NASCAR no debería sancionar a Hocevar y Blaney por la pelea en Bristol, pero ¿lo hará?

Siempre he sido partidario de una política de dejar que los pilotos resuelvan sus propios problemas (dentro de lo razonable). El organismo rector solo debería intervenir cuando surja un verdadero problema de seguridad, como cuando se empuja intencionadamente a otros coches contra el muro a gran velocidad o se pone en peligro a los espectadores al utilizar el vehículo como arma.

Sin embargo, lo ocurrido el sábado por la noche en el Bristol Motor Speedway fue un enfrentamiento relativamente breve tras un contacto en pista corta. Hay una razón por la que se le llama "El último gran Coliseo", y se debe en parte a los memorables altercados entre pilotos, como el que protagonizaron Carson Hocevar y Ryan Blaney.

La mayoría aún recuerda cuando Rusty Wallace le lanzó una botella de agua a Dale Earnhardt, cuando Kevin Harvick saltó sobre un coche para ir a por Greg Biffle o el lanzamiento perfecto de casco de Tony Stewart contra el morro del coche de Matt Kenseth.

Carson Hocevar and Ryan Blaney fight Photo by: Chris Graythen - Getty Images

Estos son momentos emblemáticos de Bristol, y el hecho de que las emociones se desborden en el fragor de la batalla no hace más que aumentar la visibilidad de la NASCAR. Esto demuestra lo mucho que significa para los pilotos implicados y lo que está en juego, con un campeonato por decidirse en menos de dos meses.

El propio Hocevar afirmó que la NASCAR "perdería ventas de entradas" si optara por ese camino. Lo ocurrido en la pista fue un lance de carrera, mientras que lo que sucedió después fue un acalorado altercado que rápidamente derivó en un intercambio de golpes.

¿Habrá sanciones?

Watch: From on-track to fight, this is what happened between Blaney and Hocevar

¿Pero considerará NASCAR imponer sanciones? Los antecedentes recientes me llevan a pensar que probablemente no lo hará. El nuevo director ejecutivo de NASCAR, Steve O’Donnell, también ha declarado recientemente que no se opone necesariamente a que los pilotos se peleen.

"Me parece bien. Creo que es justo", dijo O'Donnell durante su participación como invitado en el podcast Racin' With the Boys. "Pasamos por una época en la que había demasiadas multas; se multaba a todo el mundo. Lo que ocurría —y si recorres la calle de garajes ahora mismo verás que muchos tipos son como tú: grandotes, ¿verdad?— es que algunos de nuestros pilotos no son tan grandes. Así que, cuando los pilotos se peleaban, los miembros de los equipos se metían en la trifulca. Se volvía algo peligroso. Nuestra postura actual es que, si los pilotos quieren resolver sus asuntos entre ellos, perfecto. El problema surge cuando los miembros de los equipos empiezan a intervenir en masa (como ocurrió en el incidente entre Jeff Gordon y Brad Keselowski en Texas en 2014)".

Dicho esto, así es como las autoridades gestionaron los altercados más graves en la Cup Series durante los últimos años:

Esta situación se asemeja mucho a lo que vimos en Bristol y probablemente servirá de referencia para la reacción de NASCAR en este caso. Al igual que Blaney, Gragson confrontó a Chastain tras la carrera de Kansas de 2023 y lo agarró inmediatamente por el mono ignífugo. Imitando la reacción de Hocevar, Chastain respondió con un derechazo a la cara de Gragson, y ambos pilotos fueron separados. Gragson no volvió a buscar a Chastain como hizo Blaney con Hocevar, pero eso no debería influir en la reacción de NASCAR en esta ocasión.

Elton Sawyer, vicepresidente de competición de NASCAR, calificó la pelea entre Chastain y Gragson como un altercado fruto del calor del momento, aunque mantuvieron conversaciones con ambos pilotos para asegurarse de que la situación no fuera a más.

En el altercado más reciente entre pilotos de la Cup Series, Stenhouse esperó a Busch tras el incidente que ambos protagonizaron durante la carrera All-Star de 2024. Tras una breve discusión, Stenhouse le propinó un puñetazo en la cara a Busch, lo que rápidamente derivó en una pelea multitudinaria junto a los camiones de los equipos. Incluso el padre de Ricky llegó a golpear a Busch durante el altercado.

El resultado fue una suspensión indefinida para Stenhouse padre, mientras que Stenhouse hijo recibió una multa de 75.000 dólares. Dicha multa fue significativa porque NASCAR determinó que el incidente no había sido una simple confrontación fruto del calor del momento; al justificar la sanción, la organización señaló que Stenhouse esperó a que terminara la carrera e incluso se cambió de ropa antes de iniciar la pelea a golpes. Cabe recordar que, si bien Blaney también esperó a que concluyera la carrera, no comenzó el altercado lanzando puñetazos.

En el Las Vegas Motor Speedway en 2022, Wallace fue empujado contra el muro y, por impulso, embistió a Larson hacia el muro exterior poco después. Ambos pilotos chocaron; posteriormente, Wallace intentó pelear con Larson en la zona interior de la pista, agarrándolo por el mono ignífugo y empujándolo.

NASCAR decidió suspender a Wallace por una carrera, pero cabe hacer una distinción muy importante: las sanciones no se impusieron por la pelea. Fue una medida tomada exclusivamente como respuesta a la maniobra intencionada de embestir al rival en pista, un precedente que no se aplica al caso de Bristol 2026, ya que aquel contacto se consideró un incidente de carrera.

En los últimos años también ha habido enfrentamientos menores por los que NASCAR tampoco sancionó a nadie. Chris Buescher agarró y empujó a Tyler Reddick tras la carrera de Darlington en 2024, sin que el organismo rector tomara medidas al respecto. En 2023, tras la carrera de Pocono, Ryan Preece metió la cabeza por la red de la ventanilla de Corey LaJoie y fue apartado a la fuerza cuando la situación se tornó física; sin embargo, tampoco hubo sanciones.

En conclusión, a quien escribe le sorprendería que NASCAR decidiera imponer multas o cualquier otra sanción por el altercado entre Hocevar y Blaney, a menos que consideren problemática la forma en que intervinieron los miembros del equipo Spire. También hubo un miembro de seguridad de NASCAR que agarró a Blaney y contribuyó a que este terminara en el suelo. Es posible que quieran convocar una reunión en el camión de NASCAR antes de la próxima carrera de la Cup Series en Kansas, pero cabe esperar que opten por no intervenir.

En mi opinión, y a juzgar por las repeticiones que vi, ningún miembro del equipo cruzó realmente la línea (aunque deberían haberse mantenido totalmente al margen); no se utilizaron los coches como armas, sino que dos pilotos simplemente protagonizaron un enfrentamiento en el que la frustración desembocó en un breve altercado físico. Eso forma parte de la cultura de las carreras de NASCAR.

Como dijo una vez Robin Pemberton: "Muchachos, denle con todo y diviértanse".

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