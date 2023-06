NASCAR debe probar con una carrera en Europa, dice Button

NASCAR llevó este mes un Chevrolet Camaro ZL1 Next Gen modificado, gestionado por el equipo Hendrick Motorsports, para mostrar un stock car de gran potencia al público europeo en la mundialmente famosa carrera 24 Horas de Le Mans.

El principal impulsor del programa fue el presidente de NASCAR, Jim France, que deseaba homenajear a su padre, Bill Sr., el hombre que llevó por primera vez un coche de NASCAR a Le Mans en 1976.

Button, quien fue uno de los tres pilotos del coche, cree que la respuesta increíblemente entusiasta del numeroso público de Le Mans demuestra que NASCAR podría ganar adeptos en Europa si llevara a sus estrellas norteamericanas al otro lado del Océano Atlántico en sus coches de Cup.

"Creo que tiene que haber una manera de conseguir que los aficionados europeos entiendan las personalidades de este deporte, además de disfrutar de las carreras", dijo Button. "Creo que podría ser grande, y hacer una carrera en Europa el año que viene sería genial.

"Hay que aprovechar lo que hicimos en Le Mans, y creo que tuvo tantos seguidores que vi muchos memes y se volvió una locura en las redes sociales. Podría olvidarse fácilmente, así que creo que hay que aprovecharlo lo antes posible. Una carrera en Europa sería genial".

NASCAR organiza series de carreras de stock cars en Europa, Canadá, México y Brasil con maquinaria de menor especificación. La segunda categoría de la NASCAR, la Xfinity Series, ha corrido en los circuitos de F1 de Ciudad de México (2005-2008) y Montreal (2007-2012), y la Cup Series disputó dos carreras de exhibición en Suzuka a mediados de los '90.

Juan Pablo Montoya corrió en la NASCAR Xfinity Series en Ciudad de México. Photo by: Getty Images

Button se preguntó si NASCAR podría ser parte de una prueba del Campeonato del Mundo de Resistencia en Europa, para asegurarse un público que pudiera apreciar sus carreras al estilo norteamericano.

"Creo que no es lo que NASCAR querría hacer, pero sería bueno saltar a un fin de semana donde hay otra carrera", dijo. "Así que, ya sea un fin de semana de F1, que es poco probable, o un fin de semana del WEC, un fin de semana de resistencia".

"Porque ya hay una gran base de aficionados y sería un buen punto de partida para futuras carreras en Europa".

También consideró que un programa de televisión entre bastidores, al estilo de Drive to Survive, ayudaría a la audiencia europea a conocer a los pilotos y equipos de NASCAR, para ayudarles a apreciar de qué se trata: "Las carreras son una cosa, y creo que entender las personalidades que hay en este deporte es algo que los aficionados europeos querrían saber".

"Sólo ver 39 coches dando vueltas es genial, pero si no sabes quién está detrás del volante, no tienes a nadie a quien apoyar realmente, a menos que sólo te guste el color del coche, como a mi hijo".

Kimi Raikkonen, Trackhouse Racing, Onx Homes / iLOQ Chevrolet Camaro Foto: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

También sugirió que más cruces de pilotos internacionales probando la NASCAR Cup Series -como el también campeón del mundo de F1 Kimi Raikkonen y la estrella australiana de Supercars Shane van Gisbergen con la entrada Project 91 de Trackhouse- sería útil para hacer crecer su audiencia fuera de Norteamérica.

"Me gustaría que más pilotos del mundo de la resistencia o de la F1 probaran NASCAR y vieran lo competitiva que es", añadió Button. "Nunca pensé que sería tan competitiva como lo es".

"Sabía que los óvalos serían algo diferente, pero no pensaba que los pilotos serían tan buenos en los circuitos urbanos y mixtos. Me he llevado una grata sorpresa".