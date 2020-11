Rossi: "Nuestro departamento de motores es el principal problema"

La vuelta de Rossi se ha producido en medio del temporal que azota Valencia, y no solo en lo que a la meteorología se refiere. El Gran Premio arrancó con la sanción a Yamaha por haber manipulado sin permiso el motor. El viernes se confirmaba que Maverick Viñales tendrá que salir desde el pitlane al tener que descorchar una sexta unidad, y el día se cerraba con la noticia de que cinco de los miembros del equipo están aislados por coronavirus.

Deportivamente las cosas no van mucho mejor para la marca de Iwata, a pesar de que tres de sus pilotos se están jugando el Mundial. El fin de semana está resultando negro para las M1. Si la sanción a Viñales le complica mucho sus opciones, el 11º lugar que obtuvo Fabio Quartararo en la parrilla tampoco le pone las cosas fáciles. Que la novena plaza de Franco Morbidelli sea el mejor balance de Yamaha este sábado lo dice todo.

Por su parte, Rossi partirá 18º. A su vuelta ha podido comprobar que las cosas no han cambiado mucho en estas semanas que ha estado fuera.

"Fue una experiencia complicada, porque tuve que quedarme 24 días en casa y solo", explicó. "Por suerte, físicamente me he encontrado bien, aunque los dos primeros días son duros. Todos los que estaban conmigo iban dando negativo, pero yo seguía siendo positivo. Tuve miedo de no poder correr aquí".

El tema del motor de Yamaha ha acaparado la mayoría de titulares este fin de semana, pero visto su rendimiento lo va a ser más veces.

"Yamaha tiene que trabajar en el motor, porque necesitamos más velocidad y más suavidad. A la vez, también necesitamos crear más agarre trasero. Nuestro departamento de motores es el principal problema, porque el motor es lento, se rompe y además se cometió un error con las válvulas", indicó.

Unos problemas que vienen de atrás y que salta a la vista que no se ha avanzado en ellos este año.

"Había mucha expectación con la M1 de 2020, pero Morbidelli ha ganado dos carreras con la moto de 2019, de modo que la moto de este año no supone un claro paso adelante", atizó.

Mientras Yamaha es un polvorín en este momento, Suzuki tiene cada vez más cerca llevarse el Mundial con Joan Mir.

"Suzuki ha hecho un gran trabajo. Davide Brivio [director general del equipo] ha logrado que los japoneses y los italianos trabajen juntos. Eso hace la diferencia", afirma.

Al menos, este sábado se confirmó que su hermano Luca Marini dará el salto a MotoGP en 2021 y ambos coincidirán en la parrilla.

"Estoy muy contento de correr con Luca el año que viene, con una buena moto, con Ducati. Me acuerdo que cuando gané el primer título, en 125cc (1997), llegué a casa y Luca tenía 21 días. Por eso es increíble que ahora vayamos a correr juntos en MotoGP", cerró.

