Viñales se siente llevado al límite por KTM: "No tengo ningún problema mental"

El culebrón KTM/Viñales no se detiene. El piloto de Tech3 ha multiplicado las críticas hacia el fabricante por la forma en que se desarrollaron las conversaciones para una prolongación de su contrato.

Maverick Viñales explica, en efecto, que creyó en un ascenso al equipo oficial, pero ante su larga convalecencia tras su lesión en el hombro hace un año, KTM finalmente firmó a Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio y propuso al español quedarse en Tech3, algo que habría rechazado.

Las dos partes parecen encaminarse hacia un divorcio tormentoso, que recuerda el final de la explosiva relación entre el mismo Viñales y Yamaha en 2021. En desacuerdo, el piloto y el fabricante habían renunciado inicialmente a su asociación para 2022 pese a tener un contrato en toda regla. Luego, en el Red Bull Ring, Viñales dio voluntariamente grandes golpes de gas susceptibles de dañar su motor, lo que le valió una suspensión, antes de una separación a mitad de temporada.

Viñales no aprecia realmente el paralelismo entre las dos situaciones y solo ve un punto en común: una falta de claridad en las intenciones de los fabricantes, lo que lo lleva al límite. Por tanto, asume sus declaraciones del jueves, cuando afirmó haber firmado un contrato finalmente considerado no válido por KTM.

"Lo que dije ayer era la verdad sobre la situación y sobre lo que pasó", explicó Viñales este viernes en Sachsenring. "Era la verdad y no quiero ocultarla. Como con lo que pasó en Yamaha, mucha gente empieza a decir que tengo problemas mentales. No, no tengo ninguno."

"El problema son los equipos que me llevan al límite absoluto, con sus decisiones. Saben muy bien que si siento que el equipo da el máximo por mí, yo daré el 1000% por él. Pero en cuanto me dejan de lado, para mí se acabó."

Maverick Viñales tiene pocas chances de montarse sobre una KTM en 2027. Photo by: Steve Wobser / via Getty Images

"Necesito sentir que tengo valor para el proyecto y para el equipo. Por eso siempre he dicho que estoy muy contento con los ingenieros, porque me dan el valor que necesito. ¿Veis?"

"Es lo que decía ayer: dije que firmé un contrato que era muy malo para mi confianza, incluso para el futuro, para tomar decisiones. Pero confío en los ingenieros, confío en el proyecto."

Por el momento, entiendo que estaré en casa el año que viene.

Lo cierto es que, con sus recientes declaraciones, Maverick Viñales ha comprometido su futuro con KTM y Tech3, incluso cuando se trata de la última opción en la parrilla de 2027. Günther Steiner, director general del equipo francés, reconoció que una renovación se volvía poco probable. Pit Beirer, director de KTM Motorsports, por su parte no cerró totalmente la puerta, evocando sobre todo la necesidad de recuperar cierta calma, pero también la voluntad de definir la dupla de pilotos de Tech3 ya este fin de semana.

"No sé si la puerta sigue abierta, ya veremos", reaccionó Viñales. "Desde mi punto de vista, es difícil decir nada. Después de todo lo que ha pasado, es difícil ver una luz. Pero realmente me gustaría olvidar todo eso, intentar ser positivo y volver fuerte después del verano. Para mí, el verano es el momento en el que voy a volver, liberarme e intentar hacerlo lo mejor posible."

"Para el futuro, no tengo ni idea, realmente ninguna", añadió Viñales. "Por el momento, entiendo que estaré en casa el año que viene, pero en cualquier caso, daré lo mejor de mí en la segunda parte de la temporada."

Maverick Viñales, Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Viñales concentra toda su atención en esta segunda parte del campeonato. El inicio de año se vio arruinado por un tornillo colocado tras la operación del año pasado y que le molestaba, y luego por una nueva intervención destinada a retirarlo. Ahora está decidido a demostrar que aún puede brillar sobre la KTM, siempre que recupere una buena condición física.

"No creo que [la situación] complique nada. Al final, queremos correr y queremos estar delante. Mi objetivo es recuperarme y recuperar mi velocidad. Actualmente no consigo ser rápido, pero porque no me siento cómodo en la moto. Tengo que encontrar esa comodidad y seguir empujando. En cualquier caso, voy a dar el máximo, por el equipo, por la moto y por los ingenieros. No hay ninguna duda."

"El objetivo que tengo en mente es volver realmente fuerte después del verano", subrayó Viñales. "Por eso tengo que seguir insistiendo, para recuperar el nivel que puedo tener."

"Cada circuito presenta dificultades diferentes. Mugello fue muy duro, aún no estaba listo. Assen fue muy duro, perdía seis décimas en solo dos curvas, con dos cambios de dirección. Todavía tengo progresos que hacer, pero creo que va en la buena dirección."