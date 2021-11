Quartararo, "al límite por nada" en el sábado de Valencia

El piloto de Yamaha admitió que estaba "totalmente perdido" después de terminar los entrenamientos del viernes en la 11° posición, pero pareció haber dado un giro en su rendimiento para la cuarta práctica del sábado en la que mostró un sólido ritmo de carrera.

Pero esa forma no se trasladó a la clasificación, donde el francés terminó a más de seis décimas de la cima en el octavo lugar con una vuelta que también fue seis décimas más lenta que su tiempo de la pole de 2019.

"La semana pasada cometimos un error en la FP4, pero en la clasificación para mí se dieron las circunstancias de que cambiamos algo y no funcionó", dijo Quartararo al ser preguntado por Motorsport.com si sufrió los mismos problemas que en Portugal.

"Hoy la FP4 ha ido bastante bien, he tenido una gran FP4, y para ser sincero en una mala situación ahora mismo porque -no sé si es la pista o no- hace dos años conseguimos tener mucho mejor ritmo, estábamos en 1m29s".

"Franco (Morbidelli) el año pasado hizo un 1m30.0s si no me equivoco, y los dos somos siete décimas más lentos".

"Así que no estoy muy contento de cómo han ido las cosas, y me gustaría entender por qué, porque ya en la frenada con el duro era demasiado blando".

"Así que es difícil de entender, pero me gustaría saber por qué hemos tenido tan malas sensaciones hoy".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo agregó que tenía la sensación de estar en vueltas para disputar la pole porque tenía que empujar por la falta de "apoyo delantero".

"El neumático delantero de la FP3 a la FP4 lo cambiamos a duro y era una sensación mucho mejor, pero en la clasificación simplemente no tuvimos ninguna sensación delantera, ningún apoyo delantero, al doblar era realmente malo", dijo.

"No conseguí la vuelta, pero hice dos vueltas en 1m30.6s y parecía que estaba compitiendo por la pole".

"Me sentí muy al límite para nada, y para ser honesto es bastante extraño y triste no saber qué pasó".

"Tenemos que entenderlo porque mañana va a ser una carrera larga y todavía no sé por qué somos tan lentos".

La situación de Quartararo se produce cuando Ducati ha copado los tres primeros puestos con Jorge Martín en la pole, mientras que cuatro Desmosedici ocupan puestos entre los cinco primeros.

Comentando esto, el francés señaló: "Bueno, para una pista que no es de Ducati tener cuatro pilotos entre los cinco primeros, creo que ahora mismo es un poco de Ducati".

"Pero todos estos pilotos son muy rápidos, lo que pasa es que hace dos años hicimos la pole position, hacíamos vueltas de 1m30s bajos en la clasificación y ahora mismo hacer un 1m30s es una pesadilla".

"Así que no podemos entender lo que está pasando y se nos escapan muchas cosas".