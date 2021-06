Viñales hará "exactamente lo mismo" que Quartararo en Assen

Assen.- Maverick Viñales disparó con dureza a Yamaha después de acabar último la carrera de MotoGP del Gran Premio de Alemania, el pasado domingo. “Esto ya empieza a ser una falta de respeto”, aseguró.

Este jueves, en la previa del Gran Premio de Holanda, el español no bajó el tono de sus declaraciones y se mantuvo en que su equipo no le explica los motivos por los que no puede pilotar la moto como él quiere.

“Es muy difícil saber cómo nos irá aquí. Intentaré dar algunas vueltas y ver qué sensaciones me transmite la moto”, introdujo este jueves en Assen.

“No es que no esté feliz en Yamaha, sino que siento que es una falta de respeto hacia mí, como piloto, que me tenga que limitar a recopilar información. Nunca estuve en una situación así en mi vida: terminar el último. Por eso estoy cabreado”, admitió abiertamente.

“No entiendo nada. El problema es que siempre que pido respuestas me dan la misma: ‘no sabemos qué pasa’. Necesitamos encontrar algo más porque tenemos muchos problemas”, asumió el catalán.

Viñales recordó su potente victoria en el GP de Qatar, la ronda inaugural de la temporada, que le colocó como líder provisional del campeonato.

“Es muy extraño que, en la primera carrera del año, en Qatar, pudiera ser tan superior al resto, y que haya pasado de ser el primero al último. Es algo que me pregunto muy a menudo y que es muy difícil de aceptar”, reflexiona en voz alta.

Maverick mantiene que Yamaha le tiene rodando para recabar datos y que al final le montan la puesta a punto de Fabio Quartararo, ahora mismo el piloto más rápido de la marca.

“No creo que esa falta de respeto tenga que ver con Fabio. Hace muchas carreras que me fijo en sus datos. Al final, él se encuentra en un punto diferente al mío. Mi solución para este fin de semana será usar lo mismo que use él. Exactamente lo mismo: electrónica, suspensión y ver qué pasa”, adelantó.

“Aquí voy a copiar exactamente la moto de Fabio y veremos dónde estoy. Pero no debería ser así: un piloto debería seguir su línea, buscar la mejor configuración para él y su estilo de pilotaje. Pero en este equipo solo hago que copiar a los demás. Me veo forzado a ello. En Alemania me caí sin ninguna razón aparente”, recordaba.

“Cuando sepamos qué pasa podremos trabajar en ello, pero como piloto es difícil trabajar en el ‘no sé’”.

Los resultados de Viñales y el estado anímico en que parece afrontarlos han desatado no pocas críticas hacia el piloto, siempre comparándolo con su compañero de equipo, líder del certamen.

“Últimamente me he borrado ya hasta de las redes sociales. Mantengo el Instagram porque me gusta, porque me río con mis amigos. Pero es difícil porque nadie se pone en la situación en la que estoy; nadie se sube a la moto y sabe lo que hay. Es difícil encajar según qué críticas”, admitió.

Y subió el tono de sus palabras.

“Otras veces, pasaban cosas y lo había dejado pasar. Pero esta vez me ha dolido; no lo voy a olvidar. Nunca en toda mi vida había estado tan enfadado”, aseguró.

Un enfado que no dijo si tenía un causante en concreto.

“El enfado es con la situación a la que se ha llegado”, cerró visiblemente molesto el español.

Las fotos de la temporada 2021 de Maverick Viñales en MotoGP

