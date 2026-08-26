VR46 confirma el fichaje de Fermín Aldeguer para el MotoGP 2027

El Pertamina Enduro VR46 Racing Team confirmó este miércoles al joven talento español Fermín Aldeguer, de 22 años, como piloto para la temporada 2027, la primera de la nueva era de MotoGP con el reglamento técnico que entrará en vigor el próximo curso.

Según el comunicado del equipo, el acuerdo con Aldeguer es para las dos próximas temporadas, hasta final de 2028.

Aldeguer, que firmó la renovación con Ducati a principios de este año, competirá con el equipo propiedad de Valentino Rossi en calidad de piloto de fábrica, con respaldo absoluto y material oficial del constructor de Borgo Panigale.

De esta manera, el piloto murciano contará, sobre el papel, con las mismas armas que los pilotos del equipo Lenovo, Marc Márquez y Pedro Acosta, y del que será su nuevo compañero en VR46, Nicolò Bulega, aún pendiente de ser confirmado.

Como ya explicamos, Fermín firmó un primer contrato con Ducati en enero de 2024, antes de empezar su últimas temporada en Moto2. El acuerdo era de 2+2 años, con las temporadas 2025 y 2026 confirmadas, ejecutándose la cláusula de renovación para 2027 y 2028 el pasado mes de marzo durante el GP de Brasil.

Fermín Aldeguer, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

En ese mismo momento, Ducati le comunicó a Aldeguer que la próxima temporada correría con VR46, dentro del acuerdo de colaboración especial con el equipo de Tavullia, convertido en 'factory-supported team' del constructor italiano, un acuerdo que ahora se ha hecho oficial.

Si todo se desarrolla con normalidad, Aldeguer cumplirá estos dos años con VR46, antes de afrontar, en 2029, su gran objetivo, que es dar el salto al equipo oficial Ducati, con solo 24 años de edad.

El corredor nacido en La Ñora (Murcia), debutó en MotoGP en 2025, logrando convertirse en el mejor rookie de la temporada, en la que firmó una impresionante victoria en el GP de Indonesia, además de dos podios, en Francia (3º) y Austria (2º), para acabar octavo de la general del campeonato, con 214 puntos.

2026 empezó con muy mala fortuna para Fermín, que se lesionó de mucha gravedad la pierna izquierda entrenando con una moto de serie en enero, lo que le dejó fuera de la pretemporada y del gran premio inaugural en Tailandia.

Tras una complicada recuperación mientras competía, una nueva lesión, esta vez en la espalda durante el GP de los Países Bajos, ha dejado a Fermín fuera de combate hasta ahora, perdiéndose las carreras de Assen, Sachsenring y Silverstone, completando este año, hasta ahora, solo ocho de los doce grandes premiso celebrados, con un segundo puesto en Barcelona como mejor resultado.

Aldeguer, que ha aprovechado el verano para trabajar duro y recuperarse de esta nueva lesión, viajará a Motorland este próximo jueves para pasar una última revisión médica con el doctor Angel Charte, director médico de MotoGP, que decidirá en última instancia si el murciano recibe el 'fit' para salir a pista el viernes en el FP1.