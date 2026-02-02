El NASCAR Clash en Bowman Gray se pospone una vez más tras una nevada histórica

Las históricas nevadas en Carolina del Norte han obligado a la NASCAR a posponer una vez más su carrera de exhibición de pretemporada. En un principio, la Cook Out Clash en el Bowman Gray Stadium debía celebrarse el sábado y el domingo.

Sin embargo, debido a un ciclón que ha dejado casi 30 cm de nieve en toda la región, la NASCAR ha tenido que cambiar sus planes varias veces. La Clash se redujo a un evento de un solo día el domingo, antes de que lo aplazaran todo al lunes. Y aunque la tormenta ya ha pasado y el cielo está despejado, la nieve sigue ahí y llevará tiempo limpiar todas las carreteras. También está el problema del hielo, ya que la temperatura seguirá oscilando por encima y por debajo de cero en los próximos días.

Como resultado, la NASCAR ha pospuesto el evento hasta el miércoles, retrasándolo otros dos días, mientras Winston-Salem y el resto de Carolina del Norte esperan a que las temperaturas suban un poco más y se derrita la nieve y el hielo.

«Debido a los efectos del histórico clima invernal en toda la región de Carolina del Norte, el #CookOutClash se ha reprogramado para el miércoles 4 de febrero», se lee en un comunicado del circuito. «NASCAR sigue trabajando en estrecha colaboración con la ciudad de Winston-Salem y el Departamento de Transporte de Carolina del Norte. Agradecemos su paciencia mientras trabajamos para organizar un evento seguro».

El vicepresidente ejecutivo de NASCAR&y director de innovación de Racing Innovation Officer Ben Kennedy, emitió el siguiente comunicado: «La madre naturaleza nos ha dado todo lo que tenía, pero la seguridad siempre es lo primero. El Clash se celebrará ahora el miércoles, lo que dará tiempo a la ciudad para centrarse en las necesidades de la comunidad y garantizar un viaje más seguro para los aficionados y los equipos. Nuestros equipos están trabajando sin descanso para tener Bowman Gray listo. ¡Nos vemos en The Madhouse!».

Según AccuWeather, las temperaturas alcanzarán un máximo de 39 grados el lunes, 43 el martes y 44 el miércoles. Sin embargo, la temperatura volverá a bajar por debajo de cero por la noche y, actualmente, existe la posibilidad de que se produzcan lluvias el nuevo día de la carrera.

NASCAR ya ha trabajado para despejar la pista, pero muchas partes del estado siguen paralizadas y varias carreteras son prácticamente intransitables.

Nuevo calendario de Clash para el miércoles 4 de febrero

11:30 a. m. EST: apertura de los aparcamientos

12 :00 p. m. EST: comienzo de los servicios de transporte fuera del recinto

12:30 p. m.: Apertura de las puertas a los aficionados

1:30 p. m. EST : entrenamientos y clasificación (FOX Sports App)

4:30 p. m. EST : última oportunidad para clasificarse (FOX)

6 p. m. EST : evento principal (FOX)