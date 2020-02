Tatiana Calderón: Super Fórmula será más desafiante que F2

Tatiana Calderón fue una adición sorpresiva a la lista de pilotos de Honda para la principal serie de monoplazas de Japón el mes pasado, al ser seleccionada para conducir para el equipo Drago Corse en 2020.

Esto marca una salida de la antesala de la Fórmula 1 para la colombiana, que pasó tres temporadas en la GP3, de 2016 a 2018, antes de pasar a la Fórmula 2 con Arden en 2019, mientras que también actuó como piloto de pruebas para el equipo Alfa Romeo de F1.

La primera oportunidad de Calderón de conducir el monoplaza SF19 de la Súper Fórmula llegará en la primera prueba oficial de pretemporada en Suzuka en marzo, luego de que otro piloto con pasado en F2, Nobuharu Matsushita, representara a Drago en la prueba de novatos de diciembre (foto abajo).

Su falta de familiaridad con el auto, los circuitos que visitará y la cultura deportiva de Japón en general significa que Tatiana Calderón se toma las cosas con calma ante el gran desafío que tiene por delante.

"Esperaría que fuese más difícil que la F2", dijo Calderón a Motorsport.com. "No tengo grandes expectativas. Nunca he visto ninguna de las pistas, no he conocido al equipo, ni he conducido el auto. Hay un montón de cosas nuevas".

"Mi objetivo es acercarme cada vez más a la punta a medida que avanza el año. Por supuesto, el inicio va a ser difícil pero quiero acercarme lo más posible al top 10. Pero es difícil fijar un objetivo sin haber estado siquiera allí [en Japón]".

"Nunca he conducido el neumático Yokohama, así que eso también va a ser muy nuevo para mí. Pero he conducido el Pirelli durante cuatro temporadas para poder concentrarme en la velocidad pura, empujando todo el tiempo, es algo a lo que estaba acostumbrada en la F3 [en 2014-15] con los Hankooks y es un buen cambio".

"Con Pirelli era difícil hacerlos funcionar, a veces se degradan y a veces no. Espero que este año sea más consistente".

Aunque aceptó que su mala forma en la F2 el año pasado la convirtió en un blanco fácil para sus detractores, Calderón dijo que está decidida a aprovechar al máximo la oportunidad que se le ha dado en la Súper Fórmula, y con suerte silenciar a sus detractores en el proceso.

"Si no estás en el equipo viendo lo que pasa y sólo ves los resultados, la gente te juzga muy duramente", admitió. "No voy a defender [mis resultados] porque soy la primera que no quiere obtener ese tipo de resultados y estar tan lejos del ritmo".

"Seguro que va a ser un gran desafío porque estoy en desventaja en la Súper Fórmula, es muy difícil para los europeos hacerlo bien allí, especialmente en el primer año".

"Pero no me importa lo que diga la gente. Es una oportunidad fantástica. Voy a tratar de aprender de ella; creo que me hará una mejor piloto".

"Espero poder demostrar que algunas de esas personas están equivocadas, pero el principal objetivo es aprender, y permanecer en monoplazas que estén lo más cerca posible de la F1."

"Emotivo" final en la Fórmula 2

Calderón se despidió de la F2 en la final de la temporada en Abu Dhabi, completando una campaña en la que no consiguió ningún punto con el equipo Arden.

La colombiana llegó a ese fin de semana sabiendo que muy probablemente sería su último en la categoría, lo cual admite que fue una experiencia "bastante emotiva".

"Hubo sentimientos encontrados, obviamente", reflexionó Calderón. "La temporada fue muy dura en muchos sentidos, pero fue una gran oportunidad para hacer F2".

"Dadas las circunstancias de todo el año, con el patrocinio y esas cosas, sabía que era probablemente mi última carrera en el paddock junto a la F1, así que fue bastante emocional también".

"Realmente lo disfruté. En la carrera 2, al menos al principio, fui competitiva, adelanté a [Nyck] de Vries, estuve ahí arriba peleando un rato. Así que eso se sintió como un buen cierre".

"Obviamente fue emotivo porque quiero estar ahí luchando, pero es difícil conseguir las oportunidades, especialmente después de un año tan difícil".

Muchas de las dificultades de Calderón se debieron a que tuvo problemas para preparar adecuadamente los neumáticos para la clasificación, lo que resultaba en dejarla en el fondo de la parilla y ejecutando estrategias alternativas en un intento de recuperar terreno en la carrera principal.

La tarea de la joven de 26 años se hizo más difícil al perder a su ingeniero de carrera en medio de la temporada, ya que de Spa en adelante trabajó con un nuevo ingeniero.

"A principios de año me esforzaba mucho por hacer que el coche se adaptara a mí, no intentaba cambiar mi forma de conducir para que se adaptara al coche", admitió Calderón al recordar la temporada.

"Esas dos últimas rondas cambié un poco mi mentalidad: 'esto es lo que voy a conseguir, no voy a conseguir nada mejor que esto - así que veamos cómo puedo intentar conseguir este feeling y adaptarme'".

"Para Sochi tenía un nuevo compañero de equipo y Artem [Markelov] estuvo sufriendo un poco en las mismas áreas que yo. Eso fue un pequeño alivio".

"Se adaptó más rápido que yo, y sé que todavía tengo que trabajar en eso, pero fue bueno ver que no eran solamente mis sensaciones. Compararme con alguien así fue positivo, creo".

