Ganadores y perdedores de un emocionante regreso de NASCAR Cup a Chicagoland

Los autos Next Gen compitieron en Chciagoland Speedway por primera vez este fin de semana, y fue una carrera verdaderamente emocionante, incluso pese a que los Toyota volvieron a imponerse al resto del pelotón.

Hendrick Motorsports mostró algo de fuerza, y hubo acción sin parar en todo el pelotón. También fue la primera de tres carreras consecutivas de domingo por la noche en el calendario de la Cup 2026, lo que realmente obligó a los equipos a trabajar duro para mantenerse al día con las condiciones de pista siempre cambiantes.

Los pilotos incluso estaban cobrando cuentas pendientes alrededor del óvalo intermedio, como si fuera una carrera de pista corta de sábado por la noche. En la bandera a cuadros, menos de tres décimas separaron al ganador de la carrera Chase Briscoe y al segundo clasificado Christopher Bell.

Aquí un vistazo a los mayores ganadores y perdedores de Chicagoland Speedway:

Ganador: Chase Briscoe y el cumpleañero en lo alto del muro de pits

Watch: Chicagoland celebration! Briscoe talks first victory of season

¡Briscoe está de vuelta en Victory Lane! También puede agradecer al jefe de equipo James Small por llamarlo a pits una vuelta antes, lo que le permitió superar a William Byron con el undercut. Ese aire limpio fue invaluable, especialmente cuando Christopher Bell lo alcanzó en las vueltas finales una vez que llegó al tráfico rezagado. También era el cumpleaños de Small, así que qué regalo para el líder del Toyota No. 19 de JGR. La victoria de Briscoe también lo convirtió en el que más avanzó en la clasificación, subiendo tres posiciones hasta el octavo lugar.

Perdedor: Un trompo muy costoso para Kyle Larson

Kyle Larson, Hendrick Motorsports Photo by: Jonathan Bachman - Getty Images

Mientras rodaba segundo con una clara oportunidad de ganar la carrera, las cosas se torcieron para Larson ... literalmente. Hizo un trompo por su cuenta a la salida de la Curva 4 y quedó atrapado en el pasto embarrado. Sin gato neumático (que es opcional) instalado, perdió dos vueltas bajo bandera amarilla y dañó el delicado difusor. Larson terminó 35.º, cayendo al sexto lugar en la clasificación y continuando una inusual racha sin victorias para el campeón vigente.

Ganador: William Byron lidera a los Chevrolet y barre las etapas

Watch: William Byron left wanting more after 94 laps led

No todo fue malo para Hendrick, ya que toda la organización mostró gran velocidad el domingo. William Byron, que se había sentido extrañamente ausente durante la mayor parte de esta temporada, volvió a su forma habitual. El Chevrolet No. 24 ganó ambas etapas y encabezó a Team Chevy con un cuarto puesto. También lideraba la carrera antes de la ronda final de paradas bajo bandera verde, pero a la larga no había mucho que pudiera hacer contra la armada de Toyota. Lideró 94 vueltas el domingo, más del doble de las que había liderado en las 18 carreras anteriores combinadas. El resultado de Byron también lo alejó de la zona de peligro en la lucha alrededor de la línea de corte.

Perdedor: Ryan Preece vuelve a caer por debajo de la línea de corte

Ryan Preece towed from accident scene, No. 60 RFK Racing Ford Photo by: Joseph Weiser of Icon Sportswire via Getty Images

Se siente como un paso adelante y dos pasos atrás para el Ford No. 60 de RFK Racing. Después de dos carreras fuertes en San Diego y Sonoma, Preece se vio envuelto en una melee en la Vuelta 1 en Chicagoland. Aunque perdió cuatro vueltas debido a pinchazos que lo dejaron varado en la recta opuesta, el equipo impresionantemente recuperó todas ellas dentro de las primeras 100 vueltas. Desafortunadamente, el auto quedó dañado y aun así tuvo que conformarse con un 32.º puesto. Ese resultado lo dejó nuevamente por debajo de la línea de corte, a solo cuatro puntos. Será una pelea encarnizada para este equipo durante los próximos dos meses para mantenerse en la pelea por el Chase.

Ganador: Toyota con un récord de siete autos dentro del top diez

Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing, Christopher Bell, Joe Gibbs Racing Photo by: Icon Sportswire via Getty Images

Siete pilotos diferentes de Toyota terminaron dentro del top diez en Chicagoland, un nuevo récord para el fabricante desde que se unió a la Cup Series hace casi dos décadas. Lo que hace eso aún más impresionante es el hecho de que solo había diez pilotos de Toyota en todo el pelotón. Joe Gibbs Racing lideró el camino con un 1-2-3 (y Gibbs 8.º), pero 23XI Racing también colocó a tres pilotos en el top diez con Bubba Wallace, Riley Herbst, e incluso el piloto de medio tiempo Corey Heim. Toyota ha ganado ahora 12 de las primeras 19 carreras del calendario, y parece que nada puede detenerlos en este momento.

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Perdedor: Tyler Reddick sigue cayendo (rápidamente) tras perder el liderato en puntos

Uno de los únicos pilotos de Toyota que no tuvo un buen día fue Reddick. Después de liderar el campeonato en cada una de las primeras 17 carreras del año, su ventaja, que alguna vez fue enorme, de 129 puntos ha desaparecido por completo. Denny Hamlin llegó a Chicagoland un punto por delante de Reddick, pero un gran trozo de escombros atravesó la parte delantera del auto No. 45, ¡perforando tanto el radiador como el enfriador de aceite! Parecía ser un soporte del difusor en un terrible caso de mala suerte. De repente está 44 pts por detrás de Hamlin en la clasificación de la temporada regular mientras la serie avanza hacia Atlanta.

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Ganador: AJ Allmendinger se acerca en una improbable carrera hacia el Chase

Sin apoyo de OEM, no hay problema. Ya lo hemos dicho antes, pero lo diremos de nuevo. Qué temporada discretamente impresionante de AJ Allmendinger, ya que lideró un doble top 20 para Kaulig Racing, y ahora está a solo 16 puntos de la línea de corte del Chase. Está empatado con el tres veces campeón de la serie Joey Logano, pero también se mantiene por delante de varios pilotos de Chevrolet con mejores conexiones, como Ross Chastain (Trackhouse) y Michael McDowell (Spire).

Perdedor: El novato Connor Zilisch con otro choque en la Vuelta 1

Connor Zilisch, Trackhouse Racing Photo by: Icon Sportswire via Getty Images

Esto no deja de empeorar. Después de ganar la Etapa 1 en la carrera NASCAR O'Reilly, Zilisch se quedó sin combustible, golpeó el muro, cortó una llanta y trompeó. Desafortunadamente, esa mala suerte lo siguió a la carrera de Cup el domingo. El piloto novato necesita desesperadamente simplemente dar algunas vueltas, pero ni siquiera llegó a la mitad de la Vuelta 1 antes de trompear contra el muro interior. Intentaba evitar un incidente adelante, pero ese accidente ahora significa que ha abandonado en cinco de las últimas siete carreras. Además, todos esos accidentes ocurrieron en la Etapa 1.

Perdedor extra: Los cuatro pilotos enfrentados...por diferentes razones

Chicagoland se sintió por un rato como la carrera oficial de ajuste de cuentas, con los pilotos saldando vendettas en la zona media. Zane Smith se accidentó a sí mismo mientras intentaba accidentar a Carson Hocevar, lo cual da una pésima imagen en todos los sentidos y perjudicó a ambos pilotos. En el otro extremo del espectro, Shane van Gisbergen accidentó a su rival de larga data Austin Hill después de entrar en la curva mucho más profundo de lo habitual (según los datos de SMT) después de que Hill le hiciera un bloqueo aerodinámico. SVG culpó recientemente a Hill por accidentarlo tanto en Pocono como en San Diego, incluso llamándolo patata.Y aunque se fue ileso (a diferencia de Smith), Hill no es un piloto con el que SVG necesite estar enemistado mientras intenta aferrarse a un lugar en el Chase. Si Hill busca represalias, podría afectar gravemente las esperanzas de SVG de llegar al Chase.