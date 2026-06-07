24 Horas de Le Mans 2026: Aston Martin, el más rápido en la jornada de pruebas

Aston Martin asestó el primer golpe al inicio de la semana de las 24 Horas de Le Mans al liderar los tiempos de Hypercar en la jornada oficial de pruebas.

Tom Gamble marcó un mejor tiempo de 3m26.293s a bordo del Valkyrie Le Mans Hypercar #007 de The Heart of Racing para ponerse al frente de la tabla a mitad de la segunda de las dos sesiones de tres horas del domingo.

El tiempo, que representó una mejora de tres segundos respecto a la mejor vuelta del Valkyrie en esta fase de la cita estrella del Campeonato Mundial de Resistencia en 2025, se mantuvo como el más rápido del día pese a una ráfaga final de vueltas rápidas mientras el reloj llegaba a cero.

El Toyota TR010 HYBRID LMH #8 ya era segundo gracias a un 3m26.827s de Sebastien Buemi cuando su compañero de equipo Brendon Hartley mejoró con un 3m26.401s para terminar a solo una décima del Aston.

El 3m26.853s de Norman Nato en el mejor de los Cadillac V-Series.R LMDh del equipo Jota lo colocó tercero en la tabla, por delante del Alpine A424 LMDh #35 de Alpine gestionado por Signatech.

Charles Milesi marcó inicialmente el ritmo de la tarde, bajando hasta 3m26.990s antes de que su compañero de equipo Ferdinand Habsburg rebajara esa marca en cinco centésimas con un 3m26.938s.

#8 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa, Mike Conway, Esteban Masson Photo by: Rainier Ehrhardt

Filipe Albuquerque fue quinto en los tiempos combinados para el equipo Cadillac de Wayne Taylor Racing con el 3m27.011s con el que había liderado la sesión de la mañana.

Victor Martins logró la sexta plaza en el Alpine #36 con un 3m27.017s marcado al final de la tarde.

Robin Frijns saltó a la séptima posición al caer la bandera a cuadros en el WRT BMW M Hybrid V8 LMDh #20 gracias a un 3m27.139s

Kamui Kobayashi fue octavo en el Toyota #7 con un 3m27.167s, que posteriormente fue igualado por Alessandro Pier Guidi en el más rápido de los Ferrari 499P LMH de AF Corse Ferrari.

Genesis, debutante en Le Mans, se metió en el top 10 gracias al esfuerzo final de Paul-Loup Chatin en el GMR-001 LMDh #19 de la marca surcoreana. El 3m27.174s del francés superó por muy poco la marca de Stoffel Vandoorne en el Peugeot 9X8 LMH #93, relegándolo a la 11.ª posición.

Los ocho fabricantes que compiten en Hypercar y 13 coches en total terminaron dentro de un segundo al finalizar la jornada de pruebas. Los tiempos fueron comparables con 2025, cuando Hartley fue el más rápido para Toyota con un 3m26.246s.

#28 IDEC Sport Oreca 07 Gibson: Paul Lafargue, Valerio Rinicella, Job Van Uitert Photo by: Rainier Ehrhardt

Los honores de la jornada de pruebas en LMP2 fueron para el ORECA-Gibson 07 #28 de IDEC Sport pilotado por Job van Uitert. Su 3m35.344s fue apenas menos de dos décimas más rápido que el 3m35.519s marcado por Mathias Beche en el ORECA #14 de TDS Racing.

El tercer más rápido en las dos sesiones fue Matthieu Vaxiviere, que había liderado los tiempos por la mañana con la entrada #183 de AF Corse.

Ferrari fue apenas el más rápido en LMGT3 con el 296 GT3 Evo #54 de AF Corse pilotado por Francesco Castellacci. Su 3m56.646s fue menos de una centésima más rápido que el Porsche 911 GT3-R #91 de Manthey, segundo, con Timur Boguslavskiy al volante.

La acción en pista de la 94.ª edición de las 24 Horas de Le Mans, tercera ronda del WEC de este año, se reanuda a las 14:00 hora local del miércoles 10 de junio.

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