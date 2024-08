Erik Comas y su conexión especial con Ayrton Senna

Es el 28 de agosto de 1992. La Fórmula 1 está trabajando en los entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica en el bello pero desafiante Circuito de Spa-Francorchamps. Erik Comas es uno de los primeros pilotos en salir a la pista. El piloto francés de Ligier explora el circuito, pero choca contra la barrera de la pista en la curva Blanchimont a toda velocidad. Su coche rebota y bloquea la pista. El impacto deja inconsciente a Comas, pero su pie sigue pegado al acelerador. El resultado: el motor sigue girando enérgicamente y, con la cantidad de combustible que lleva a bordo, existe la posibilidad de que se produzca una explosión.

Los pilotos esquivan el Ligier, pero uno de ellos decide hacer más: Ayrton Senna. Detiene su coche a unos metros, corre hacia Comas para apagar el motor y sostenerle la cabeza mientras los servicios médicos acuden rápidamente al coche. Comas sobrevive al accidente sin demasiadas consecuencias.

A la pregunta de si recuerda algo de aquel infame día, Comas responde en una entrevista a Motorsport.com: "No, todo lo de aquel día está bloqueado. No tengo recuerdos de ello. Por supuesto que no podía recordar nada porque estuve inconsciente durante al menos 30 minutos. Me desperté en el helicóptero de camino al hospital. El equipo me explicó lo que había pasado. Pero no hay nada impreso en mi memoria".

En cuanto a la causa del accidente, explicó: "Antes de la Fórmula 1, había una carrera de turismos. Habían quitado los bordillos de la parte interior de Blanchimont porque los turismos podían acabar de lado allí. Y no era como ahora, que la FIA inspecciona la pista antes de cada sesión y cada milímetro tiene que estar bien".

"Después de tres vueltas de entrenamientos libres el viernes por la mañana, JJ Lehto se fue un poco por el interior (de Blanchimont) y se llevó algo de grava. Los neumáticos ya estaban calientes y es una curva de izquierdas que se toma a fondo. Llegué a 300 kilómetros por hora y pasé por encima de la grava porque no había tiempo para ondear la bandera (de poca adherencia). Y por supuesto me estrellé inmediatamente".

El acto "heroico" de Senna

Al estar inconsciente en ese momento, Comas no se entera de nada del rescate de Senna. Sólo más tarde ve las imágenes y se da cuenta exactamente de lo que pasó - y de lo que podría haber pasado si el brasileño no hubiera decidido ayudar.

"Es heroico", así describe Comas la acción de Senna. "Puso su propia vida en riesgo con esto, porque venían algunos coches más. Había bandera roja, pero los comisarios seguían detrás de las barreras porque venían muchos coches. Pero se detuvo cuando vio mi cabeza colgando así y oyó el motor acelerando. Así era Ayrton. Se preocupó tanto. No lo pensó ni un segundo. Detuvo su auto, corrió y esquivó los autos. Si ves ese video... Vaya. Eso demuestra que era más que un campeón: era un héroe".

La filmación sí está guardada en la memoria de Comas. Tampoco quiere intentar olvidar esas imágenes.

"Al final, fue un buen momento en mi vida. Sin aquel día y sin su intervención, podría haber muerto. El coche aún estaba lleno de combustible, unos 75 litros. Todas las tuberías estaban cerradas. Debido al sobrecalentamiento, habría sido posible una explosión. Así que no puedo olvidarlo. Me resulta más difícil hablar del 1º de mayo de 1994. Pero aquel 28 de agosto de 1993 yo no tenía ni 29 años. Ahora he vivido más de la mitad de mi vida después de este accidente, probablemente gracias a su intervención. Así que sólo ha sido un buen momento".

Como un Dios

Para Comas, sin embargo, este accidente en Spa no es su primer recuerdo de Senna. Para ello, hay que remontarse a 1984. Ese año, Comas participó en el Volant Elf, una competición francesa para guiar a jóvenes talentos hacia la máxima categoría del automovilismo. Aficionado a este deporte, visita el Gran Premio de Mónaco.

"Fui espectador, ya que entonces no corría", recuerda. "Esperé toda la noche bajo la lluvia para sentarme en el mejor sitio en las rocas cerca de Rascasse para ver (a Senna) al día siguiente".

El primer encuentro físico real entre ambos tuvo que esperar más. "Ocurrió cuando completé una prueba de Fórmula 1 en Estoril (Portugal) con el Ligier de 1990. Entonces vino a felicitarme por mi título en el campeonato de F3000".

Cuando Comas debutó en la Fórmula 1 en 1991, apenas se acercó a Senna debido a la diferencia de prestaciones entre los coches. Así que en 1992, ambos se encuentran, aunque en circunstancias distintas a las de un acogedor encuentro. ¿La acción de Senna en Spa-Francorchamps provoca un cambio en la relación entre ellos? "No, no podía ser amigo de alguien a quien admiraba tanto. Era mi héroe. En la Fórmula 1, nunca tuve el coche para competir contra él. Así que al final, nunca competimos el uno contra el otro en la F1. Probablemente habría sido diferente entonces, pero no sucedió. Siempre tuve tanta admiración y respeto que no podía tratarlo como a un amigo. No por quién era, porque era muy amable conmigo. Pero fue por mí. Era demasiado tímido para decirle 'vamos a tomar una cerveza juntos'. No podía hacerlo: era como un Dios para mí".

Aterrador

1º de mayo de 1994. La Fórmula 1 había visto el viernes un grave accidente de Rubens Barrichello en Imol y un día después ocurrió la muerte de Roland Ratzenberger tras un choque . Ya es una página negra en la historia de la Fórmula 1, pero el domingo llega el golpe más duro: Senna impacta en la curva de Tamburello y sucumbe a sus heridas.

"Una pesadilla", así describe Comas aquel fin de semana en Italia. "El viernes Barrichello ya podría haber muerto, aquel accidente fue realmente increíble. Luego Roland, luego Ayrton... Esa mañana estaba sentado junto a Ayrton en la reunión de pilotos. Me dijo: 'Voy a Londres la semana que viene. Tenemos que hacer algo sobre seguridad antes de Mónaco'. Ahora, treinta años después... Teníamos un chasis de fibra de carbono en la Fórmula 1. Sentíamos, debido a la protección, que éramos invulnerables. Nos sentíamos seguros".

Comas cita que la seguridad de la Fórmula 1 actual es mucho mejor que cuando él competía. "Ahora tienen un monocasco alto, el halo, el HANS. Con nuestros coches, era como conducir en un descapotable", compara las situaciones el francés, ahora de 60 años.

"Estábamos muy expuestos con la cabeza y los hombros. En el accidente que tuve en 1992, podría haber muerto. Si hubiera muerto ese día, probablemente habrían cambiado las reglas. 'Si Comas murió, es porque el impacto lateral no es seguro. Tenemos que ajustar algo'. Pero no pasó nada".

Precisamente en ese aspecto, Comas siente una conexión con Senna. De hecho, ve una similitud entre los dos choques: salir disparado de la pista a gran velocidad en una curva a izquierdas y sufrir un impacto lateral. "Nuestras cabezas no estaban protegidas. No sólo tenía el volante, sino también la horquilla (contra él). Entonces ajustaron los coches. Así que, como siempre, alguien tenía que morir (para mejorar la seguridad). Si yo hubiera muerto en 1992, él aún podría haber vivido. Porque entonces quizá habrían cambiado esa norma. Yo conducía el motor V10 por primera vez en mi carrera, Ayrton conducía el motor V10 por primera vez en su carrera. Nos sentamos juntos en la reunión. Es aterrador cuando ves cómo nuestros destinos han estado unidos desde Spa 1992".

Demasiado comercialismo

El accidente de Senna causa una gran impresión en Comas, que decide entonces por sí mismo trazar una línea en la Fórmula 1 después de la temporada 1994. A pesar del accidente, la carrera continúa el mismo día, pero sin Senna... y sin Comas.

"Conduje hasta los boxes y dije: 'No quiero correr más'. Salí de la pista y decidí no participar más en esa carrera". Comas también informó al jefe de equipo, Gerard Larrousse, de que iba a dejar la Fórmula 1. A pesar de ello, continúa en el automovilismo, especialmente en GT y en carreras de resistencia.

Para Comas, Senna sigue siendo un héroe y un Dios. Sin embargo, en los últimos años, observa una tendencia que no le gusta demasiado: el comercialismo en torno al nombre de Senna. Este año se estrenará una serie sobre Senna en Netflix. Preguntado por si ha participado en la producción de esa serie, y por tanto podría haber cobertura del momento en Spa en 1992, Comas dejó entrever que no es el caso.

"Aprecio que mucha gente lo siga queriendo y que su nombre siga siendo reconocido", dice Comas. "Y es una leyenda. Pero creo que se han hecho demasiadas cosas a su alrededor con fines comerciales: libros especiales, películas especiales, merchandising especial.... No estoy seguro de que esto le hubiera gustado".

Lo que sí le gusta a Comas es el Instituto Ayrton Senna: una organización sin fines de lucro para dar oportunidades en la vida a niños y jóvenes de Brasil. Él mismo fue una vez a San Pablo para visitar el Instituto.

"El Instituto me había pedido que lo visitara para colaborar con Allianz en una nueva póliza de seguros en Brasil", explica. "Una parte se destinaría al Instituto creado en nombre de Senna. Acepté la invitación. Querían darme unos honorarios por ello. Dije: esa comisión va para el Instituto. Iré allí gratis, fue un placer".

Al cumplirse este año el 30 aniversario del accidente de Senna en Imola, la Fórmula 1 reflexionó ampliamente sobre aquel fatídico fin de semana de 1994. Los equipos prepararon homenajes especiales y una carrera después, en Mónaco, McLaren apareció con una decoración especial de Senna. Así que hubo mucha atención sobre el brasileño, aunque Comas piensa que tiene su propia opinión al respecto. "Creo que algo más sutil encajaba con su espíritu", finalizó.