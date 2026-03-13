La tercera ronda de la temporada 2026 de IndyCar lleva a la serie nuevamente a un circuito callejero, pero a uno que estos pilotos nunca han visto antes. Las calles de Arlington recibirán a la principal categoría estadounidense de monoplazas, y la carrera contará con un formato Fast 6 modificado con una clasificación de un solo auto en pista.

El circuito tiene una longitud de 2.73 millas y cuenta con 14 curvas, lo que lo convierte en el circuito callejero más largo de todo el calendario de IndyCar. También habrá un pit lane dividido, similar al diseño utilizado en el circuito callejero de Detroit.

Después de que Alex Palou ganara la carrera inaugural de la temporada en St. Pete, un accidente temprano en Phoenix le costó el liderazgo del campeonato. Ese día, Josef Newgarden se impuso al resto del pelotón, ganando la carrera y saltando a lo más alto de la clasificación del campeonato.

Últimas noticas de la IndyCar

Los horarios para el fin de semana de la IndyCar en Arlington

Viernes 13 de marzo

Práctica de Indy NXT

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 13:00

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 14:00

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 15:00

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 16:00

Práctica de IndyCar

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 14:00

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 15:00

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 16:00

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 17:00

Sábado 14 de marzo

Práctica de IndyCar

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 7:30

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 8:30

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 9:30

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 10:30

Práctica de Indy NXT

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 9:15

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 10:15

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 11:15

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 12:15

Clasificación de IndyCar

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 12:30

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 13:30

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 14:30

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 15:30

Clasificación de Indy NXT

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 14:30

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 15:30

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 16:30

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 17:30

Domingo 15 de marzo

Warmup de IndyCar

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 8:00

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 9:00

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 10:00

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 11:00

Carrera de Indy NXT (27 vueltas)

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 9:00

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 10:00

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 11:00

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 12:00

Carrera de IndyCar (70 vueltas)

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 1:17

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 12:17

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 13:17

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 14:17

¿Cómo ver toda la acción de la IndyCar 2026 en Arlington?

En Latinoamérica se puede ver la actividad de la IndyCar a través de Disney+ Premium a excepción de Brasil.

¿Quiénes compiten en la carrera de la IndyCar en Arlington?