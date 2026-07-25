NASCAR Cup Indianápolis: Suárez arrancará segundo detrás de su compañero Hocevar
Spire Motorsports impidió que Toyota se hiciera con la pole de la Brickyard 400 en Indianápolis, copando la primera fila con Hocevar y Suárez.
Carson Hocevar y su compañero de equipo en Spire Motorsports, Daniel Suárez, encabezarán el pelotón en la salida de la edición de 2026 de la Brickyard 400 en el Indianapolis Motor Speedway.
Hocevar superó a Suárez por 0,056 s, consiguiendo la tercera pole de su carrera y la segunda de la temporada 2026. La vuelta de la pole fue de 48,232 s, con una media de 186,598 mph en este histórico circuito.
"Es simplemente increíble", declaró Hocevar. "Salí del coche y estaban gritando, vitoreando y todo eso. No me lo podía creer, y se lo agradez . No sé si me vitoreaban solo porque le gané a Denny o por el hecho de que estamos en la primera fila. Estoy superemocionado. Denny me le ganó una en Michigan, y esta es la ciudad natal de Jeff (Dickerson, copropietario de Spire) y de toda la gente de Spire. Es divertido poder usar nuestras propias notas de estos dos últimos años y mejorar estos coches. Simplemente lo estoy disfrutando. Estos chicos trabajan muy duro".
Watch: Hocevar ecstatic after claiming Brickyard 400 pole
Añadió que va a "disfrutar mucho de este momento", ya que Indianápolis es su circuito favorito del calendario.
Tyler Reddick,de 23XI Racing, fue el mejor piloto de Toyota al quedar tercero, seguido por los compañeros de equipo de Joe Gibbs Racing, Ty Gibbs y Denny Hamlin, en cuarto y quinto lugar, respectivamente.
El tercer coche de Spire tampoco se quedó muy atrás, con Michael McDowell en sexta posición. Corey Heim, que compite a tiempo parcial, se clasificó en un meritorio séptimo puesto, mientras que Alex Bowman encabezó la clasificación de Hendrick Motorsports en octava posición . A principios del fin de semana, Bowman anunció sus planes de retirarse tras la temporada 2027.
A.J. Allmendinger consiguió una impresionante posición de salida para Kaulig Racing en novena posición, y Kyle Larson completó los diez primeros puestos.
El piloto de Ford mejor clasificado fue Ryan Blaney, en 13.ª posición, y hay muchos nombres destacados que tendrán trabajo por delante el domingo. El ganador de la semana pasada, Joey Logano, saldrá 19.º en la parrilla.
William Byron saldrá 21.º, Ross Chastain 22.º, Christopher Bell 23.º, Shane van Gisbergen 25.º, Chase Elliott 27.º y el vigente ganador de la Brickyard 400, Bubba Wallace, en la 29.ª posición.
Austin Cindric, que llega a esta carrera ocupando la 16.ª y última plaza en la Chase, se clasificó en 35.ª posición, mientras que el finalista del In-Season Challenge, Todd Gilliland, saldrá 36.º y se enfrentará a Blaney por ese premio de un millón de dólares.
Resumen de la clasificación
Carson Hocevar, Chevrolet n.º 77 de Spire Motorsports
Foto de: Logan Riely / Getty Images
, ganador en San Diego Heim marcó el primer tiempo de referencia con 48,529 s, y el piloto a tiempo parcial volvió a impresionar al volante del 67 de 23XI Racing. Esta es su primera carrera de la NASCAR (en cualquier división) en este histórico circuito.
McDowell completó una vuelta irregular y estuvo a punto de chocar contra el muro a la salida de la curva 3, pero aun así le bastó para desbancar a Heim del primer puesto. No se mantuvo allí mucho tiempo, ya que 23XI contraatacó con Reddick a la cabeza de la tabla de tiempos.
Más adelante en la sesión, Hocevar se disparó hasta la cabeza, con más de una décima de ventaja sobre Reddick. Suárez, compañero de equipo en Spire, se quedó a solo 0,056 s de la vuelta de la pole. Blaney iba camino de la pole hasta que levantó mucho el pie del acelerador en la curva 3. Gibbs tuvo una oportunidad similar, pero tuvo que levantar el pie a la salida de la curva 2 y perdió su ventaja en la recta trasera.
Chase Elliott rozó el muro entre las curvas 3 y 4, pero, aparte de eso, no hubo incidentes destacables que señalar en la sesión de clasificación.
Alineación completa de salida de la Brickyard 400 de 2026
Parrilla
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Tiempo
|Mph
|1
|C. Hocevar Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|
48.232
|186.598
|2
|D. Suarez Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|
+0.056
48.288
|186.382
|3
|T. Reddick 23XI Racing
|45
|Toyota
|
+0.135
48.367
|186.077
|4
|T. Gibbs Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|
+0.164
48.396
|185.966
|5
|D. Hamlin Joe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|
+0.198
48.430
|185.835
|6
|M. McDowell Spire Motorsports
|71
|Chevrolet
|
+0.217
48.449
|185.762
|7
|
C. Heim 23XI Racing
|67
|Toyota
|
+0.297
48.529
|185.456
|8
|A. Bowman Hendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|
+0.320
48.552
|185.368
|9
|A. Allmendinger Kaulig Racing
|16
|Chevrolet
|
+0.326
48.558
|185.345
|10
|K. Larson Hendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|
+0.334
48.566
|185.315
|11
|C. Briscoe Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|
+0.346
48.578
|185.269
|12
|C. Custer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|
+0.347
48.579
|185.265
|13
|R. Blaney Team Penske
|12
|Ford
|
+0.365
48.597
|185.197
|14
|E. Jones Legacy Motor Club
|43
|Toyota
|
+0.401
48.633
|185.060
|15
|C. Buescher RFK Racing
|17
|Ford
|
+0.419
48.651
|184.991
|16
|B. Keselowski RFK Racing
|6
|Ford
|
+0.444
48.676
|184.896
|17
|J. Nemechek Legacy Motor Club
|42
|Toyota
|
+0.449
48.681
|184.877
|18
|R. Herbst 23XI Racing
|35
|Toyota
|
+0.474
48.706
|184.782
|19
|A. Dillon Richard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|
+0.496
48.728
|184.699
|20
|J. Logano Team Penske
|22
|Ford
|
+0.496
48.728
|184.699
|21
|W. Byron Hendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|
+0.529
48.761
|184.574
|22
|R. Chastain TrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|
+0.538
48.770
|184.540
|23
|C. Bell Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|
+0.605
48.837
|184.287
|24
|R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|
+0.616
48.848
|184.245
|25
|S. van Gisbergen TrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|
+0.618
48.850
|184.237
|26
|
J. Berry Wood Brothers Racing
|21
|Ford
|
+0.647
48.879
|184.128
|27
|C. Elliott Hendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|
+0.711
48.943
|183.887
|28
|T. Dillon Kaulig Racing
|10
|Chevrolet
|
+0.716
48.948
|183.869
|29
|B. Wallace 23XI Racing
|23
|Toyota
|
+0.718
48.950
|183.861
|30
|Z. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|
+0.816
49.048
|183.494
|31
|
C. Zilisch TrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|
+0.913
49.145
|183.132
|32
|A. Hill Richard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|
+0.926
49.158
|183.083
|33
|N. Gragson Front Row Motorsports
|4
|Ford
|
+0.951
49.183
|182.990
|34
|R. Preece RFK Racing
|60
|Ford
|
+1.006
49.238
|182.786
|35
|A. Cindric Team Penske
|2
|Ford
|
+1.022
49.254
|182.726
|36
|T. Gilliland Front Row Motorsports
|34
|Ford
|
+1.094
49.326
|182.460
|37
|C. Ware Rick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|
+1.199
49.431
|182.072
|38
|C. Mears Beard Motorsports
|62
|Chevrolet
|
+1.901
50.133
|179.522
|39
|
D. Dye Live Fast Motorsports
|78
|Chevrolet
|
+2.058
50.290
|178.962
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