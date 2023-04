Quartararo: Morbidelli podría ser mi compañero en 2024, u otro

Cargar reproductor de audio

El campeón del mundo de 2021 ha terminado las cuatro carreras que se han disputado esta temporada, peno nunca ha sido capaz de estar más arriba de un 7º puesto, que es la posición en la que cruzó la meta en Argentina, tras acabar 8º en la de Portugal. En las sprint, el galo aún terminó más atrás, 9º y 10º, respectivamente. Eso hace que, a día de hoy, Fabio Quartararo solo sea 10º de la general con 18 puntos, a 32 del líder Marco Bezzecchi y, sorprendentemente, a tres de su compañero Franco Morbidelli, que está una posición por delante.

Pese a esos pobres números para la estrella francesa de Yamaha, el joven corredor de 23 años mira al presente con cierto optimismo.

"No estamos tan lejos", aseguró. "Solo tenemos que trabajar un poco más en la clasificación, para poder salir más adelante en parrilla. Vamos a trabajar este fin de semana, es clave conseguirlo", añadió.

Pese a que Quartararo no salió nada satisfecho de las dos primeras carreras del curso, el galo no quiere chocar contra un muro como hizo el año pasado en las primeras carreras.

"Al final no es tanto, pero está todo tan igualado y ajustado que si no estas cien por cien cómodo con la moto llegan las dificultades. En Portugal no estuvo mal, pero se hicieron allí los test de pretemporada y todo el mundo iba rápido. En Argentina las condiciones no era buenas… cambiamos cosas y mejoramos. Espero poder encontrar una base y dar un paso adelante este fin de semana, especialmente el sábado en Q2".

Como no podía ser de otra manera, le preguntaron a Quartararo por el test privado de Jerez, en el que Toprak Razgatlioglu estuvo al manillar de la Yamaha, que podría estar interesada en dar la alternativa al turco en MotoGP el próximo año.

"Fue una buena oportunidad para Toprak el poder probar la M1 durante dos días. Pero la decisión sobre quién debe ser mi compañero no me compete a mí", se desmarcó el galo, que tiró balones fuera cuando le preguntaron a quién veía de compañero el próximo año. "Puede ser Franco o puede ser otro", dijo críptico el chico de la Costa Azul.

