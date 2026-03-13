NASCAR Cup Las Vegas

Los horarios de NASCAR 2026 en Las Vegas y dónde ver

La cuarta ronda de la temporada 2026 de la NASCAR Cup lleva a la serie al Las Vegas Motor Speedway con la participación del mexicano Daniel Suárez.

Nick DeGroot
Publicado:
Austin Cindric, Team Penske Ford, Alex Bowman, Hendrick Motorsports Chevrolet

Tyler Reddick lidera el campeonato con 60 puntos de ventaja sobre Ryan Blaney, quien logró una impresionante victoria el fin de semana pasado en el Phoenix Raceway.

Ahora NASCAR se dirige al Las Vegas Motor Speedway, donde Josh Berry es el ganador defensor de la carrera. También es el más reciente ganador por primera vez en la Cup Series.

En este artículo puedes encontrar toda la información que necesitas para seguir la acción de este fin de semana en Las Vegas, desde el cronograma del fin de semana hasta dónde verlo, el pronóstico del tiempo e incluso la lista completa de participantes.

Los horarios para el fin de semana de NASCAR en Las Vegas

Sábado 14 de marzo

Práctica de NASCAR O'Reilly Auto Parts Series

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 10:00
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 11:00
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 12:00
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 13:00

Clasificación de NASCAR O'Reilly Auto Parts Series

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 11:05
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 12:05
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 13:05
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 14:05

Práctica de NASCAR Cup Series

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 12:30
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 13:30
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 14:30
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 15:30

Clasificación de NASCAR Cup Series

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 13:40
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 14:40
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 15:40
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 16:40

Carrera de NASCAR O'Reilly Auto Parts Series (200 vueltas)

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 15:30
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 16:30
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 17:30
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 18:30

Domingo 15 de marzo

Carrera de NASCAR Cup Series (267 vueltas)

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 14:13
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 15:13
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 16:13
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 17:13

Ryan Blaney, Team Penske Ford

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

¿Cómo ver toda la acción de NASCAR en Las Vegas desde Latinoamérica?

La actividad de NASCAR se puede ver por TV en México a través de FOX One, mientras que en el resto de Latinoamérica -a excepción de Brasil- se pueden seguir las transmisiones en el canal de YouTube de FOX One.

¿Quiénes compiten en la Pennzoil 400 en Las Vegas?

Hay 36 inscripciones con charter y ninguna inscripción abierta por primera vez durante la temporada 2026. El único cambio destacado está al volante del Chevy #48, con Justin Allgaier reemplazando a Alex Bowman.

No. Piloto Equipo Fabricante 
1 Ross Chastain Trackhouse Racing Chevrolet
2 Austin Cindric Team Penske Ford
3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet
4 Noah Gragson Front Row Motorsports Ford
5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet
6 Brad Keselowski RFK Racing Ford
7 Daniel Suarez Spire Motorsports Chevrolet
8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet
9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet
10 Ty Dillon Kaulig Racing Chevrolet
11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota
12 Ryan Blaney Team Penske Ford
16 AJ Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet
17 Chris Buescher RFK Racing Ford
19 Chase Briscoe Joe Gibbs Racing Toyota
20 Christopher Bell Joe Gibbs Racing Toyota
21 Josh Berry Wood Brothers Racing Ford
22 Joey Logano Team Penske Ford
23 Bubba Wallace 23XI Racing Toyota
24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet
34 Todd Gilliland Front Row Motorsports Ford
35 Riley Herbst 23XI Racing Toyota
38 Zane Smith Front Row Motorsports Ford
41 Cole Custer Haas Factory Team Chevrolet
42 John Hunter Nemechek Legacy Motor Club Toyota
43 Erik Jones Legacy Motor Club Toyota
45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota
47 Ricky Stenhouse Jr. Hyak Motorsports Chevrolet
48 Justin Allgaier Hendrick Motorsports Chevrolet
51 Cody Ware Rick Ware Racing Chevrolet
54 Ty Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota
60 Ryan Preece RFK Racing Ford
71 Michael McDowell Spire Motorsports Chevrolet
77 Carson Hocevar Spire Motorsports Chevrolet
88 Connor Zilisch Trackhouse Racing Chevrolet
97 Shane van Gisbergen Trackhouse Racing Chevrolet
