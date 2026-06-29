Ganadores y perdedores de una reñida carrera de NASCAR Cup en Sonoma

Solo tres décimas separaron a Shane van Gisbergen y Chase Briscoe en la batalla por la victoria en Sonoma Raceway. Con su octava victoria en su carrera, SVG ahora está empatado en el segundo lugar de la lista histórica de victorias en circuitos mixtos con Tony Stewart, y a solo una del récord de Jeff Gordon.

Sonoma también fue el último circuito mixto de la temporada 2026, así que de aquí a Homestead en noviembre todo serán óvalos. Aunque fue un gran día para SVG, no se puede decir lo mismo de nuestro ahora exlíder del campeonato, Tyler Reddick.

Estos son los mayores ganadores y perdedores de la carrera de la NASCAR Cup en Sonoma:

Ganador: Shane van Gisbergen encuentra la redención tras la frustración de San Diego

Watch: SVG thrilled with Sonoma win: 'Pretty special to make up for last week'

San Diego fue el peor escenario posible para SVG: no sumó puntos de etapa, abandonó tras un accidente y se marchó con solo un punto que mostrar por sus esfuerzos. Tenía que ganar en Sonoma, y eso hizo. Sumó 63 de un máximo posible de 76 puntos, incluso invirtiendo ambas etapas, y resistió pese a la presión final para lograr su segunda victoria del año. Fue el margen de victoria más ajustado hasta ahora en cualquier carrera de NASCAR ganada por SVG, y la victoria lo llevó de estar cinco puntos por debajo de la línea de corte del Chase a 36 puntos por encima.

Perdedor: Tyler Reddick pierde el liderato del campeonato por primera vez este año

Watch: Reddick on 'very odd issue' that resulted in last-place finish

Hablando de peores escenarios, un problema en la dirección asistida dejó a Reddick a varias vueltas de distancia en una carrera sin ningún DNF. Eso significa que terminó 36.º -- último -- sumando solo un punto por su posición final. Dobló esa cifra al conseguir el bonus de vuelta rápida Xfinity, pero incluso con eso y con su rival por el título Denny Hamlin siendo trompeado al final de la carrera, no fue suficiente. Tras 18 carreras de la temporada 2026, Reddick ha perdido el liderato del campeonato. Hace solo un mes lideraba por 129 puntos, pero ahora está un punto por detrás de Hamlin. El piloto que terminó dentro del top 15 en cada una de las primeras 14 carreras ahora ha quedado 25.º o peor en tres de las últimas cuatro. Hamlin tampoco sonreía después de la carrera del domingo, simplemente por todos los puntos que dejó escapar con el incidente del final de la carrera.

Ganador: Primer top 10 de Connor Zilisch como piloto de Cup

Watch: Zilisch lands first career top 10: 'Felt like we could've been better'

Por fin, un rayo de esperanza para Zilisch, aunque debería haber sido más. Zilisch mantuvo su auto limpio y, pese a una breve calada en boxes durante su última parada, terminó séptimo -- el primer top ten de la carrera del adolescente en la NASCAR Cup. Fue un resultado muy necesario tras una temporada de novato de pesadilla. La única decepción es que pasó una gran parte de la carrera dentro del top cinco, incluso persiguiendo a su compañero SVG como piloto en segunda posición en un momento dado, pero aun así es un resultado positivo en una temporada por lo demás negativa para Zilisch.

Perdedor: Chase Briscoe se queda dolorosamente cerca de su primera victoria de 2026

Watch: King of Wine Country! SVG holds off Briscoe to win Sonoma

Briscoe estuvo ahí mismo. Quitando un desliz hacia la parte alta de la pista en la curva 1 a un par de vueltas del final, o el derrape saliendo de la curva 10 en la bandera blanca, podría haber sido el ganador de la carrera en Sonoma. Estaríamos hablando de cómo superó al propio maestro de los circuitos mixtos, pero en cambio nosotros y Briscoe nos quedamos preguntándonos qué podría haber sido. "No mucha gente logra acercarse tanto a él al final de una de estas carreras en circuitos mixtos", dijo Briscoe. "Simplemente estoy frustrado conmigo mismo. Sentí que definitivamente tenía el mejor auto. No hice un trabajo tan bueno conduciendo como él".

Ganador: Ty Gibbs barre las etapas y aun así asegura un top tres

Ty Gibbs, Joe Gibbs Racing Photo by: Icon Sportswire via Getty Images

Esta fue quizá la actuación más impresionante del día. Gibbs sacrificó posición en pista al final de ambas etapas, quedándose fuera para llevarse las victorias de la Etapa 1 y la Etapa 2, embolsándose los 20 puntos correspondientes. Pero luego logró remontar a través del pelotón, llegando hasta el tercer puesto en una carrera mayoritariamente en verde. Fue una gran actuación y permitió a Gibbs subir al cuarto lugar en la clasificación de la temporada regular.

Perdedor: Erik Jones cae fuera del top 16 en puntos

Josh Berry, Wood Brothers Racing, Austin Cindric, Team Penske, Erik Jones, Legacy Motor Club Photo by: Icon Sportswire via Getty Images

Mientras SVG volvió a meterse en la pelea por el Chase, tuvo que reemplazar a alguien, y ese piloto fue Erik Jones. El piloto de Legacy Motor Club fue el mayor perdedor en la clasificación del campeonato, ya que un 23.º puesto lo hizo caer tres posiciones. Ahora es 17.º, 12 puntos por debajo de la línea de corte.

Ganador extra: Alex Bowman rompe quinielas al avanzar en el In-Season Challenge

Alex Bowman, Hendrick Motorsports Photo by: Icon Sportswire via Getty Images

¡El desafío de llaves vuelve con un premio de $1 millón en juego! Aunque Ty Dillon no volvió a sorprender al mundo con otra derrota de Denny Hamlin en la Ronda 1, otro piloto con baja siembra derribó a su propio Goliat. Alex Bowman estaba clasificado como No. 32 para el desafío y fue emparejado contra el No. 1, Tyler Reddick. Ya documentamos sus problemas, pero Bowman no solo lo derrotó, sino que tuvo una gran carrera, asegurando un top ten. Fue solo uno de tres pilotos que eliminaron a un piloto mejor preclasificado en Sonoma Raceway.