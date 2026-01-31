¿Quiénes compiten en el NASCAR Clash en Bowman Gray y cuál es el formato?

NASCAR tuvo que posponer el Cookout Clash en el Bowman Gray Stadium del domingo al lunes 2 de febrero debido a una tormenta invernal. Para quienes no estén familiarizados con el propósito de este evento dentro del calendario, "The Clash" es una carrera de exhibición de pretemporada que forma parte del calendario de NASCAR desde 1979.

Originalmente concebido como una carrera sprint de 20 vueltas en el Daytona International Speedway y reservada únicamente para los ganadores de la pole del año anterior, el evento ha evolucionado de manera drástica con el paso de los años, especialmente en tiempos recientes.

Desde entonces dejó los óvalos de altas peraltes y pasó por escenarios tan diversos como el circuito mixto de Daytona, Los Ángeles con una pista temporal construida dentro del LA Memorial Coliseum, y ahora el histórico óvalo de un cuarto de milla de Bowman Gray, en Winston-Salem, Carolina del Norte.

¿Cuál es el formato?

Bowman Gray Photo by: Sean Gardner / Getty Images

El evento se ha expandido y ya no es un duelo exclusivo entre ganadores de poles. Se espera la participación de los 36 equipos con charter de la NASCAR Cup Series en las actividades del fin de semana, además de un par de equipos abiertos, aunque eso no garantiza un lugar en la carrera principal.

Incluso con un cronograma abreviado y la eliminación de las carreras clasificatorias debido a las tormentas de nieve previstas para el sábado, pilotos y equipos deberán esforzarse si quieren estar en el evento principal. Cada piloto contará con cuatro minutos para marcar una vuelta rápida, y los 20 más veloces asegurarán su lugar en la carrera principal de 200 vueltas.

Los coches restantes pasarán a un clasificador de última oportunidad, donde competirán entre sí y los dos primeros avanzarán al evento principal. El 23° y último puesto de la parrilla está reservado para el piloto mejor ubicado en el campeonato 2025 que no haya logrado clasificarse previamente.

¿Quiénes corren este fin de semana?

También lee: NASCAR Cup NASCAR aplaza el Clash en Bowman Gray al lunes por la nieve

Entonces, ¿quiénes viajarán al nevado Bowman Gray este fin de semana? La lista de inscriptos incluye 38 coches. Además de las 36 inscripciones con charter, el Ford N° 66 de "Garage 66" competirá con Chad Finchum al volante. Team Amerivet también presentará su Chevrolet N° 50 con la leyenda de Bowman Gray, Burt Myers, conduciendo el coche por segundo año consecutivo.

En cuanto a las otras 36 inscripciones, la mayoría de los pilotos se mantiene en las mismas organizaciones que la temporada pasada, pero hay algunos cambios, y esta será la primera oportunidad de verlos en pista.

El cambio más importante es Daniel Suárez, que ahora conduce el N° 7 para Spire Motorsports, mientras que Connor Zilisch ocupa su lugar en Trackhouse Racing, adoptando el N° 88, ya que su compañero Shane van Gisbergen asume un nuevo —aunque familiar— número con el N° 97. También se podrá ver a Corey LaJoie manejando el N° 6 para RFK Racing, mientras el copropietario del equipo, Brad Keselowski, se recupera de una lesión en la pierna sufrida durante el receso.

Bowman Gray también será una gran oportunidad para que las nuevas duplas piloto/jefe de equipo principal comiencen a conocerse en un entorno de fin de semana de carrera antes del inicio de la temporada en Daytona. A continuación, un repaso por los pilotos y equipos oficialmente inscriptos para la edición 2026 de The Clash en el icónico Madhouse…

Participantes del Cookout Clash 2026 en Bowman Gray