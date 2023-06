Carl Edwards niega que se plantee un regreso a competir en NASCAR

La abrupta decisión de Carl Edwards tras la temporada 2016 de retirarse de la competición de NASCAR a los 37 años conmocionó al deporte, en el que los pilotos que ganan carreras y luchan por campeonatos rara vez se apartan por su cuenta.

Edwards había perdido la oportunidad de conseguir su primer título de la Copa en el final de temporada de 2016, pero había disfrutado de una impresionante carrera que incluía 28 victorias en la Copa, 38 victorias y un campeonato en la Xfinity Series y seis victorias en Trucks.

Ser competitivo y los riesgos que conlleva

"No estoy planeando hacer ninguna conducción (en NASCAR). Esto es la punta de la lanza. Estos tipos son tan buenos que yo sería terriblemente lento, y tendría que prepararme mucho. En serio, esa es la verdad", dijo Edwards, que ahora tiene 43 años, el domingo en el Nashville Superspeedway.

"Para mí, las carreras son un deporte de riesgo. Hay riesgo y si no estoy comprometido al 100 por ciento, simplemente no siento que sea lo correcto para mí ir a hacerlo por diversión. He estado prestando atención. Los golpes son duros. Siguen siéndolo. Una de las razones por las que no corro es porque soy consciente de ello".

Aún así, Edwards ofreció una advertencia que podría reabrir la puerta algún día.

"Pero te digo una cosa, si (el deseo) se cuela, que es algo que queremos ir a hacer, te prometo que voy a dar el 100 por ciento", dijo. "Lo haré lo mejor que pueda. Pero ahora mismo, no estoy planeando nada".

De vuelta a la pista

Edwards hizo su primera aparición pública en una pista de NASCAR desde su retiro en mayo en Darlington Raceway, cuando se unió a la cabina de Fox Sports TV como parte de la transmisión de la carrera de la Copa.

En ese momento, dijo que era "cada vez más difícil" no correr.

Edwards fue invitado por la pista de Nashville este fin de semana en parte porque fue presentado como el miembro inaugural de la nueva "Legends Plaza" de la pista.

Edwards ganó seis veces durante su carrera en NASCAR en Nashville Superspeedway, cinco veces en Xfinity y una vez en Trucks.

"No sé qué decir aparte de que soy el tipo más afortunado del mundo", dijo Edwards. "Pude vivir mi sueño, hacer lo que amo y cuando llegó el momento de hacer otras cosas, pude hacerlas".

"Volver y que me reciban como lo han hecho, me ha sorprendido. Es una sensación fantástica".