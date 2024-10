Quartararo siente que Yamaha volvió "a la realidad" el viernes en Motegi

Yamaha venía en línea ascendente antes del Gran Premio de Japón. La marca japonesa había logrado mejorar sus sensaciones en Misano, en el último test oficial de pilotos de 2024, y eso le permitió rendir bien en los grandes premios de Emilia Romagna y de Indonesia, sobre todo gracias a la figura de Fabio Quartararo, que sacó a relucir en esos lugares varias de las mejores actuaciones de la temporada al manillar de la M1.

Pero el GP de Japón, la cita de casa para los de Iwata, ha supuesto una vuelta a la realidad. Este viernes, ni el 'Diablo' ni Alex Rins fueron capaces de meterse directamente en la Q2 en la Práctica, como era el objetivo del primero. El galo finalizó 14º la sesión vespertina en Motegi, con un crono de 1:44.401, a 965 milésimas del mejor registro, marcado por Brad Binder, y a poco menos de dos décimas de Marco Bezzecchi, décimo. El español, por su parte, finalizó vigésimo, con un 1:44.950, a más de medio segundo de la KTM.

Tras la jornada de viernes, los dos pilotos de Yamaha explicaron la situación y achacaron su mal día a los problemas que la moto nipona no para de arrastrar, a pesar de algunas mejoras: la falta de agarre, sobre todo del trasero, que se nota sobre todo cuando peor están las condiciones, como es el caso de la pista propiedad de Honda.

"Hemos vuelto a la realidad", resumió un resignado Quartararo, sabedor de que aún quedan ciertas penurias que pasar con la cuarta moto del campeonato, según la general de constructores. "Cuando la falta de agarre viene de la pista. lo pasamos muy mal. No podemos parar la moto. El agarre trasero es muy malo".

Rins, que no acabó nada contento por el mal día, expresó las mismas sensaciones que su compañero de garaje, e incluso destacó algún problema más de los que se relatan habitualmente sobre la Yamaha: "Tenemos muchos problemas de falta de agarre, y no sé cómo gestionarlo. Al frenar se levanta mucho de detrás. Hacía muchos días que no entraba tan decepcionado al box".

"Nos hemos dado cuenta de que, circulando detrás de Honda, estamos un pasito por detrás en términos de aceleración. Estamos haciendo algo mal. No podemos encontrar tracción cuando dejamos los frenos y abrimos gas, y tampoco agarre en inclinación", finalizó el español sobre la actual situación.