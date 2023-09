Quartararo asegura que puede "dormir tranquilo" tras su podio en India

Fabio Quartararo ha vuelto al podio de MotoGP. En medio de una nefasta temporada 2023 con la Yamaha, y de un rifirrafe interno con el equipo sobre si se cumplieron o no las expectativas con el prototipo de la M1 para 2024 en el pasado test de Misano, el piloto francés acabó tercero en el primer Gran Premio de India de la historia, un resultado que no conseguía desde el pasado GP de las Américas, la tercera cita del año.

'El Diablo' realizó una salida prodigiosa que le dejó luchando con Joan Mir. Tras asentarse, pudo marcar su ritmo, gracias a lo que mantuvo la plaza. Posteriormente, las caídas de Marc Márquez y de Pecco Bagnaia le dejaron tercero, mientras que los problemas con el mono y una posterior colada de Jorge Martín le permitieron luchar por la segunda plaza, aunque el madrileño la acabó consiguiendo yendo al límite, buscando recortar el máximo de puntos posibles al líder del campeonato.

Tras la carrera, Quartararo reconoció que había sido un día duro, en el que volvió a sufrir en velocidad punta, aunque al fin logró defenderse en aceleración: "Ha sido una carrera difícil, la verdad, lo he dado todo. En la recta perdemos mucho, en aceleración, mi jefe de mecánicos ha dicho que hemos hecho una gran carrera, así que me puedo ir a dormir tranquilo. Ha sido una gran carrera, espero volver el año que viene a este magnifico circuito".

"He hecho una muy buena salida. Más o menos estaba en la quinta posición, con Joan Mir al principio, y estaba muy al límite, no conseguía ir realmente rápido. Pero al final he conseguido aguantar la posición, marcar mi ritmo y al final todo el mundo iba al límite. Pecco, que ha cometido el error, o Marc también. Así que he aprovechado los errores. Muchas veces casi me caigo al ir tan al límite, pero al final hemos conseguido el podio", siguió.

Después, el de Niza narró el duelo con Jorge Martín: "La verdad es que lo he vivido mal, [por] el agarre que teníamos al final. Me ha pasado por la izquierda, con mucho más 'grip' y potencia, pero al final estoy contento de volver al podio. Segundo habría sido mejor, por supuesto, pero podemos estar contentos del ritmo que hemos hecho durante todo el fin de semana y por un resultado final como este".

Quartararo no tuvo problemas en reconocer que el movimiento de Martín no le había parecido excesivo ni superando el límite: "Sí, sí. Al final ha sido un adelantamiento justo, Jorge tenía más agarre que yo, se ha posicionado ahí y yo patinando y moviéndome no he podido hacer nada. Ha sido totalmente justo".

Por último, el #20 comentó su buen estado físico, contrastando con el de Jorge Martín, que acabó pidiendo agua desesperado: "Estoy bastante fresco. Más que cansado, [he sufrido] con el calor que he pasado encima de la moto. Ya desde la primera vuelta me quemaba muchísimo. Pero físicamente me encuentro mejor, es un plus. Como las cosas no están yendo bien este año, me entreno cada vez más y recupero más", finalizó.