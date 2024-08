Norris no lo duda: "Tendré más choques con Verstappen"

En los primeros compases de la temporada 2024, muchos esperaban que el vigente campeón, Max Verstappen, continuara su dominio en la Fórmula 1 y ganara su cuarto campeonato de pilotos consecutivo cómodamente

Sin embargo, el RB20 de Red Bull demostró no ser tan competitivo como el RB18 y el RB19 en 2022 y 2023 respectivamente, siendo la falta de estabilidad sobre baches y bordillos el mayor obstáculo para su rendimiento.

No obstante, la innegable habilidad de Verstappen al volante le permite mantener su liderato en el campeonato con 78 puntos sobre su más inmediato perseguidor, Lando Norris, de McLaren.

Sin embargo, McLaren parece tener en estos momentos el coche más rápido en todo tipo de circuitos al y se espera que esta tendencia continúe en la segunda mitad de la temporada cuando la F1 regrese de sus vacaciones a finales de mes en Zandvoort.

Norris consiguió su primera victoria en una carrera de F1 en el Gran Premio de Miami de este año y parece capaz de conseguir más, aunque las malas salidas y las decisiones estratégicas le han costado caro al piloto británico.

Norris parecía cerca de la victoria en el Gran Premio de Austria, pero una colisión cuando el piloto de McLaren intentó adelantar a Verstappen en los últimos compases dejó a ambos pilotos fuera de la lucha por el triunfo.

Norris no pudo completar la carrera, mientras que Verstappen terminó quinto, y el británico culpó al líder del neerlandés por la colisión, diciendo que había "perdido mucho respeto" con el de Red Bull, con quien tiene una muy buena relación.

Ahora, el piloto de 24 años espera enfrentarse de nuevo a Verstappen en su intento de recortar distancias con el vigente campeón y montar un posible desafío por el título.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, adelanta a Lando Norris, McLaren MCL38, tras el contacto entre ambos. Verstappen conduce con una rueda dañada y un pinchazo Foto: Andy Hone / Motorsport Images

En declaraciones a RacingNews365.com, Norris dijo que confía en volver a enfrentarse a Verstappen en la pista en el futuro.

"Espero tener más choques en el futuro con diferentes personas, con Max", dijo Norris.

"No es que espere chocar con ellos, es que estos escenarios y circunstancias suceden todo el tiempo. Si pasas otros cinco o diez años en la F1, en algún momento vas a tener estas situaciones".

El piloto de McLaren insiste en que sigue siendo muy buen amigo de Verstappen, a pesar de que su relación fue cuestionada inmediatamente después del Gran Premio de Austria.

"Lo que hago allí (fuera de la F1) es un mundo diferente", explicó, antes de agregar: "Es una vida diferente. Es una mentalidad diferente. Aquí ni siquiera uso el cerebro que uso cuando me pongo el casco durante una carrera. No me importa si jugué al pádel con alguien la semana pasada o si salí a cenar con alguien".

"No cambia lo que quiero hacer en la pista, que es ganar. Hace que quiera ganarles más, no menos".

"Hay una gran diferencia entre quién soy fuera de la pista y mi mentalidad como piloto y cómo me comporto cuando estoy en el coche", finalizó.