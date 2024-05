Quartararo empieza "a ver luz al final del túnel" con Yamaha

Aunque para el francés el noveno puesto cosechado en el Circuit de Barcelona no es su mejor resultados del curso, ya que en Portimao acabó 7º, en aquella ocasión el francés de Yamaha solo pudo remontar dos posiciones para terminar a 20 segundos del ganador, mientras que este domingo en Montmeló el Diablo serpenteó entre el pelotón para escalar de la casilla 17 en la parrilla de salida al noveno puesto, nuevamente a 20 segundos del ganador, Pecco Bagnaia, pero a solo 10 del último puesto del podio, que ocupó Marc Márquez.

Yamaha realizó, hace tres semanas, un test privado en Mugello, donde probó una nueva aerodinámica, así como otras novedades menos fáciles de localizar a simple vista, como un motor que en algunos momentos se ha denominado "nuevo" y, en otros, una evolución con electrónica del actual.

En cualquier caso, Fabio Quartararo terminó este domingo prudentemente satisfecho de las novedades ya puestas en pista en Barcelona y aseguró que tras un año y medio de travesía del desierto, empiezan a ver "la luz al final del túnel".

Para el piloto de 25 años, el progreso que ha visto en los últimos meses le da esperanzas de que Yamaha pueda dar la vuelta a la situación y recortar las distancias con los líderes.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Cuando estás dando pequeños pasos, quieres dar uno más grande lo antes posible", dijo este domingo por la tarde en Montmeló.

"Pero para ser sinceros, durante este último año y medio no hemos logrado ningún progreso, y ahora siendo que estamos viendo la luz al final del túnel, ¡es genial!", exclamó.

Quartararo está puesto con la mirada a Mugello, donde las mejoras de Yamaha funcionaron muy bien en el test y que es el escenario del Gran Premio de Italia, este próximo fin de semana.

"Así que ojalá podamos dar buenos pasos muy pronto".

La batería de mejoras introducidas ayudaron al francés a tener un mejor manejo de la M1.

"Personalmente, los cambios me ayudan a girar, a entrar un poco más rápido en las curvas. Es difícil decir si es un gran paso adelante o no, porque la aerodinámica no es algo de lo que se pueda decir que es mucho mejor".

Antes de tener la seguridad de que el paso adelante es importante, Fabio necesita confirmar en otros circuitos la efectividad del nuevo paquete aerodinámico.

"Esto es, la aero tienes que acostumbrarte a ella y en el futuro será un paso realmente bueno, y estamos buscando dar otro paso más como este. Así que espero que podamos hacerlo".

Localizado el problema, Yamaha hace un trabajo inteligente

Yamaha y Honda pueden se benefician este año del rango más amplio de concesiones, lo que les otorga dos actualizaciones del paquete aero, así como disfrutar de test privados solo limitados por el número de neumáticos a los pilotos oficiales.Quartararo afirma que el tiempo extra en pista permite a Yamaha probar nuevas piezas en la M1, pero también acostumbrarse completamente a ellas.

Además, dijo que la marca de Iwata no está introduciendo mejoras porque sí, ya que sólo se montan en la moto aquellas piezas que ofrecen mejoras significativas.

"Para mí, con la aerodinámica te acostumbras mucho más cuando das más vueltas", dijo.

"Aprendo aún más la aerodinámica durante todo el fin de semana que utilizo porque puedo entender dónde están los puntos fuertes, y en cinco vueltas no puedes realmente entender [eso]. Este es el beneficio de tener las concesiones", subrayó.

"Después de Mugello vamos a Valencia para hacer dos días de test. Hay mucho trabajo, pero merece la pena porque Yamaha nunca ha trabajado así en el pasado, nunca ha tenido tantas ideas", dijo eufórico.

"Y no estamos trayendo cosas por traerlas. Hablamos claramente con el equipo de que no quiero probar otro chasis u otro basculante. Ya hemos probado cientos de ellos".

"Sabemos de dónde viene el problema, así que ahora están realmente centrados en él y están trabajando de una manera inteligente", finalizó el francés.