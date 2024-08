Miller, sin ofertas en MotoGP: "Mi teléfono no está sonando"

Jack Miller, piloto del equipo oficial KTM, ha admitido que su "teléfono no suena" y que se está quedando sin opciones para prolongar su estancia en MotoGP el próximo año.

Habitual del paddock de MotoGP desde 2015, Miller ha estado buscando un asiento tras ser descartado por su actual empleador, KTM, en favor del debutante sensación Pedro Acosta.

Sin embargo, con asientos limitados en la parrilla del próximo año, y una caída de forma en la estancada RC16 que llega en un mal momento, el australiano está encontrando cada vez más difícil conseguir un asiento para 2025.

Motorsport.com informó esta semana de que dos fábricas, entre ellas Ducati, se han puesto en contacto con Miller para que se pase al Campeonato del Mundo de Superbikes.

Pero a la vuelta del parón veraniego de MotoGP en Silverstone, el piloto de 29 años afirmó que no tenía ninguna oferta para correr ni en MotoGP ni en WSBK por el momento.

"Son todo rumores porque francamente en este momento no tengo nada. Ni un solo contrato (sobre la mesa)", dijo.

El conocimiento innato de Miller en el desarrollo de motos, especialmente en Ducati y KTM, podría ser un activo para los fabricantes japoneses Honda y Yamaha, que están luchando por alcanzar a sus rivales europeos a pesar de las ventajas que les ofrece el nuevo sistema de concesiones de MotoGP.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller expresó su entusiasmo por asumir un papel de este tipo en MotoGP, pero reiteró que no tenía ninguna oferta en firme por el momento - antes de señalar que su personalidad es un obstáculo potencial en cualquier cambio en su carrera.

"Sin duda. Todo eso me interesa. Por eso he dicho que, hasta que no esté todo firmado, sellado y entregado, no voy a renunciar a esto".

"Puedo decir honestamente que mi teléfono no está sonando. Estoy intentando presionarlo desde todos los ángulos posibles".

"Pero a veces dices cosas para enojar a la gente, haces lo que sea. Es lo que hay. Por eso he vivido (mi vida así), (ha sido) toda mi carrera. Soy el personaje que soy. Es lo que es".

"Intento hacer lo que puedo en la pista, porque al final es lo que más habla".

Cada vez es más habitual que los pilotos se pasen al WSBK tras finalizar sus carreras en MotoGP, ya que la serie basada en motos de producción ofrece un entorno competitivo para que pongan a prueba sus habilidades.

Miller ha declarado que está abierto a dar el salto al WSBK, donde podría sustituir al bicampeón Álvaro Bautista en Ducati, pero no quiere renunciar a MotoGP hasta que la puerta esté firmemente cerrada.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Cuando se le preguntó si estaba interesado en competir en el WSBK, respondió: "Por supuesto, el nivel allí es fantástico. Creo que el campeonato es genial. Al fin y al cabo, me encantan las carreras y tres carreras en un fin de semana está muy bien. Nunca digas nunca".

"Definitivamente siento que tengo más que dar aquí (en MotoGP), pero esperaremos y veremos. Mantengo la esperanza hasta que se cierren todas las puertas, pero honestamente hablando no pinta bien. Así que haremos todo lo posible para hacer algo en la segunda mitad de la temporada".

"Ha sido un buen parón veraniego, pero también duro. Hay que tener en cuenta muchas cosas".

"Obviamente, todas las cosas buenas llegan a su fin, pero las cosas que terminan cuando no es en tus términos -que rara vez lo es en una situación de competencia- pero sobre todo con lo que he dado en el deporte y lo que siento que tengo que dar al deporte, es difícil".

"Pero como he dicho, nunca se acaba hasta que se acaba. Todo lo que podemos hacer es intentar conseguir algunos resultados decentes, y espero que mi teléfono (suene) en algún momento".