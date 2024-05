Viñales desmiente que su continuidad con Aprilia en MotoGP esté cerrada

El domingo por la mañana en los minutos previos del Gran Premio de Catalunya de MotoGP, Massimo Rivola, máximo responsable de Aprilia en las carreras, se prestó a ser entrevistado por el ex piloto Jorge Lorenzo en el mismo box del equipo de Noale.

El tres veces campeón del mundo quiso saber los planes del equipo italiano en clave de futuro tras el anuncio, el pasado jueves, de Aleix Espargaró respecto a su retirada a final de temporada.

"Después de la carrera del sábado le pregunté si estaba seguro, si de verdad se quiere retirar. Pero me dijo que la decisión está tomada", dijo un Rivola que, desde hace semanas ya, flirtea con la posibilidad de incorporar a un piloto italiano top en su alineación. "Hay que esperar a que Ducati tome su decisión", dijo.

"Luego pueden quedar pilotos italianos interesantes, como Enea Bastianini o Marco Bezzecchi", apuntó, sin cerrar la puerta a primeras espadas como Jorge Martín o Marc Márquez, del que dudó que se vaya a conformar con estar en un equipo satélite en 2025. También le preguntaron por Maverick Viñales, que acaba contrato a final de temporada. "Está confirmado", aseveró el italiano.

Nada está confirmado, corrige Viñales

Tras la carrera, que no fue nada bien para Maverick, acabó 12º a más de 22 segundos del ganador, con muchos problemas de agarre en su Aprilia y dificultad para mantenerse en pie, casi sale volando por encima de su moto en la parte final, el corredor no estuvo en sintonía con las palabras de Rivola.

"No, no, yo no estoy confirmado. No tengo contrato para el año que viene", aclaró el corredor a preguntas de Motorsport.com.

"Evidentemente hay mucho interés en continuar (juntos) porque estamos haciendo un trabajo muy bueno, pero miro el día de hoy, el de Le Mans o Jerez y hay que esperar. Hay que esperar", dijo resoplando Mack.

"Hay puertas abiertas y hay que esperar un poco y decidir lo que es mejor para mi en términos de rendimiento", advirtió.

"Yo quiero ganar, sinceramente, y creo que tengo la habilidad para poder luchar por ganar, y tengo que mirar bien cuál es la mejor opción. Qué es lo más completo, cuál es el paquete que me dará la mejor opción, el máximo para explotar mi mejor nivel", finalizó el español.