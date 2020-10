Médicos descartan fracturas tras las caída de Quartararo en Aragón

Por un momento se encogieron los corazones en el paddock del Mundial de MotoGP. El líder del campeonato, el francés Fabio Quartararo, sufrió una escalofriante caída en la curva 14 a falta de poco más de nueve minutos para el final del FP3 del Gran Premio de Aragón.

Fabio salió escupido por encima de su Yamaha, golpeó con fuerza el hombro derecho y la pierna izquierda. El piloto, ya en la grava, se dolió primero de la parte alta de su brazo derecho y, mientras le recogían los comisarios, de la pierna izquierda.

Las asistencias le evacuaron en camilla de la pista y una ambulancia le trasladó al centro médico del circuito.

Tras unos minutos de incertidumbre, el piloto se trasladó a la clínica móvil, para iniciar ya la recuperación que le permita seguir compitiendo este fin de semana.

El director médico del Mundial de MotoGP, Ángel Charte, confirmó que no hay fractura para Quartararo a los micrófonos de DAZN.

“Ha sido una caída fuerte, en el centro médico le hemos hecho placas, ha salido resultado normal. La contusión es importante, tuvo ayer una caída en la cadera derecha y ahora la izquierda. Tiene un gran hematoma y tenemos que ver la evolución, no descarto hacerle más pruebas, depende de cómo evolucione. En principio el diagnostico parece claro. Se aplicará hielo y antiinflamatorios. No hay ninguna fractura y trataremos los tejidos blandos y el golpe. Vamos a ver la evolución despacio. No tiene porqué no salir a la FP4, lo iremos viendo minuto a minuto”, confirmó el doctor.

Posteriormente, el propio corredor, mientras subía por su propio pie las escaleras de la clínica móvil, dijo: "Estoy bien". Sin duda, la mejor señal posible.

Quartararo lidera el Mundial y se está jugando el campeonato con Joan Mir, Andrea Dovizioso y Maverick Viñales.