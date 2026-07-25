NASCAR Cup Indianápolis: Suárez arrancará segundo detrás de su compañero Hocevar

Carson Hocevar y su compañero de equipo en Spire Motorsports, Daniel Suárez, encabezarán el pelotón en la salida de la edición de 2026 de la Brickyard 400 en el Indianapolis Motor Speedway.

Hocevar superó a Suárez por 0,056 s, consiguiendo la tercera pole de su carrera y la segunda de la temporada 2026. La vuelta de la pole fue de 48,232 s, con una media de 186,598 mph en este histórico circuito.

"Es simplemente increíble", declaró Hocevar. "Salí del coche y estaban gritando, vitoreando y todo eso. No me lo podía creer, y se lo agradez . No sé si me vitoreaban solo porque le gané a Denny o por el hecho de que estamos en la primera fila. Estoy superemocionado. Denny me le ganó una en Michigan, y esta es la ciudad natal de Jeff (Dickerson, copropietario de Spire) y de toda la gente de Spire. Es divertido poder usar nuestras propias notas de estos dos últimos años y mejorar estos coches. Simplemente lo estoy disfrutando. Estos chicos trabajan muy duro".

Watch: Hocevar ecstatic after claiming Brickyard 400 pole

Añadió que va a "disfrutar mucho de este momento", ya que Indianápolis es su circuito favorito del calendario.

Tyler Reddick,de 23XI Racing, fue el mejor piloto de Toyota al quedar tercero, seguido por los compañeros de equipo de Joe Gibbs Racing, Ty Gibbs y Denny Hamlin, en cuarto y quinto lugar, respectivamente.

El tercer coche de Spire tampoco se quedó muy atrás, con Michael McDowell en sexta posición. Corey Heim, que compite a tiempo parcial, se clasificó en un meritorio séptimo puesto, mientras que Alex Bowman encabezó la clasificación de Hendrick Motorsports en octava posición . A principios del fin de semana, Bowman anunció sus planes de retirarse tras la temporada 2027.

A.J. Allmendinger consiguió una impresionante posición de salida para Kaulig Racing en novena posición, y Kyle Larson completó los diez primeros puestos.

El piloto de Ford mejor clasificado fue Ryan Blaney, en 13.ª posición, y hay muchos nombres destacados que tendrán trabajo por delante el domingo. El ganador de la semana pasada, Joey Logano, saldrá 19.º en la parrilla.

William Byron saldrá 21.º, Ross Chastain 22.º, Christopher Bell 23.º, Shane van Gisbergen 25.º, Chase Elliott 27.º y el vigente ganador de la Brickyard 400, Bubba Wallace, en la 29.ª posición.

Austin Cindric, que llega a esta carrera ocupando la 16.ª y última plaza en la Chase, se clasificó en 35.ª posición, mientras que el finalista del In-Season Challenge, Todd Gilliland, saldrá 36.º y se enfrentará a Blaney por ese premio de un millón de dólares.

Resumen de la clasificación

Carson Hocevar, Chevrolet n.º 77 de Spire Motorsports Foto de: Logan Riely / Getty Images

, ganador en San Diego Heim marcó el primer tiempo de referencia con 48,529 s, y el piloto a tiempo parcial volvió a impresionar al volante del 67 de 23XI Racing. Esta es su primera carrera de la NASCAR (en cualquier división) en este histórico circuito.

McDowell completó una vuelta irregular y estuvo a punto de chocar contra el muro a la salida de la curva 3, pero aun así le bastó para desbancar a Heim del primer puesto. No se mantuvo allí mucho tiempo, ya que 23XI contraatacó con Reddick a la cabeza de la tabla de tiempos.

Más adelante en la sesión, Hocevar se disparó hasta la cabeza, con más de una décima de ventaja sobre Reddick. Suárez, compañero de equipo en Spire, se quedó a solo 0,056 s de la vuelta de la pole. Blaney iba camino de la pole hasta que levantó mucho el pie del acelerador en la curva 3. Gibbs tuvo una oportunidad similar, pero tuvo que levantar el pie a la salida de la curva 2 y perdió su ventaja en la recta trasera.

Chase Elliott rozó el muro entre las curvas 3 y 4, pero, aparte de eso, no hubo incidentes destacables que señalar en la sesión de clasificación.

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