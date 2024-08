Cómo Fittipaldi ayudó a Senna a alcanzar la gloria en la F1

Fittipaldi dice que "quería y admiraba a Ayrton en partes iguales", lo que contrastaba fuertemente con la relación de Senna con el otro grande brasileño de la F1, Nelson Piquet, ya que Ayrton y él compartían un odio mutuo.

Emerson conoció a Senna cuando era un adolescente que corría en karting, y lo invitó a entrar en el garaje de Copersucar-Fittipaldi en un test en Interlagos a mediados de los años setenta: "La pista de karts de Interlagos estaba justo al lado del circuito", recuerda. "Su padre lo llevó junto al garaje, y entonces lo llamé: '¡Ayrton, ven aquí dentro!

"Era extremadamente tímido, muy educado pero muy callado".

Antes de seguir el camino pionero de Fittipaldi desde San Pablo hasta el Reino Unido para su carrera junior, fue Emerson quien llamó por primera vez a Ralph Firman, de Van Diemen: "Le dije: 'Ralph, tengo un tipo que va a ganar el campeonato para ti' y él se rió y dijo: '¡Ah, sí, Emerson!".

El padre de Senna, Milton, a quien Fittipaldi ya conocía por sus intereses comerciales en la ciudad de San Pablo, acordó entonces un contrato con Firman, y Ayrton se dio a conocer al gran mundo de las carreras a partir de 1981.

Un año más tarde, mientras la Fórmula Ford 2000 apoyaba el Gran Premio de Austria, un Fittipaldi ya retirado -que seguía a bordo del equipo de F1 de la familia en calidad de asesor- decidió que era el momento de llevar al prometedor Senna a un viaje por el pitlane de la F1 en Zeltweg para conocer a tantos jefes de equipo como fuera posible.

"Realmente no quería, pero le dije que tenía que venir conmigo", dice Fittipaldi. "Había ganado la carrera, así que después de la clasificación del sábado para la F1, quería que conociera a los equipos que pudieran tener asientos disponibles".

Fittipaldi conversa con Charles Bardley sobre sus recuerdos de Senna Foto: Eric Gilbert

"Utilizando mi mejor expresión en inglés, lo presenté como campeón de Fórmula Ford y les dije a todos que tenía 'material de campeón del mundo'. Todos se rieron, pero a veces la gente no ve lo que tiene delante".

Como sus carreras en la F1 nunca coincidieron, Fittipaldi se retiró en 1980 y Senna se unió a la parrilla con Toleman en 1984, nunca compartieron pista como verdaderos rivales. Aparte de una prueba de F1 de pretemporada, en el circuito de Jacarepagua de Río de Janeiro, cuando Emerson hizo un regreso frustrado en 1984 con Spirit, que acababa de ser abandonado por Honda y utilizaba motores Hart.

La prueba fue terrible, y Fittipaldi encontró que el coche era terriblemente poco competitivo y poco fiable. Pero aún así se las arregló para divertirse por las tardes con Senna como compañía.

"Ayrton me dijo: 'Nigel está loco y tiene un control increíble del coche', así que lo tenía en mente" Emerson Fittipaldi

"Por aquel entonces, nos alojábamos en el mismo hotel y salíamos a cenar todos los días", dijo Fittipaldi. "Eran momentos llenos de amistad y risas".

Mientras Senna ascendía al estrellato de la F1, Fittipaldi se trasladó a Estados Unidos para su segunda carrera, ganando su primera Indy 500 en 1989. "Ayrton me llamó inmediatamente para felicitarme", cuenta Fittipaldi. "Acababa de ganar el Gran Premio de México para McLaren. El mismo día".

Fue el Penske IndyCar de Fittipaldi el que Senna probó en Firebird Raceway en diciembre de 1992, cuando sus planes de F1 estaban en el limbo. Fittipaldi sondeó a Roger Penske para poner a Ayrton en un coche extra para 1993, pero Senna se quedó en la F1 con McLaren (y Ron Dennis desechó cualquier idea de que pudiera también hacer Indy 500).

"Cada año, en diciembre, los dos volvíamos a Brasil", dice Fittipaldi. "Siempre teníamos lo que yo llamaba una 'cena de fin de temporada' con Ayrton en un restaurante muy bueno de San Pablo".

Senna prueba el Penske Chevrolet PC22 de Fittipaldi en Phoenix Foto de: Andre Vor / Sutton Images

"Por casualidad, estaba allí uno de los directores de TV Globo, que retransmite la F1 en Brasil. Delante de él le dije: 'Ayrton, ¿por qué no vienes y corres en la Indy 500 el año que viene?' y él dijo 'Bueno, déjame ver qué puedo hacer'. Entonces, lo invité a probar mi coche, porque tenía este test en Phoenix con mi nuevo coche".

"Llamé a Roger, y le gustó la idea. Le pregunté si podía probar el circuito mixto y el óvalo corto, pero entonces Roger decidió, por precaución, que no debía probar en el óvalo. Le dije: "Roger, si todo va bien, ¿puedes poner otro coche para Ayrton el año que viene?". Y me contestó: 'Sí'".

"Ayrton vino a verme a Miami y luego volamos en mi avión a Phoenix e hizo el test sin problemas. Recuerda que Nigel Mansell venía a la IndyCar, y tuvo un gran impacto. ¿Te imaginas si Ayrton estuviera allí también? Habría sido fantástico".

Fittipaldi también sondeó a Senna para conocer su opinión sobre Mansell, antes de que se convirtiera en uno de los principales rivales de Emmo en las dos siguientes temporadas de la competición IndyCar: "Cuando Nigel se unió a la IndyCar en 1993, los años anteriores se peleaba con Ayrton. Lo llamé y le pregunté: '¿Cómo es Nigel? Porque nunca corrimos el uno contra el otro.

"Ayrton dijo: 'Nigel está loco y tiene un control increíble del coche' - así que esto estaba en el fondo de mi mente. Llegamos a Indianápolis, empezamos codo con codo, y estuve corriendo justo detrás de él durante 200 millas, casi la mitad de la carrera. En cada curva, incluso en la curva 3, Nigel hacía que la parte trasera del coche se moviera. ¡A esa velocidad!"

"Podía ver los guantes de Nigel en la cabina, corrigiendo las ruedas delanteras. Dije por la radio '¡Va a chocar, va a chocar!' Pero nunca se estrelló. Típico de Nigel".

Cuando se conoció la trágica noticia del fallecimiento de Senna en Imola en 1994, Fittipaldi estaba en un simulacro de carrera en su Penske-Mercedes en el Michigan International Speedway, preparándose para la Indy 500. Mientras daba vueltas a 230 mph, Emerson recibió una llamada del equipo con un "código de seguridad" reservado para emergencias con el coche o en la pista.

Fittipaldi pidió consejo a Senna para competir contra el "loco" Mansell Foto de: LAT Photographic

"Creo que era la vuelta 16 o 17 de una salida de 27 vueltas", recuerda. "Recibí la llamada, levanté inmediatamente y entré despacio en boxes. Pregunté por qué y me dijeron: 'Tu mujer está al teléfono'. ¿Te imaginas parar así una prueba con Penske para Indy? Temí que uno de nuestros hijos tuviera un accidente grave. Mi mente iba a mil por hora. No podía creer lo que me dijo".

"Para mí, Ayrton era uno de esos pilotos que nunca morirían conduciendo un coche de carreras. Era imposible escuchar lo que había pasado. Habíamos disfrutado de una larga relación... Muchas, muchas, muchas buenas y largas llamadas."

Una de esas llamadas resultó en una victoria para Fittipaldi que él achaca directamente a Senna por un consejo que le ayudó a ganar una carrera - ¡ya que el aprendiz se había convertido realmente en el maestro!

Era el Gran Premio Indy de Detroit de 1989, disputado en un circuito urbano donde Senna había ganado durante las tres últimas temporadas consecutivas (dos veces para Lotus, una con McLaren) cuando era un evento de F1.

"Además de ser un piloto excepcional, era un ser humano maravilloso y tenía un gran corazón" Emerson Fittipaldi

"Llamé a Ayrton porque sabía que la pista del centro era extremadamente bacheada, con curvas de 90 grados, y le pregunté si podía darme algunos consejos", recuerda. "Me dijo: 'Bueno Emerson, el mejor consejo que tengo es que ignores las teorías aceptadas de las carreras callejeras y utilices una barra trasera muy rígida, te dará mucha tracción, a pesar de los baches, y también te ayudará en las curvas de 90 grados, puedes acelerar recto en lugar de derrapar'".

"Estaba trabajando con Morris Nunn, y no fui muy rápido en la clasificación, entre P5 y P7, y entonces recordé lo que Ayrton me había dicho. Le dije: 'Morris, ¿podemos probar una barra trasera muy rígida? Y él respondió, 'Oh Emerson, no creo que te guste, perderás todo el agarre en la parte trasera en los baches'. Pero yo dije, "¡Intentémoslo! Así que lo hicimos".

"Exactamente como dijo Ayrton, ¡de repente fui muy rápido! Y gané la carrera para Pat Patrick en su Penske. Ese es el tipo de relación que tuve con Ayrton".

"Además de ser un piloto excepcional, era un ser humano maravilloso y tenía un gran corazón".