Quartararo y la sprint: "No me gusta para nada"

Al francés se le complicó mucho la cosa este sábado al finalizar 11º en la Q2 de la clasificación, circunstancia que lo colocó en la cuarta fila de la parrilla tanto para la carrera corta del sábado, como para la del domingo.

Por si eso fuera poco, un problema técnico en el momento en que engranó la segunda marcha, en la arrancada, todavía le puso las cosas más cuesta arriba. El roce con Joan Mir, que terminó en el suelo, en la segunda vuelta de la prueba lo recolocó en la última plaza y lo dejó sin ninguna opción de puntuar.

A pesar de todo ese cúmulo de infortunios, Quartararo pudo avanzar entre el tráfico hasta el décimo puesto que ocupó al cruzar la meta, un resultado que lo obligará a tomar más riesgos todavía este domingo.

Nada más bajarse de la moto, al francés se le preguntó su opinión sobre el nuevo formato de grandes premios, una vez completada la primera carrera sprint. Según él, el alboroto y la excitación que lleva consigo una prueba de solo doce vueltas es un arma de doble filo que puede provocar más de un disgusto.

"No me gusta para nada (el nuevo formato). Es una jungla y pronto habrá un accidente grande. Esto no son carreras de coches, en las que te puedes tocar y no pasa nada. Por suerte no pasó nada, pero tenemos por delante otras 20 carreras sprint, así que veremos. Esta vez solo se cayeron Luca Marini y Enea Bastianini (y Joan Mir), pero en el futuro seguro que habrá más accidentes”, resumió Quartararo.

Sobre el rendimiento de su M1, poco cambia de la declaración que dio el campeón del mundo de 2021 de la que tanto repitió el curso pasado, cuando la falta de músculo del propulsor de su prototipo le dificultó mucho medirse en corto a las Ducati, y mucho menos adelantarlas.

“En ritmo no fuimos mal, y rodando detrás de Alex Márquez detecté varias cosas que tienen los demás y que nos faltan a nosotros. Nuestra moto tiene puntos fuertes que en este circuito no podemos exprimir. Lo que tenemos que hacer es encontrar la forma de mejorar nuestra velocidad a una vuelta, para poder colocarnos más adelante en la parrilla”, añadió el Diablo.

Sobre el panorama al que cree que se enfrentará el domingo, el buque insignia de Yamaha confía en poder remontar posiciones más fácilmente llegando desde atrás, al disponer del doble de vueltas para hacerlo.

“Muy diferente no sé si será, porque los que terminaron en el podio (Pecco Bagnaia, Jorge Martín y Marc Márquez) también tienen muy buen ritmo en las tandas largas de vueltas. Pero creo los ánimos estarán un poco más tranquilos en las primeras vueltas. Hoy parecía que la primera vuelta era la última, y eso es bastante peligroso”, insistió el piloto galo.

