Samantha Busch recuerda a Kyle en un emotivo homenaje de NASCAR en Bristol
"Nunca imaginé que estaríamos aquí sin él": acompañada de sus hijos Brexton y Lennix, Samantha dio las gracias a los aficionados de la NASCAR antes de un homenaje en la vuelta 18 en el circuito donde Busch logró un récord de 23 victorias en las tres series nacionales de la NASCAR.
En el Bristol Motor Speedway, hubo una gran cantidad de homenajes a Kyle Busch, quien logró el récord de 23 victorias entre las tres divisiones nacionales en este emblemático óvalo de media milla.
M&M's regresó por sorpresa a la NASCAR para patrocinar el auto n.º 54 de Ty Gibbs con una decoración en homenaje a Kyle Busch. La familia Busch estuvo presente en el circuito; Brexton acompañó a Ty durante la presentación de los pilotos.
En la parrilla de salida, Samantha pronunció un discurso para recordar a Kyle y agradecer a los aficionados, acompañada por su hijo Brexton y su hija Lennix, y con el auto n.º 54 de M&M's de fondo.
A continuación, se incluye el video de sus declaraciones, así como la transcripción completa:
"Bristol siempre fue muy especial para Kyle", dijo Samantha. "Le encantaba correr bajo las luces, la energía de este lugar y, sobre todo, ustedes, los aficionados. Durante 20 años, este deporte fue nuestra vida. Aquí criamos a nuestros hijos y creamos algunos de nuestros mejores recuerdos. Nunca imaginé que estaríamos aquí sin él. Pero verlos a todos ustedes me recuerda que no estamos recorriendo este camino solos.
"Ustedes celebraron sus victorias, lo apoyaron en los días difíciles y, sí, muchos de ustedes también lo abuchearon. Pero ya fuera que lo conocieran como Kyle, el 'Candy Man', 'Rowdy' o simplemente como su piloto favorito, no habría existido un 'Rowdy' sin ustedes. Desde que lo perdimos, esta comunidad automovilística nos ha acogido a Brex, a Lennix y a mí, y estamos muy agradecidos con todos ustedes.
"El legado de Kyle va mucho más allá de las victorias y los campeonatos. Perdura en los pilotos a los que asesoró, en los aficionados con los que conectó y, sobre todo, en el increíble padre y esposo que fue para nosotros. Ver de nuevo esos icónicos colores de M&M's bajo las luces de Bristol hace que esta noche sienta que una parte de él sigue aquí con nosotros.
"Así que, cuando llegue la vuelta 18, tomen esas toallas (en homenaje a Kyle Busch) y agítenlas en alto. Demostremos a Kyle que Bristol siempre guardará un lugar especial en su corazón para el único e inigualable 'Rowdy'".
Watch: Kyle Busch breaks out the broom after 2017 Bristol sweep
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