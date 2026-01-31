Ir al contenido principal

NASCAR Cup Cook Out Clash en el Bowman Gray

¿Quiénes compiten en el NASCAR Clash en Bowman Gray y cuál es el formato?

Aquí podés encontrar la lista completa de inscriptos -entre los que se encuentra Daniel Suárez- y el formato de carrera del Cookout Clash 2026 en Bowman Gray.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing Toyota, Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing Chevrolet, Kyle Larson, Hendrick Motorsports Chevrolet

NASCAR tuvo que posponer el Cookout Clash en el Bowman Gray Stadium del domingo al lunes 2 de febrero debido a una tormenta invernal. Para quienes no estén familiarizados con el propósito de este evento dentro del calendario, "The Clash" es una carrera de exhibición de pretemporada que forma parte del calendario de NASCAR desde 1979.

Originalmente concebido como una carrera sprint de 20 vueltas en el Daytona International Speedway y reservada únicamente para los ganadores de la pole del año anterior, el evento ha evolucionado de manera drástica con el paso de los años, especialmente en tiempos recientes.

Desde entonces dejó los óvalos de altas peraltes y pasó por escenarios tan diversos como el circuito mixto de Daytona, Los Ángeles con una pista temporal construida dentro del LA Memorial Coliseum, y ahora el histórico óvalo de un cuarto de milla de Bowman Gray, en Winston-Salem, Carolina del Norte.

¿Cuál es el formato?

Bowman Gray

Bowman Gray

Photo by: Sean Gardner / Getty Images

El evento se ha expandido y ya no es un duelo exclusivo entre ganadores de poles. Se espera la participación de los 36 equipos con charter de la NASCAR Cup Series en las actividades del fin de semana, además de un par de equipos abiertos, aunque eso no garantiza un lugar en la carrera principal.

Incluso con un cronograma abreviado y la eliminación de las carreras clasificatorias debido a las tormentas de nieve previstas para el sábado, pilotos y equipos deberán esforzarse si quieren estar en el evento principal. Cada piloto contará con cuatro minutos para marcar una vuelta rápida, y los 20 más veloces asegurarán su lugar en la carrera principal de 200 vueltas.

Los coches restantes pasarán a un clasificador de última oportunidad, donde competirán entre sí y los dos primeros avanzarán al evento principal. El 23° y último puesto de la parrilla está reservado para el piloto mejor ubicado en el campeonato 2025 que no haya logrado clasificarse previamente.

¿Quiénes corren este fin de semana?

Entonces, ¿quiénes viajarán al nevado Bowman Gray este fin de semana? La lista de inscriptos incluye 38 coches. Además de las 36 inscripciones con charter, el Ford N° 66 de "Garage 66" competirá con Chad Finchum al volante. Team Amerivet también presentará su Chevrolet N° 50 con la leyenda de Bowman Gray, Burt Myers, conduciendo el coche por segundo año consecutivo.

En cuanto a las otras 36 inscripciones, la mayoría de los pilotos se mantiene en las mismas organizaciones que la temporada pasada, pero hay algunos cambios, y esta será la primera oportunidad de verlos en pista.

El cambio más importante es Daniel Suárez, que ahora conduce el N° 7 para Spire Motorsports, mientras que Connor Zilisch ocupa su lugar en Trackhouse Racing, adoptando el N° 88, ya que su compañero Shane van Gisbergen asume un nuevo —aunque familiar— número con el N° 97. También se podrá ver a Corey LaJoie manejando el N° 6 para RFK Racing, mientras el copropietario del equipo, Brad Keselowski, se recupera de una lesión en la pierna sufrida durante el receso.

Bowman Gray también será una gran oportunidad para que las nuevas duplas piloto/jefe de equipo principal comiencen a conocerse en un entorno de fin de semana de carrera antes del inicio de la temporada en Daytona. A continuación, un repaso por los pilotos y equipos oficialmente inscriptos para la edición 2026 de The Clash en el icónico Madhouse…

Participantes del Cookout Clash 2026 en Bowman Gray

Nro. Piloto Equipo Coche 
1 Ross Chastain Trackhouse Racing Chevrolet
2 Austin Cindric Team Penske Ford
3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet
4 Noah Gragson Front Row Motorsports Ford
5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet
6 Corey LaJoie RFK Racing Ford
7 Daniel Suárez Spire Motorsports Chevrolet
8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet
9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet
10 Ty Dillon Kaulig Racing Chevrolet
11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota
12 Ryan Blaney Team Penske Ford
16 AJ Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet
17 Chris Buescher RFK Racing Ford
19 Chase Briscoe Joe Gibbs Racing Toyota
20 Christopher Bell Joe Gibbs Racing Toyota
21 Josh Berry Wood Brothers Racing Ford
22 Joey Logano Team Penske Ford
23 Bubba Wallace 23XI Racing Toyota
24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet
34 Todd Gilliland Front Row Motorsports Ford
35 Riley Herbst 23XI Racing Toyota
38 Zane Smith Front Row Motorsports Ford
41 Cole Custer Haas Factory Team Chevrolet
42 John Hunter Nemechek Legacy Motor Club Toyota
43 Erik Jones Legacy Motor Club Toyota
45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota
47 Ricky Stenhouse Jr. Hyak Motorsports Chevrolet
48 Alex Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet
50 Burt Myers Team Amerivet Chevrolet
51 Cody Ware Rick Ware Racing Chevrolet
54 Ty Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota
60 Ryan Preece RFK Racing Ford
66 Chad Finchum Garage 66 Ford
71 Michael McDowell Spire Motorsports Chevrolet
77 Carson Hocevar Spire Motorsports Chevrolet
88 Connor Zilisch Trackhouse Racing Chevrolet
97 Shane van Gisbergen Trackhouse Racing Chevrolet

