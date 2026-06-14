Cómo los avances de NASCAR en seguridad ayudaron a Christopher Bell para competir en Pocono

Más que nada, Christopher Bell simplemente está aliviado de que todo saliera bien en lo que respecta a su cabeza después de su violento accidente en Michigan International Speedway el fin de semana pasado.

La fractura de muñeca y el tobillo magullado, hasta donde a él le preocupa en la mañana del sábado, serán manejables este fin de semana. El piloto de 31 años tiene a Brandon Jones como piloto de reserva, por si acaso, pero realmente espera completar cada vuelta el domingo en Pocono Raceway.

Si puede sostener un volante, lo cual demostró que podía hacer esta semana en el simulador de Toyota Racing Development, entonces es capaz de competir. Por encima de todo, simplemente está agradecido de que el accidente más duro de la NASCAR Cup Series en al menos una década solo le dejara lesiones manejables con las que puede correr.

“Me han dicho que fueron 63 Gs en el impacto, pero no sé cuál es el Delta-v y honestamente, no me importa mucho”, dijo Bell durante una conferencia de prensa en Pocono. “Fue uno fuerte, pero simplemente tengo muchísima suerte y estoy agradecido y bendecido de que mi cabeza estuviera bien. Salir de ahí solo con una fractura de muñeca es bastante impecable.

“Y le debo todo el mérito a NASCAR y a mi equipo por construir autos seguros. Sé que lo dije antes en mi comunicado, pero todos los pilotos anteriores que han pagado en cierta medida un precio para hacer que estos autos sean tan seguros como lo son hoy, NASCAR al aprender de cada experiencia que ha tenido y de cada momento, de cada accidente, todo eso dio sus frutos el domingo pasado.”

Bell no reveló en qué consiste su tratamiento, pero dice que sus médicos tienen 'un buen plan en marcha'. Si por cualquier razón Bell necesita salir del auto, el veterano de Joe Gibbs Racing y piloto de la O'Reilly Series Brandon Jones pasó tiempo en el simulador de Toyota por si acaso es necesario.

Pero en realidad, son las siguientes dos carreras después de esta, en el San Diego Street Course y el circuito mixto de Sonoma Raceway, las que intimidan más que Pocono y sus largas rectas.

“Puedo más o menos sujetar el volante un poco y creo que lo suficiente como para cambiar de marcha en las rectas aquí en Pocono, creo que va a ser posible”, dijo Bell. “Los circuitos mixtos, específicamente San Diego, tienen un par de curvas en las que tienes que cambiar de marcha. Creo que la Curva 1 en Sonoma va a ser difícil. Así que sí, espero una mayor recuperación antes de que lleguemos a esas pistas, sin duda.”

Bell dijo que espera un proceso de recuperación de seis semanas.

Su traje antiflama también ha sido modificado para ajustarse a su yeso. Bell usa un volante de Max Papis Industries y el veterano piloto de F1, IndyCar y NASCAR le ha proporcionado un volante diferente para compensar sus restricciones temporales de movilidad.

“Quitamos mucho material del lado izquierdo del volante solo para hacerlo más delgado porque tengo mucho material en la palma para ayudar a que mi mano rodee el volante”, dijo Bell. Así que sí, siento que estamos tan preparados como podemos estar y veremos qué pasa.”

El incidente ocurrió en la vuelta 148 cuando Chase Elliott perdió tracción sobre un bache en la Curva 3 y se deslizó hacia Bell mientras luchaban por el segundo lugar. El contacto lanzó a Bell contra el muro, y ese impacto provocó una reparación de la SAFER Barrier, pero también un golpe secundario cuando Elliott volvió a subir a la pista hacia el lado izquierdo del auto de Bell.

Bell dijo que recuerda cada segundo del accidente y que supo de inmediato que había un hueso roto en alguna parte.

"En cuanto me detuve y bajé la mano para desabrocharme la camisa y soltarla, no pude presionar el botón", dijo Bell. "Y sentí dolor instantáneo. No tenía dolor antes de ir a presionar el botón. Y luego, cuando fui a presionar el botón, pensé: 'oh hombre, algo está mal.'

"Y luego salí del auto y lo estaba mirando, y pensé: 'Bueno, todavía se ve bien, así que supongo que está bien.' Pero después, no pude desabrochar la correa de la barbilla, así que pensé: 'Okay, algo está mal.' Supe de inmediato que estaba roto.

"Y luego sí, una vez que creo que tomé un poco de Advil o ibuprofeno allí en el centro de atención del infield y me pusieron una férula, no he tenido mucho dolor en absoluto cuando no lo muevo."

La lesión ocurrió porque su mano izquierda aún estaba en la parte inferior del volante al momento del impacto, lo que hizo que su muñeca subiera contra el volante, lo que, en palabras de Bell, 'la aplastó ligeramente'.

Pero no le guarda rencor a Elliott, ya que se abrazaron después de salir de sus autos y concluyeron que fue un incidente de carrera normal.

"Simplemente pensé que era parte de correr", dijo Bell. "Quiero decir, ni siquiera sé si lo llamaría carrera dura. Fue simplemente un accidente de carrera. Él perdió el control y sí, estábamos lado a lado en la curva, pero estos autos realmente no tienden a perder mucha carga lateral cuando están lado a lado en comparación con los autos antiguos.

"Así que no pensé que él hiciera nada atroz. No pensé que yo hiciera nada atroz. Fue simplemente un accidente de carrera."

Sobre todo, Bell está feliz de no haber sufrido una conmoción cerebral y de que sus lesiones no fueran peores. Está agradecido por las iniciativas de seguridad de NASCAR y por todos los que le enviaron mensajes de texto o lo llamaron durante la última semana.

“Ha sido, ha sido increíble la cantidad de gente que se ha comunicado conmigo”, dijo Bell. “Esta última semana, mi teléfono literalmente ha estado ardiendo y ha sido revelador cuánto cariño he recibido de todos, de todos mis competidores en el garaje de NASCAR, de todos mis colegas y compañeros de trabajo en el garaje de NASCAR, amigos y familiares, incluso pilotos y competidores contra los que corrí en el lado de tierra que se han comunicado conmigo. Así que ha sido surrealista ver eso.

“Tampoco puedo hablar lo suficientemente bien de Chase. En el momento en que me vio fuera del auto, estaba visiblemente alterado y preocupado por mí. Aprecio muchísimo su actitud y sus pensamientos hacia mí, y se ha comunicado varias veces durante la semana para asegurarse de que estoy bien.

“Obviamente, yo también le pregunté si estaba bien. Él también tuvo un golpe fuerte, pero simplemente agradezco todo el cariño de todos. Todos en la comunidad, todos fuera de la comunidad, mi teléfono ha estado más ocupado esta semana que en toda mi vida.”