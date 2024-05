Quartararo: "Fue la primera carrera este año en la que me siento competitivo"

Quartararo disfrutó de uno de sus fines de semana más fuertes con el débil paquete de Yamaha en 2024 frente a su público en Le Mans, clasificándose octavo y luchando dentro de los ocho primeros en el gran premio.

El campeón del mundo de 2021 rodaba sexto cuando se fue al suelo en la curva 9 en la vuelta 17 de 27, pero se marchó contento con lo que fue capaz de hacer en la M1 el pasado domingo.

"Para ser honesto, estoy contento", dijo.

"Estoy contento porque es la primera carrera este año en la que siento que soy competitivo y estoy luchando con pilotos con los que solía luchar en el pasado, como Aleix (Espargaró)".

"Estaba viendo a Maverick (Viñales) y Marc (Márquez) delante de mí. A 10 vueltas del final, me he caído".

"Así que me siento feliz y, por desgracia, nos caímos, pero estar en esta posición, sexto, sin muchas caídas delante de mí era la primera vez".

"Lo he dado todo y quería el máximo. Por desgracia, nos hemos caído, pero hemos dado el 100%".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha probó una nueva puesta a punto en la moto de Quartararo que, según dijo, esperaba que le ofreciera unas sensaciones completamente diferentes.

Sin embargo, sintió que los cambios mejoraron la moto sólo un poco, pero lo suficiente como para tener un impacto positivo y tal vez convertirse en su configuración base de cara al futuro.

"Hicimos un cambio masivo en la moto (en el warm-up) que el equipo esperaba que yo dijera 'es completamente diferente' o 'malo' o algo así - esperaban que sintiera una gran diferencia, pero sentí una pequeña diferencia de una manera mejor", explicó.

"Así que corrimos con esta moto. Para mí, parece que va a ser nuestra nueva base".

"Y después (del lunes) tendremos dos días de pruebas en Mugello, así que también tendremos la oportunidad de comparar en pistas totalmente diferentes".

"Pero hoy creo que he pilotado muy, muy bien y espero que podamos seguir así".

Sobre los beneficios de la nueva puesta a punto, Quartararo ha añadido: "Un poco de agarre, sobre todo entrando pero ligeramente".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto: Marc Fleury

"Pero está claro que tenemos las ideas de lo que hay que mejorar, pero va a llevar tiempo".

"La (configuración) electrónica que estamos utilizando, o cómo la estamos utilizando, no es de una buena manera".

"Pero estamos aprendiendo paso a paso. Se puede ver desde la curva 5 hasta la curva 6 que nuestra moto siempre se mueve mucho en comparación con los chicos que estaban delante".

"Nuestra moto es súper pesada, no gira. Pero paso a paso estamos intentando mejorar estas cosas y creo que vamos por buen camino".

Quartararo, 12º en la clasificación general con 25 puntos después de cinco carreras, afirma que volver a luchar en cabeza fue un estímulo mental, más que su sorprendente podio en el sprint en Jerez (que luego le fue retirado por una infracción en la presión de los neumáticos), ya que su actuación en el GP de Francia fue de auténtico ritmo.

"Para mí, mentalmente, fue bueno", señaló.

"Por eso, por supuesto, estoy frustrado por no terminar la carrera, pero para mí luchar con Aleix, ver que al final los del podio estaban delante, y luego Marc (Márquez) se alejó".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto: Marc Fleury

"Pero he podido verlos no muy lejos y mi ritmo no era tan malo, porque en Jerez, sí, hicimos un buen sprint pero la mitad de ellos se cayeron delante de mí y yo hice una salida muy buena".

"Pero hoy ha sido la primera carrera en la que realmente hemos podido luchar".

"Esto, mentalmente, es bueno y paso a paso estamos mejorando. Va a ser un largo camino pero llegaremos".