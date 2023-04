Cargar reproductor de audio

Los pilotos de MotoGP han planteado numerosas preocupaciones sobre el asfalto del COTA durante durante los últimos años, con varios trabajos parciales de repavimentación a raíz de tales críticas.

Después de que la superficie fuera etiquetada como "una broma" por el campeón del mundo de 2021 Fabio Quartararo hace dos años, y de que la Fórmula 1 planteara sus propias preocupaciones, el asfalto fue renovado en las curvas 2, 10 y 12-16 en enero de 2022.

Las quejas fueron mínimas durante la visita de MotoGP el año pasado, pero tras los entrenamientos de este viernes en el GP de las Américas 2023, la mayoría de pilotos expresaron de nuevo sus preocupaciones.

"Tenemos cuatro asfaltos en esta pista", señaló el vigente campeón del mundo, Pecco Bagnaia.

"En seco, se puede manejar bastante bien. En mojado es más difícil, porque ya en seco, en la curva 1, donde han rascado la pista, sientes que la parte delantera se bloquea".

"Así que en mojado este tipo de problemas se multiplica. Intentaremos que lo entiendan, porque en la curva 11 y en la 12 el asfalto está destrozado".

"Como he dicho, cuatro asfaltos en una pista no es normal. En mi opinión es peor que el año pasado, porque somos increíblemente rápidos, ya estamos girando cerca del récord de la pista".

Pese a que Pecco se mostró firme en su análisis sobre el asfalto texano, sí reconoció que los esfuerzos en el circuito eran evidentes.

"En cuanto a la seguridad y la limpieza de la pista, ha mejorado en comparación con el año pasado", concedió.

"Pero cuando frenas en la curva 1 sientes que la parte trasera te empuja hacia arriba, entonces bloqueas la parte delantera y tienes que parar la moto".

"Lo mismo en la curva 11 y en la 12, cuando entras en la penúltima curva la moto empieza a moverse mucho porque la pista se ha raspado en ese punto. Así que, para mí, sí es peor".

Varios pilotos afirmaron que el agarre era peor allí donde el circuito había raspado el asfalto, aunque en algunas zonas parecía como si la pista se estuviera rompiendo.

"En algunos puntos, como las curvas 11, 12, 15 y 20, si vas andando el asfalto se está agrietando", dijo Alex Márquez.

"No es por el raspado, es como si el asfalto se saliera y cuando vas por ahí hay mucho trompo. En ese punto es un poco extraño. Hay un gran bache en la curva 3, es como un gran paso del bordillo al asfalto y es algo que si golpeas te vas a estrellar", explica el de Gresini. "Es una situación peligrosa porque no puedes controlarla", advierte.

Alex Rins, Equipo LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

En las dos sesiones de entrenamientos del viernes se produjeron cinco caídas en la horquilla de la curva 12, la zona de frenada más dura del circuito.

"En algún punto es un desastre, esto es seguro, pero la pista no está mal", aportó Quartararo.

"La curva 12 tienen que hacerla al 100% porque un pequeño error ahí y te estrellarás. No se puede tomar la velocidad adecuada en las curvas, pero en general la pista está bien", fue más amable el francés. "No es peor que el año pasado, sólo en esta curva", concretizó.

Alex Rins, del LCR Honda, fue más directo sobre el estado del asfalto. "Empieza a ser peligroso", avisó.

"Me gusta mucho este circuito, el trazado, la pista, pero sobre todo todas las caídas son en los puntos más críticos donde el asfalto está peor - curva 11, curva 12 el asfalto está súper dañado y los baches también mucho, incluso peor que el año pasado".

El piloto de VR46 Ducati Luca Marini dijo el viernes que el asunto se plantearía de nuevo en la reunión de la comisión de seguridad de la tarde, ya que la situación actual del asfalto es "imposible".

"El asfalto es un desastre. Es una situación muy, muy mala, quizá la peor de la temporada", dijo el hermano de Valentino Rossi, el astro italiano que ya se quejó de las condiciones de esta pista hace dos años.

"No estoy contento, esto no es bueno... el año pasado recuerdo que en la comisión de seguridad pedimos a Dorna que presionara al circuito para que hiciera algunos cambios para las motos, porque quizás para los coches no es tan malo y no es tan peligroso".

"Pero para nosotros es imposible pilotar así. Tenemos que hacer un estándar [mínimo] para la homologación para pilotar en circuitos como éste".

"Me gusta correr aquí, pero con el asfalto en esta situación es muy, muy difícil", zanjó el chico de Tavullia.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 1 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 2 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 3 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 4 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 5 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 6 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 7 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 8 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 9 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 10 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 11 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 12 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 13 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 14 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 15 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 16 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 17 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 18 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 19 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 20 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 21 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 22 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 23 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 24 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 25 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 26 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 27 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 28 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 29 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 30 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 31 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 32 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 33 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 34 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 35 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 36 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team 37 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Michele Pirro, Equipo Ducati 38 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Michele Pirro, Equipo Ducati 39 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 40 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 41 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 42 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing 43 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing 44 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 45 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 46 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images