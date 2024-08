El dilema de NASCAR: ¿Es una serie de carreras o de choques?

Cualquiera que ame la NASCAR conoce la cita: "No te golpeó, no te chocó, no te empujó... te frotó. Y frotar, hijo, es correr".

El actor Robert Duvall pronunció esas palabras inmortales, interpretando al ficticio jefe de equipo Harry Hogge (que todos sabemos que era el Harry Hyde de la vida real), en la película de "Días de trueno", la cual trataba sobre NASCAR. Y puede que fuera sólo una coincidencia que la otra estrella de la película, Tom Cruise, saltara desde el techo del Stade de France en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos sólo unas horas antes, porque algo estaba definitivamente "en el aire" para ese reinicio final en Richmond el domingo por la noche.

La NASCAR moderna siempre se ha centrado tanto en el espectáculo como en el deporte, y ésta fue una de esas ocasiones en las que ambos se enfrentaron. Una bandera amarilla tardía parecía haberle costado a Austin Dillon una victoria vital en la carrera de la Copa, y un preciado puesto en los playoffs, ya que Joey Logano lo pasó por fuera para tomar la delantera en la reanudación del tiempo extra. "Si llega hasta él, habrá contacto", dijo Jeff Burton, analista de pilotos de la NBC.

Y se produjo, bueno, un trompo en el caso de Logano, ya que Dillon esperó hasta que había girado en la curva 3 para embestir su parachoques trasero y enviarlo girando contra el muro. Ahora bien, Logano ha hecho movimientos de "chocar y correr" en su carrera y no se achica. Aunque en este caso se trató más bien de un "choque y muro", ya que giró contra la pared de la curva 4, estaba dentro de ese mantra de "rozar es correr".

Watch: Austin Dillon takes the checkered flag after bumps for the lead

Pero lo que sucedió a continuación realmente planteó la cuestión de si Dillon fue más allá de la línea de lo que es aceptable. Al igual que Burton, el siguiente Denny Hamlin había previsto lo que se avecinaba, así que levantó en su entrada para asegurarse de que tendría una gran salida por la línea baja para arrebatarle la victoria. Con su spotter gritando "¡abajo, abajo, abajo, chócalo!", Dillon tenía otras ideas, y giró su volante con fuerza hacia la izquierda para enganchar el panel trasero derecho de Hamlin, lo que envió a su segunda víctima contra el muro

A partir de ahí, Dillon se limitó a vencer a Tyler Reddick hasta la línea de meta - que le dio un golpe en la parte trasera después de la línea de meta, después de haber visto a Austin destrozar a su jefe de equipo.

Dejemos una cosa clara: Al público le encantó. Aunque Hamlin es nativo de Virginia, se ha convertido en una especie de villano recientemente por muchas razones. Logano, también, es alguien que nunca se ha echado atrás a la hora de soltar alguna bronca en la pista.

Mientras los puristas del automovilismo se agarraban las perlas en las redes sociales, la mayoría de los aficionados de la NASCAR aplaudían y gritaban su aprobación de todo el drama.

Ver cómo el Chevrolet Nº 3 de Richard Childress Racing se abría paso hacia la victoria seguramente les transmitió las vibraciones de Dale Earnhardt Sr. - , ya que "The Intimidator" era conocido por su estilo de competición sin concesiones. Y esto, sin duda, fue el epítome de eso, muy similar al incidente de Dale Sr. y Darrell Waltrip en esta pista en 1986.

Logano calificó la maniobra de Dillon de "gallina de mierda" y añadió: "Es un pedazo de mierda. Es una mierda. Ha apestado toda su carrera y ahora va a estar en los playoffs. Bien por él, supongo".

Así que, en lo que respecta al espectáculo, fue una gran victoria para NASCAR. Pero...

Austin Dillon, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro Foto de: Danny Hansen / NKP / Motorsport Images

"Nunca jamás nos van a tomar en serio como deporte"

Hamlin señala que la falta de control de los pilotos por parte de la NASCAR hace que la relación espectáculo-deporte esté muy inclinada a favor del "espectáculo". Su planteamiento es en gran medida "hazlo" hasta que cruce una línea indefinida de conducta.

Ahora bien, una línea que se ha marcado recientemente es enganchar deliberadamente a rivales, como fue la maniobra de Dillon con Hamlin. La NASCAR ha sentado el precedente de que esas maniobras serán penalizadas: Chase Elliott fue suspendido una carrera tras enganchar a Hamlin contra el muro exterior durante la Coke 600 de 2023, y Bubba Wallace fue aparcado por una maniobra similar sobre Kyle Larson el año anterior.

Hamlin, que se ha convertido en uno de los pilotos más francos del deporte en los últimos años, señaló: "Estamos tratando de fabricar este tipo de momentos y cuando lo hacemos y parecemos tontos como esta noche... tu deporte tiene barro en la cara. Pero creo que probablemente hay gente en Daytona (donde se encuentra la sede de la NASCAR) a la que le encanta esta mierda y son ellos los que están haciendo retroceder este deporte."

Watch: Denny Hamlin details the losing side of Austin Dillon’s ‘foul’ move

También señaló que esto es un mal ejemplo para los jóvenes pilotos que están subiendo en las filas de las carreras de stock cars, así como para las series de base en todo el país.

En mi opinión, fue el jefe de equipo de Logano, Paul Wolfe, el que mejor lo expresó cuando dijo a SiriusXM: "Es lo más alejado de las carreras que se puede estar. Es realmente decepcionante que la NASCAR permita que ocurran cosas así. No fue un incidente de carrera, cualquiera puede verlo".

"Supongo que lo que le pregunto a la NASCAR es ¿a dónde hemos llegado? ¿Esto ya no son carreras? Cuando perdemos eso de vista, ya no sé lo que estamos haciendo..."

"Depende de la NASCAR hacer lo correcto. En algún momento vamos a tener que tomar la decisión de lo que es aceptable o no. Simplemente destrozar a alguien, eso no es correr".

"Entonces, si no somos una serie de carreras, ¿qué somos?"

Volviendo a ese choque de Dale Sr. con Waltrip en Richmond en el '86, que ocurrió a tres vueltas del final y provocó un choque múltiple, Earnhardt fue multado con 5.000 dólares por la NASCAR y puesto bajo probatoria para el resto de la temporada.

Bill Gazaway, vicepresidente de competición de la NASCAR en aquella época, explicó: "Hay una delgada línea entre las carreras duras y la conducción temeraria, y Earnhardt la sobrepasó claramente el domingo. Sencillamente, no podemos tolerar ni aprobar este tipo de acciones. Debemos preservar la integridad de nuestro deporte".

Esto es lo que su actual homólogo, Elton Sawyer, tenía que decir sobre el incidente del domingo...

Watch: Elton Sawyer: Richmond’s thrilling finish was ‘up against a line’

Conclusión

El enfoque de la NASCAR de favorecer el espectáculo por encima del deporte siempre va a llevar a momentos de gran dramatismo como éste - ¡porque eso es literalmente lo que quiere en estos días! Esta fue una victoria decisiva para la temporada de Dillon, su equipo y sus patrocinadores. No llegar a los playoffs pone instantáneamente tu posición, incluso tu carrera, en cuestión.

Los títulos de ingeniería que se deciden a través de los playoffs conducen a una plétora de escenarios en los que hay que ganar para crear historias para los aficionados - y en cierto modo esto es totalmente genial, especialmente en una temporada de 36 carreras - pero esto crea momentos incendiarios que amenazan la legitimidad del deporte y la meritocracia.

Austin Dillon, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro Foto: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

¿Creo que Austin Dillon mantendrá su victoria cuando caigan las penalizaciones de Richmond el martes? 100%.

¿Lo aparcarán una carrera? Lo dudo, creo que considerarán que la condición de circuito corto de Richmond mitiga cualquier riesgo de poner en peligro a un piloto rival, y que fue una reacción de una fracción de segundo en una última curva.

¿Podría Dillon recibir una multa o una deducción de puntos por la combinación de enganchar a Hamlin y esa instrucción por radio de "¡chócalo!"? Sí, yo pensaría que podrían hacer algo, quizás a su spotter lo remuevan de su lugar durante un tiempo... Aunque era una pista corta, escuchar a Hamlin decir que el impacto "me reventó el maldito hombro" demuestra que el enganchón debería conllevar algún tipo de sanción y conlleva un riesgo en todas las pistas.

Pero, ¿se venderá el número 3 de Dillon, con su decoración de 'HUNTING SALE', a lo grande cuando salga a la venta? ¿Y habrá más telespectadores para ver si Logano y Hamlin se vengan en Michigan el próximo fin de semana? Por supuesto que sí. Al igual que la maniobra de Ross Chastain en Martinsville, ésta se repetirá una y otra vez.

Desde el punto de vista de la NASCAR, esto es muy bueno para el negocio. En algunos días, el deporte realmente está en segundo lugar.