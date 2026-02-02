Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

NASCAR Cup Cook Out Clash en el Bowman Gray

El NASCAR Clash en Bowman Gray se pospone una vez más tras una nevada histórica

NASCAR ha pospuesto una vez más el Cook Out Clash en Bowman Gray, reprogramando el evento para el miércoles.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Añadir como fuente preferente
Bowman Gray

Snowfall at Bowman Gray Stadium

Foto de: NASCAR Media

Las históricas nevadas en Carolina del Norte han obligado a la NASCAR a posponer una vez más su carrera de exhibición de pretemporada. En un principio, la Cook Out Clash en el Bowman Gray Stadium debía celebrarse el sábado y el domingo.

Sin embargo, debido a un ciclón que ha dejado casi 30 cm de nieve en toda la región, la NASCAR ha tenido que cambiar sus planes varias veces. La Clash se redujo a un evento de un solo día el domingo, antes de que lo aplazaran todo al lunes. Y aunque la tormenta ya ha pasado y el cielo está despejado, la nieve sigue ahí y llevará tiempo limpiar todas las carreteras. También está el problema del hielo, ya que la temperatura seguirá oscilando por encima y por debajo de cero en los próximos días.

Como resultado, la NASCAR ha pospuesto el evento hasta el miércoles, retrasándolo otros dos días, mientras Winston-Salem y el resto de Carolina del Norte esperan a que las temperaturas suban un poco más y se derrita la nieve y el hielo.

«Debido a los efectos del histórico clima invernal en toda la región de Carolina del Norte, el #CookOutClash se ha reprogramado para el miércoles 4 de febrero», se lee en un comunicado del circuito. «NASCAR sigue trabajando en estrecha colaboración con la ciudad de Winston-Salem y el Departamento de Transporte de Carolina del Norte. Agradecemos su paciencia mientras trabajamos para organizar un evento seguro».

  El vicepresidente ejecutivo de NASCAR&y director de innovación de Racing Innovation Officer Ben Kennedy, emitió el siguiente comunicado: «La madre naturaleza nos ha dado todo lo que tenía, pero la seguridad siempre es lo primero. El Clash se celebrará ahora el miércoles, lo que dará tiempo a la ciudad para centrarse en las necesidades de la comunidad y garantizar un viaje más seguro para los aficionados y los equipos. Nuestros equipos están trabajando sin descanso para tener Bowman Gray listo. ¡Nos vemos en The Madhouse!».

Según AccuWeather, las temperaturas alcanzarán un máximo de 39 grados el lunes, 43 el martes y 44 el miércoles. Sin embargo, la temperatura volverá a bajar por debajo de cero por la noche y, actualmente, existe la posibilidad de que se produzcan lluvias el nuevo día de la carrera.

NASCAR ya ha trabajado para despejar la pista, pero muchas partes del estado siguen paralizadas y varias carreteras son prácticamente intransitables. 

Nuevo calendario de Clash para el miércoles 4 de febrero

11:30 a. m. EST: apertura de los aparcamientos

12 :00 p. m. EST: comienzo de los servicios de transporte fuera del recinto

12:30 p. m.: Apertura de las puertas a los aficionados

1:30 p. m. EST : entrenamientos y clasificación (FOX Sports App)

4:30 p. m. EST : última oportunidad para clasificarse (FOX)

6 p. m. EST : evento principal (FOX)

 
 
Leer también:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo ¿Quiénes compiten en el NASCAR Clash en Bowman Gray y cuál es el formato?

Comentarios destacados

Más de
Nick DeGroot

¿Quiénes compiten en el NASCAR Clash en Bowman Gray y cuál es el formato?

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
¿Quiénes compiten en el NASCAR Clash en Bowman Gray y cuál es el formato?

NASCAR aplaza el Clash en Bowman Gray al lunes por la nieve

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
NASCAR aplaza el Clash en Bowman Gray al lunes por la nieve

Donald Trump firma una orden ejecutiva que confirma la carrera de IndyCar en Washington

IndyCar
IndyCar
Donald Trump firma una orden ejecutiva que confirma la carrera de IndyCar en Washington

Últimas noticias

El NASCAR Clash en Bowman Gray se pospone una vez más tras una nevada histórica

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
El NASCAR Clash en Bowman Gray se pospone una vez más tras una nevada histórica

Hülkenberg está deseando comenzar su primera temporada de Fórmula 1 con Audi

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Hülkenberg está deseando comenzar su primera temporada de Fórmula 1 con Audi

McLaren se quedó "un poco atrás" durante los test de Barcelona pero no se preocupan

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
McLaren se quedó "un poco atrás" durante los test de Barcelona pero no se preocupan

Ferrari constante: la fiabilidad está ahí, pero la gestión del motor puede mejorar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Ferrari constante: la fiabilidad está ahí, pero la gestión del motor puede mejorar