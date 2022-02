Massa y Glock olvidan el día que el brasileño perdió el título de F1

Cargar reproductor de audio

Felipe Massa y Timo Glock volverán a Interlagos catorce años después de que el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 diera a Lewis Hamilton el primero de sus siete títulos mundiales. Esta vez, los dos formarán parte de la carrera de apertura de la temporada 2022 del Campeonato Brasileño de Stock Car, donde se turnarán al volante de un Chevrolet Cruze.

Ya en el otoño pasado, cuando Glock entrevistó a Massa para Sky Alemania, ambos hablaron largo y tendido sobre lo sucedido en los últimos giros del GP de Brasil de 2008, con el famoso adelantamiento de Hamilton al entonces piloto de Toyota que, con los neumáticos de seco desgastados y en condiciones de mojado, fue incapaz de controlar su coche adecuadamente, siendo adelantado por un Lewis que no tenía nada que perder en esos frenéticos momentos.

Podium: Felipe Massa, Ferrari Photo by: Motorsport Images

"Nunca he tenido nada en contra de Timo, nunca he pensado que haya hecho algo deliberado contra mí en esa situación: cualquiera que sepa un poco de automovilismo sabe que no podría haber hecho nada diferente", admitió Massa, poniendo fin definitivamente a cualquier rumor de un complot o una trampa de Glock contra él.

El adelantamiento de Hamilton sobre el piloto alemán permitió que, aunque Massa obtuvo la victoria, el inglés sumara la cantidad de puntos necesarios para arrebatarle el cetro al entonces piloto de Ferrari.

"La idea de correr con Timo se me ocurrió después de la entrevista que me concedió en Interlagos el año pasado", declaró Massa. "Lo compartí con mis patrocinadores, que estuvieron de acuerdo. Creo que todo el mundo tiene claro que ambos buscamos un buen resultado en Interlagos: ya estoy en contacto con él y estamos compartiendo cualquier información posible al respecto".

"Estoy muy contento de poder ser compañero de Felipe en la doble carrera de Interlagos. Será sin duda un fin de semana intenso y emocionante", comentó Timo Glock, que ahora ejerce de comentarista para Sky Alemania.

"Sigo activamente el campeonato de Stock Car. Está claro que esos coches son difíciles de conducir, pero Felipe ya me ha enviado algunas cámaras a bordo de los coches para que me haga una primera idea de cómo se conducen. Va a ser muy divertido, porque el campeonato tiene muchos nombres importantes entre los titulares. Espero estar entre los más rápidos", continuó Glock.