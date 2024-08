Logano, muy duro con Aston Dillon tras chocarlo para ganar en Richmond

Logano adelantó a Dillon por el liderato al inicio de la prórroga de dos vueltas y parecía que se haría con la victoria cuando Dillon entró a fondo en la curva 3 en la última vuelta y golpeó a Logano contra el muro exterior.

Momentos después, Denny Hamlin se acercó por el interior a Dillon para disputarle el liderato y también lo chocó, mientras Dillon se hacía con la victoria, la primera en casi dos años.

"Cuando llegas tan adelantado, tienes tres o cuatro coches de ventaja en la curva 3. Incluso levanté en la entrada. Me dije: 'Voy a llegar hasta la parte baja. Estoy bien'. Y él entra muy fuerte", dijo Logano.

"Obviamente, no hizo la curva porque me golpeó y (Hamlin) iba a ganar la carrera, así que no tenía intención de correr. Le gané limpiamente en el reinicio y él simplemente hace un movimiento de gallina de mierda".

"Es un pedazo de mierda. Apesta. Ha apestado toda su carrera y ahora va a estar en los playoffs. Bien por él, supongo".

Después de volver a arrancar su Ford Nº 22, Logano condujo por la calle de boxes, primero junto a Hamlin, y luego precedió a hacer un burnout en frente del box del equipo Nº 3 de Dillon.

Cuando se le preguntó si pensaba que NASCAR debería penalizar a Dillon por la forma en que ganó la carrera, Logano dijo: "No lo sé. Aparentemente, está bien. ¿Qué quieres que te diga? Aparentemente, puede venir desde cinco coches atrás y destrozar completamente a alguien y luego destrozar a otro hasta la línea y vamos a llamar a eso carreras".

Presionado sobre si NASCAR debería haber negado la victoria a Dillon, Logano dijo: "Sí. No lo harán".

Joey Logano, Equipo Penske, Ford Mustang Foto de: Danny Hansen / NKP / Motorsport Images

Logano dijo que entendía movimientos como el "bump and run" para empujar a los competidores fuera del camino, pero lo que hizo Dillon fue "ridículo".

"Entiendo los bump-and-runs. Yo lo hago. Me lo esperaba", dijo. "Pero desde cuatro coches por detrás, nunca iba a llegar a la curva. Luego destroza al otro coche (por Hamlin). Vaya mierda".

"No puedes soportarlo. Te lo aseguro. No sé qué se supone que tengo que hacer ahora. Obviamente, tengo que pensarlo, pero no puedes dejar que pasen mierdas así".