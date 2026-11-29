MotoGP GP de Valencia
MotoGP "no teme" un declive tras la retirada de Marc Márquez
El director ejecutivo adjunto de MotoGP, Carlos Ezpeleta, aseguró estar tan "sorprendido" como todos por el anuncio de la retirada de Marc Márquez, pero afirmó que no "temen" un impacto negativo por su marcha.
Germán Garcia Casanova
Publicado: 29 nov 2026, 11:13
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Carlos Ezpeleta convocó este domingo en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia, donde se celebra el último gran premio de la temporada, un encuentro con los medios para comentar el anuncio de la retirada de Marc Márquez, así como cualquier tema de interés para los presentes.
"Sin duda ha sido una noticia sorprendente para nosotros", admitió el número dos de MotoGP.
"Claramente, es algo que iba a pasar antes o después, pero siempre piensas que va a tardar un poco más en pasar. El campeonato tiene casi 80 años y nosotros lo hemos estado gestionando durante los últimos 35, hemos visto partir a grandes pilotos y Marc puede considerarse el mejor de toda la historia", apuntó.
"Dicho esto, el campeonato sigue, lo dijo el propio Marc cuando recordó que los pilotos están aquí "de paso". Todos los pilotos suman y hacen que MotoGP sea más grande cada día. Nuestro objetivo y lo que tenemos que hacer es seguir creando otros personajes, como venimos haciendo", continuó el ejecutivo.
Ezpeleta no tiene miedo que la marcha súbita de un personaje del calado de Marc Márquez suponga una bajada precipitada del interés por MotoGP.
"Por supuesto que no, no tenemos ningún temor. Llevamos muchos años haciendo esto, hay muchos años y muchos pilotos que se han retirado. Puede haber en algunos territorios un bache y que luego sigamos creciendo, eso sí, es lo normal, como ha habido en Italia y ha seguido creciendo el deporte", en referencia a la marcha de Valentino Rossi.
"Nosotros tenemos una visión muy a largo plazo y no tenemos un temor ahora de que el deporte decaiga porque Marc no esté. Son cosas a corto plazo para seguir creciendo a largo plazo", valoró.
"Durante los últimos años, también en el programa y los domingos, hemos intentado explicar todas las historias. Hay grandísimos pilotos en la parrilla ahora mismo. El año que viene habrá otros cuatro pilotos que son campeones del mundo. Nuestro objetivo es explicar todas esas historias. Habrá cinco o seis novatos y 18 pilotos que cambian de equipo, motos nuevas, dos circuitos nuevos. No nos hemos quedado sin historias", subrayó.
"La marcha de Marc se va a notar, sería muy raro que no se notase, pero intentaremos llenar ese vacío con historias, como hemos venido haciendo durante toda la vida del campeonato".
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