Carson Hocevar y Ryan Blaney se agarran a golpes tras la carrera en Bristol
Tras quedar fuera de combate en la carrera de la NASCAR Cup del sábado, Blaney se enfrentó a Hocevar en la calle de boxes, donde se produjeron una serie de puñetazos en un enfrentamiento salvaje.
A Bristol se le ha llamado "el último gran Coliseo", y con razón. Cuenta con una historia llena de rivalidades, accidentes y arrebatos de ira. La noche del sábado no fue una excepción.
Ryan Blaney adelantó a Carson Hocevar para hacerse con el segundo puesto en los últimos compases de la carrera, y cuando Hocevar intentó cruzarse ante él de inmediato, Blaney trató de bloquearlo. Hocevar, conocido por su estilo agresivo, no levantó el pie del acelerador.
Blaney se estrelló contra el muro y vio cómo sus opciones al título sufrían un duro revés, ya que no pudo continuar.
En el centro médico del circuito no dijo gran cosa, pero su enfado era evidente, y soltó un taco en directo por televisión.
Hocevar terminó tercero y, cuando salió del coche, Blaney le estaba esperando. Corrió hacia Hocevar y le agarró por el mono ignífugo, pero Hocevar no se echó atrás. Inmediatamente le dio un puñetazo en la cara a Blaney, tirándole el gorro. A continuación, le propinó un segundo puñetazo y Blaney cayó al suelo al tropezar en medio de la pelea, que se fue intensificando.
Blaney intentó entonces abalanzarse sobre un Hocev e y agarrarlo de nuevo, pero ambos fueron separados rápidamente.
Hocevar se mostró desconcertado por el altercado y declaró a la televisión que Blaney había derrapado por sí mismo y que no sabía qué había hecho mal.
"Quiero decir, no estaba intentando estrellarme contra él, simplemente me pareció que corrí un poco y me desvié hacia la izquierda, y él dio una vuelta de campana, y yo le hice darla, así que, bueno, no hubo mucho que decir", explicó Hocevar. "Él solo dijo una cosa y luego se abalanzó sobre mí, y yo no iba a aguantarme. Quiero decir, fue divertido con el 54 [Gibbs]. Me han embestido muchas veces por la victoria; bueno, esto era por el segundo puesto, y él quería venir a pelear. Así que no creo que se haya quedado nadie detrás de mí; aquí tienen un espectáculo al estilo clásico de Bristol".
"No sé qué hice mal ahí. Tenía una oportunidad para adelantarle, parecía que él mismo había dado una vuelta de campana, y luego quiso provocar una pelea. Iba a rematar eso, y parecía que el público estaba bastante animado, así que decidí darle un poco de espectáculo por un momento".
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