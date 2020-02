Suárez confía en su equipo ante el complicado inicio

El equipo No. 96 Gaunt Brothers Racing de Suárez no calificó para las 500 Millas de Daytona, mientras que en la primera vuelta de la carrera de la semana pasada en Las Vegas, el mexicano provocó la primera bandera amarilla en la segunda vuelta cuando su vehículo se detuvo.

Finalmente pudo volver a la carrera una vez que su equipo solucionó un problema de encendido, pero para entonces quedó cuatro vueltas abajo y terminó en el puesto 35.

Aún así, Suárez encontró un aspecto positivo. "Mucha gente no sabe esto, pero me fui de Las Vegas muy contento. La forma en que el equipo progresó y como transcurrió todo después de ese problema, en realidad me dejó muy contento como es que todo funcionó”, dijo el viernes en el Auto Club Speedway en Fontana, California.

"Todavía tenemos mucho trabajo por hacer en la construcción del equipo. Todavía estamos contratando a algunas personas y buscando formas avanzar en el coche. Tenemos que seguir trabajando".

Cuando le preguntaron qué pensaba que era posible obtener la semana pasada si su coche no hubiera tenido el problema de encendido, Suárez dijo: "Creo que podríamos haber terminado en algún lugar dentro del top-20. El coche era lo suficientemente rápido para hacer eso”.

"El problema fue que nunca tuvimos la posición de la pista. Pero los tiempos de vuelta y todo era bastante positivo”.

Suárez dijo que la carrera de este fin de semana en el Auto Club Speedway podría presentar más problemas para su joven equipo. La superficie desgastada y el paquete aerodinámico requerirán un auto que ayude a proporcionar fuerza descendente y agarre.

"Desafortunadamente, no tenemos eso", dijo. "Siento que este es uno de esos lugares donde tendré que trabajar extra duro para compensar todo lo que el coche no me da".

Aún así, Suárez trata de mantenerse optimista sobre el futuro. Pero admite que no es una persona muy paciente.

"Así es a veces; tienes que trabajar en circunstancias diferentes", dijo. "Me siento muy orgulloso de tener gente estupenda a mi alrededor, incluyendo a Marty Gaunt, el dueño del equipo y el increíble apoyo que nos respalda".

"Sólo tenemos que ser pacientes, seguir construyendo y seguir creciendo".