Button no descarta competir en alguna carrera de NASCAR

Jenson Button competirá en un NASCAR modificado para Hendrick Motorsport en las 24 Horas de Le Mans 2023 como parte del proyecto Garage 56, pero el campeón de Fórmula 1 no descarta un día correr en NASCAR, aunque no en un óvalo como Daytona.

Durante la presentación de la alineación del Garage 56 de NASCAR en las 24 Horas de Daytona, Button dijo a pregunta de Motorsport.com que tiene un gran respeto por los pilotos de la serie de stock cars de Estados Unidos y que es algo lejano a lo que ha conocido dentro del mundo del deporte motor.

"Para mí, los óvalos son algo en lo que realmente respeto lo que hacen los chicos, porque está mucho más allá de lo que yo he experimentado. Correr siempre con un poco de movimiento a lo largo de la curva; correr tan cerca el uno del otro y tan cerca del muro es una habilidad que no tengo, no creo, no lo sé. Nunca lo he intentado”, dijo el británico.

A pesar de que los óvalos no son algo que pondría en su lista, no descarta un día compita en NASCAR, pero con una condición: “Pero los circuitos permanentes me interesan”.

Mientras que tradicionalmente NASCAR había sido conocida por competir únicamente en óvalos, el calendario de 2023 ha ampliado esto con siete trazados permanentes incluyendo pistas como el Circuito de Las Américas, Sonoma y la incorporación de una pista callejera en el centro de Chicago.

Hendrick Motorsports, Garage 56, Chevrolet Camaro ZL1 Photo by: Hendrick Motorsports

“Definitivamente me interesaría correr en circuitos urbanos, en circuitos de carretera, pero no quiero participar en una sola carrera, eso no es emocionante para mí", indicó el competidor.

Johnson, que recientemente se convirtió en copropietario del equipo de Copa Petty GMS (ahora Legacy Motor Club), estaría abierto a extender una invitación para que Button conduzca para su organización en la Cup Series.

"Estoy seguro de que está en su mente [de Button] y sé que está en mi mente como propietario de un coche ahora", dijo Johnson a Motorsport.com.

"No hay nada que me gustaría más que correr con Jenson en algún momento”.