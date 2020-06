¿Debe la bandera confederada estar en los circuitos de NASCAR?

Wallace se unió a Don Lemon en CNN el lunes por la noche para discutir la posición de NASCAR contra el racismo, así como el momento de silencio del domingo en el Atlanta Motor Speedway.

Lemon dijo que estaba "asombrado" por la respuesta de NASCAR y sus pilotos, y el presentador de CNN le preguntó a Wallace cuál debería ser el próximo paso del deporte ante la situación, a lo que él respondió: “Esa es una buena pregunta. Es por eso que estas conversaciones se están teniendo en este momento ".

"Estamos tratando de descubrir los próximos pasos, y yo pienso que lo próximo sería deshacerme de todas las banderas confederadas. No debería haber ningún individuo que se sienta incómodo en nuestros eventos, que asisten para pasar un buen rato con su familia y que se sienta molesto por algún tipo de objeto que han visto ondear”.

“Nadie debería sentirse incómodo cuando vienen a una carrera de NASCAR, así que yo comenzaría con sacar las banderas confederadas, porque no hay lugar para ello”.

"Habrá mucha gente enojada (con mí posición) que lleva esas banderas con orgullo, pero es hora de cambiar. Tenemos que cambiar eso”.

Wallace no está solo

Hace cinco años, Daytona International Speedway ofreció un intercambio de banderas para los fanáticos que entregaron sus banderas confederadas y, a cambio, dieron banderas estadounidenses.

La historia de la bandera confederada está entrelazada con NASCAR, pero ya no es bienvenida en ningún evento oficial. Está prohibida en diseños de pintura de los vehículos, programas de carreras, señalización, etc. Sin embargo, a los fanáticos se les permite seguir ondeándola y esto se ve a menudo en el infield de los eventos de NASCAR.

Wallace no está solo. Ryan Blaney y Brad Keselowski tampoco son fanáticos de la bandera de la Confederación y dijeron lo mismo después de la carrera del domingo.

"Solo saludo una bandera y esa es la de Estados Unidos", dijo Keselowski, quien muestra una bandera estadounidense en sus celebraciones al momento de ganar una carrera. "Reconozco que esa bandera (la confederada) podría significar algo diferente para otras personas, pero para mí no significa Estados Unidos de América. Pero no voy a decirle a la gente que necesitan deshacerse de ella, ese tampoco es mi derecho, pero ciertamente no la saludo ni la respeto”.

Su compañero de equipo en Penske, Blaney, hizo eco de esos comentarios: "Es difícil, realmente no lo disfruto porque a veces siento que las personas que la saludan significan lo negativo, y eso no es genial".

"Sí, me encantaría no verlas en la pista, porque no hace que todos se sientan cómodos, así que pienso que es mejor traer tu bandera con las 50 estrellas. Creo que eso sería mucho mejor ".

En 2015, Dale Earnhardt Jr. dijo que la bandera es "ofensiva para toda una raza" luego del tiroteo en la iglesia de Charleston, Carolina del Sur, donde nueve afroamericanos fueron asesinados por un supremacista blanco.

Wallace y el No. 43 lucirán una imagen para apoyar "Black Lives Matter"

Como parte de su apoyo al movimiento Black Lives Matter, Bubba Wallece llevará una decoración especial en Martinsville.

"Estoy emocionado de correr un auto #BlackLivesMatter en Martinsville, una de nuestras mejores pistas y la mejor para mí", dijo Wallace en un video publicado por RPM.

"Esta declaración hablará mucho de lo que defiendo, pero también de la iniciativa que NASCAR y el deporte están tratando de impulsar".

La idea surgió por primera vez la semana pasada, antes del momento de silencio previo a la carrera en Atlanta por la injusticia racial.

Wallace dijo que su equipo de Richard Petty Motorsports no tenía patrocinio vendido para la carrera de Martinsville.

Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro Photo by: NASCAR Media

¿Qué significa la bandera confederada?

La bandera está relacionada con los estados sureños que tomaron parte en la Guerra Civil, y quienes estaban en contra de la abolición de la esclavitud.

Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas crecieron su economía gracias al uso de esclavos, provenientes de África, y que utilizaban en industrias como la agrícola, en particular el algodón, o la construcción.

La discusión de su uso se centra en que algunos la defienden por ser una forma de honrar a antepasados que combatieron en la Guerra Civil, pero también existen quienes la ligan a los supremacistas blancos.