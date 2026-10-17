MotoGP GP de Japón

Morbidelli, sobre conseguir la plaza más codiciada de WSBK pese a sus dificultades en MotoGP

El piloto de VR46 se mostró optimista sobre su inminente paso al World Superbike y agradecido de que su mal momento no le haya costado la oportunidad

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Publicado: 17 oct 2026, 10:29

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Franco Morbidelli, que dejará MotoGP al terminar esta temporada, agradeció a Ducati por haber confiado en él mientras se prepara para pasar a su equipo oficial del Mundial de Superbikes.

El italiano ha atravesado una etapa complicada con la Ducati de MotoGP de VR46, perdiendo la confianza que lo llevó a ser ganador en tres ocasiones en 2020, cuando fue subcampeón.

Su caída de rendimiento hizo que no consiguiera un contrato en MotoGP para 2027, pero Ducati lo mantuvo dentro de su estructura con una plaza oficial en el Mundial de Superbikes. El movimiento supone un intercambio directo con el campeón de Superbikes, Nicolo Bulega, que debutará a tiempo completo en MotoGP con VR46 la próxima temporada.

En declaraciones realizadas durante el Gran Premio de Indonesia, Morbidelli dijo que era consciente de que no se había convertido en una opción evidente para Ducati debido a su rendimiento en baja, sin mencionar su reputación de verse involucrado en incidentes en pista.

"Estoy contento por la oportunidad que recibí de Ducati", dijo el piloto de 31 años, cuya moto llevará una decoración especial inspirada en Garuda en el GP de Indonesia. "No es fácil porque después de un año como este último no es fácil elegirme. Pero claramente Ducati tiene cierta confianza en el trabajo que puedo hacer y estoy realmente agradecido por eso".

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El romano hizo referencia a las declaraciones del director general de Ducati, Gigi Dall'Igna, en el momento del anuncio, y al hecho de que el Mundial de Superbikes pasará a usar neumáticos Michelin la próxima temporada, otro intercambio directo, ya que Pirelli tomará el lugar de proveedor de MotoGP. De este modo, Morbidelli aportará a su función en Superbikes familiaridad con los productos de la compañía francesa.

"Leí las palabras que Gigi dijo sobre mí y estoy completamente de acuerdo con él", agregó. "Estoy realmente agradecido por esas palabras y eso es lo que intentaré aportar. Intentaré aportar mi experiencia con Michelin y mi velocidad, que tuve en muchas ocasiones.

"Si vuelvo a pelear por la victoria, aportaré mi manera de luchar por la victoria. La tuve durante la mitad de mi carrera en Moto2 y en MotoGP la tuve durante dos años. Tuve la oportunidad de pelear por la victoria durante dos años".

Otro piloto de carreras de MotoGP que se marcha, Maverick Viñales, se mostró algo menos en paz con la idea de pasar a otra categoría, y afirmó que aún no se ha rendido en su balance previo al GP de Indonesia.

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