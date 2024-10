Martín asegura que se preparó "más que nunca" para Tailandia

Las declaraciones de Pecco Bagnaia exhibiendo una seguridad pétrea en su aproximación al Gran Premio de Tailandia ponen al líder del campeonato del mundo, Jorge Martín, en alerta, pero el español llega con los deberes hechos y la convicción de que su única 'estrategia' es hacerlo "lo mejor que pueda" y que con esa bandera espera coronar su gran sueño de convertirse en el primer piloto campeón del mundo de MotoGP con una moto privada.

"Estoy con las pilas a tope, pero super alerta. Llego con 20 puntos de ventaja pero no son muchos", explicó Martín este jueves por la tarde en Buriram.

"Siempre que he llegado con ventaja he cometido un fallo. Creo que es el momento de hacer un punto de inflexión, de tener puntos de ventaja y no fallar. Llego bien, con ganas, a una pista que me gusta, será muy difícil, con un un Pecco que se ve (a sí mismo) muy en forma", apunto.

"Le veo y escucho en las declaraciones y está muy motivado, le veo a tope, será difícil ganarle", quiso destacar de su rival.

A Martín le recordaron que cualquiera de los dos que salga líder el domingo del GP de Tailandia, tendrá su primera bola de título la siguiente semana, en Malasia, una situación que es terreno desconocido para el de Pramac.

"Me voy a centrar en este fin de semana, ya pensaré en Malasia cuando toque. Bastante tengo con pensar en mañana (viernes), solo pienso en entrar en la Q2, eso es lo importante. Luego pensaré en el sábado y después en el domingo. Ahora mismo no sirve de nada mirar a Malasia o Valencia", evitó especular.

"Quiero centrarme solo en lo que puedo controlar, entender bien los neumáticos, que son diferentes a los del año pasado y tratar de hacerlo lo mejor que pueda".

El año pasado Martín, a estas alturas del curso, confesaba que le costaba dormir los fines de semana de carrera. "Estoy durmiendo bien", aseguró hoy. "Obviamente hay muchos pensamientos, nervios, presión. El año pasado lo sentía pero no sabía por dónde cogerlo, ahora lo entiendo. Al final estoy peleando por un título y lo más normal del mundo en un caso así es dormir regular y tener nervios. Pero por otro lado estoy tranquilo porque salgo a la pista y ahí doy mi mejor versión".

Martín asegura que duerme bien, pero 'un pajarito' desveló que hace unos días se despertó a las seis de la madrugada y estuvo dos horas viendo vídeos de la carrera del año pasado, desde todas las cámaras.

"Algún bocas", bromeó. "He preparado muy bien esta carrera, lo que puedo controlar es pasar horas trabajando, estudiar y tratar de ser mejor cada día. Me la he preparado mucho, sinceramente más de lo que suelo prepararme las carreras. Al final, si quieres llegar a la excelencia debes centrarte al máximo en todo lo que haces, y eso intento hacer".

En las últimas carreras Martín ha estado 'guardando' un poco sus cartas para no dar pistas a sus rivales, algo a lo que no quiso dar excesiva importancia a la hora de delimitar su estrategia del fin de semana.

"Es difícil esconder nada, hay días en los que yo necesito ayuda y tiro de los datos que me aportan otros pilotos (de la marca), y otros días los necesita Pecco. Yo intento hacer mi trabajo y no puedo estar pensando en esto y lo otro, yo lo que sé es pilotar rápido y es lo que voy a intentar".

En principio, Martín no se plantea correr 'contra' Bagnaia tanto como hacer su propia carrera.

"Voy a ir a dar mi máximo, eso en Australia era hacer segundo, aquí no lo sé, quizá sea acabar el quinto. Yo hago mi estrategia y doy mi mejor versión, obviamente no soy tonto y sé que mi rival es Pecco, ningún otro. Tanto Enea Bastianini como Marc Márquez tienen algo más estos findes, no se juegan nada, un tercero del campeonato, y esos riesgos como en Australia (Marc) pueden tomarlos y yo no. Tengo que correr con cabeza y yendo rápido. Eso para mi es dar lo máximo".

"Veremos mañana, si les meto medio segundo intentaré ganar, pero si no voy rápido y estoy en carrera peleando con otros tres pilotos hay que pensar con la cabeza. Sacar el máximo de cada situación", zanjó el líder del campeonato del mundo.