hasta los boxes.