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IndyCar Arlington

Los horarios de la IndyCar 2026 en Arlington y dónde ver

La nueva carrera en circuito callejero de IndyCar en Arlington, Texas, se disputa este fin de semana con la participación del mexicano Pato O'Ward

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Gran Premio de Arlington

La tercera ronda de la temporada 2026 de IndyCar lleva a la serie nuevamente a un circuito callejero, pero a uno que estos pilotos nunca han visto antes. Las calles de Arlington recibirán a la principal categoría estadounidense de monoplazas, y la carrera contará con un formato Fast 6 modificado con una clasificación de un solo auto en pista.

El circuito tiene una longitud de 2.73 millas y cuenta con 14 curvas, lo que lo convierte en el circuito callejero más largo de todo el calendario de IndyCar. También habrá un pit lane dividido, similar al diseño utilizado en el circuito callejero de Detroit.

Después de que Alex Palou ganara la carrera inaugural de la temporada en St. Pete, un accidente temprano en Phoenix le costó el liderazgo del campeonato. Ese día, Josef Newgarden se impuso al resto del pelotón, ganando la carrera y saltando a lo más alto de la clasificación del campeonato.

Últimas noticas de la IndyCar

Lea también:

Los horarios para el fin de semana de la IndyCar en Arlington

Viernes 13 de marzo

Práctica de Indy NXT

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 13:00
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 14:00
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 15:00
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 16:00

Práctica de IndyCar

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 14:00
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 15:00
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 16:00
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 17:00

Sábado 14 de marzo

Práctica de IndyCar

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 7:30
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 8:30
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 9:30
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 10:30

Práctica de Indy NXT 

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 9:15
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 10:15
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 11:15
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 12:15

Clasificación de IndyCar

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 12:30
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 13:30
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 14:30
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 15:30

Clasificación de Indy NXT

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 14:30
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 15:30
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 16:30
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 17:30

Domingo 15 de marzo

Warmup de IndyCar

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 8:00
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 9:00
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 10:00
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 11:00

Carrera de Indy NXT (27 vueltas)

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 9:00
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 10:00
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 11:00
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 12:00

Carrera de IndyCar (70 vueltas)

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 1:17
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 12:17
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 13:17
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 14:17

¿Cómo ver toda la acción de la IndyCar 2026 en Arlington?

En Latinoamérica se puede ver la actividad de la IndyCar a través de Disney+ Premium a excepción de Brasil.

¿Quiénes compiten en la carrera de la IndyCar en Arlington?

Nro - Piloto Equipo Motor 
#2 - Josef Newgarden Team Penske Chevrolet
#3 - Scott McLaughlin Team Penske Chevrolet
#4 - Caio Collet AJ Foyt Enterprises Chevrolet
#5 - Pato O'Ward Arrow McLaren Chevrolet
#6 - Nolan Siegel Arrow McLaren Chevrolet
#7 - Christian Lundgaard Arrow McLaren Chevrolet
#8 - Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing Honda
#9 - Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda
#10 - Alex Palou Chip Ganassi Racing Honda
#12 - David Malukas Team Penske Chevrolet
#14 - Santino Ferrucci AJ Foyt Enterprises Chevrolet
#15 - Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing Honda
#18 - Romain Grosjean Dale Coyne Racing Honda
#19 - Dennis Hauger Dale Coyne Racing Honda
#20 - Alexander Rossi Ed Carpenter Racing Chevrolet
#21 - Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing Chevrolet
#26 - Will Power Andretti Global Honda
#27 - Kyle Kirkwood Andretti Global Honda
#28 - Marcus Ericsson Andretti Global Honda
#45 - Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing Honda
#47 - Mick Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing Honda
#60 - Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian Honda
#66 - Marcus Armstrong Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian Honda
#76 - Rinus VeeKay Juncos Hollinger Racing Chevrolet
#77 - Sting Ray Robb Juncos Hollinger Racing Chevrolet

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