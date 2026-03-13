Los horarios de la IndyCar 2026 en Arlington y dónde ver
La nueva carrera en circuito callejero de IndyCar en Arlington, Texas, se disputa este fin de semana con la participación del mexicano Pato O'Ward
La tercera ronda de la temporada 2026 de IndyCar lleva a la serie nuevamente a un circuito callejero, pero a uno que estos pilotos nunca han visto antes. Las calles de Arlington recibirán a la principal categoría estadounidense de monoplazas, y la carrera contará con un formato Fast 6 modificado con una clasificación de un solo auto en pista.
El circuito tiene una longitud de 2.73 millas y cuenta con 14 curvas, lo que lo convierte en el circuito callejero más largo de todo el calendario de IndyCar. También habrá un pit lane dividido, similar al diseño utilizado en el circuito callejero de Detroit.
Después de que Alex Palou ganara la carrera inaugural de la temporada en St. Pete, un accidente temprano en Phoenix le costó el liderazgo del campeonato. Ese día, Josef Newgarden se impuso al resto del pelotón, ganando la carrera y saltando a lo más alto de la clasificación del campeonato.
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Los horarios para el fin de semana de la IndyCar en Arlington
Viernes 13 de marzo
Práctica de Indy NXT
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 13:00
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 14:00
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 15:00
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 16:00
Práctica de IndyCar
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 14:00
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 15:00
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 16:00
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 17:00
Sábado 14 de marzo
Práctica de IndyCar
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 7:30
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 8:30
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 9:30
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 10:30
Práctica de Indy NXT
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 9:15
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 10:15
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 11:15
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 12:15
Clasificación de IndyCar
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 12:30
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 13:30
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 14:30
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 15:30
Clasificación de Indy NXT
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 14:30
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 15:30
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 16:30
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 17:30
Domingo 15 de marzo
Warmup de IndyCar
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 8:00
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 9:00
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 10:00
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 11:00
Carrera de Indy NXT (27 vueltas)
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 9:00
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 10:00
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 11:00
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 12:00
Carrera de IndyCar (70 vueltas)
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 1:17
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 12:17
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 13:17
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 14:17
¿Cómo ver toda la acción de la IndyCar 2026 en Arlington?
En Latinoamérica se puede ver la actividad de la IndyCar a través de Disney+ Premium a excepción de Brasil.
¿Quiénes compiten en la carrera de la IndyCar en Arlington?
|Nro - Piloto
|Equipo
|Motor
|#2 - Josef Newgarden
|Team Penske
|Chevrolet
|#3 - Scott McLaughlin
|Team Penske
|Chevrolet
|#4 - Caio Collet
|AJ Foyt Enterprises
|Chevrolet
|#5 - Pato O'Ward
|Arrow McLaren
|Chevrolet
|#6 - Nolan Siegel
|Arrow McLaren
|Chevrolet
|#7 - Christian Lundgaard
|Arrow McLaren
|Chevrolet
|#8 - Kyffin Simpson
|Chip Ganassi Racing
|Honda
|#9 - Scott Dixon
|Chip Ganassi Racing
|Honda
|#10 - Alex Palou
|Chip Ganassi Racing
|Honda
|#12 - David Malukas
|Team Penske
|Chevrolet
|#14 - Santino Ferrucci
|AJ Foyt Enterprises
|Chevrolet
|#15 - Graham Rahal
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|Honda
|#18 - Romain Grosjean
|Dale Coyne Racing
|Honda
|#19 - Dennis Hauger
|Dale Coyne Racing
|Honda
|#20 - Alexander Rossi
|Ed Carpenter Racing
|Chevrolet
|#21 - Christian Rasmussen
|Ed Carpenter Racing
|Chevrolet
|#26 - Will Power
|Andretti Global
|Honda
|#27 - Kyle Kirkwood
|Andretti Global
|Honda
|#28 - Marcus Ericsson
|Andretti Global
|Honda
|#45 - Louis Foster
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|Honda
|#47 - Mick Schumacher
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|Honda
|#60 - Felix Rosenqvist
|Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian
|Honda
|#66 - Marcus Armstrong
|Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian
|Honda
|#76 - Rinus VeeKay
|Juncos Hollinger Racing
|Chevrolet
|#77 - Sting Ray Robb
|Juncos Hollinger Racing
|Chevrolet
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