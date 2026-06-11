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Crónica de clasificación
WEC 24 Horas de Le Mans

24 Horas de Le Mans: Cadillac le arrebata la pole a BMW por 0,005 segundos... pero recibe una sanción

Una vuelta de último momento de Jack Aitken estuvo a punto de darle a Cadillac la pole position para la clásica carrera francesa por el margen más estrecho posible, hasta que fue relegado al décimo lugar por una infracción reglamentaria.

Benjamin Vinel Rachit Thukral
Editado:
#38 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Sebastien Bourdais, Earl Bamber, Jack Aitken

Hypercar

BMW se quedó con la pole position para las 24 Horas de Le Mans 2026 gracias a Dries Vanthoor, después de que el tiempo de Cadillac, más rápido por apenas cinco milésimas de segundo, fuera anulado por los comisarios.

En la Hyperpole 1, Earl Bamber marcó inicialmente el mejor tiempo con una vuelta de 3m23.722s al volante del Cadillac #38, liderando la sesión a mitad de su desarrollo, mientras Genesis ocupaba la segunda posición con Mathieu Jaminet en el auto #19, con un registro de 3m23.965s. Los Aston Martin sufrían en el fondo de la clasificación: Ross Gunn, con el #007, estaba a 1,2 segundos del mejor tiempo, mientras que Marco Sørensen, con el #009, cedía 1,9 segundos respecto al líder. El BMW #20, el Ferrari #51 y el Cadillac #12 —que había marcado el mejor primer sector— también corrían riesgo de eliminación.

En los últimos minutos de la sesión hubo numerosas mejoras. Sheldon van der Linde tomó una cómoda ventaja con el BMW #20, medio segundo más rápido que la referencia hasta ese momento. Sin embargo, rápidamente fue superado, primero por el nuevo registro de Bamber, de 3m23.187s, y luego por el Genesis #17 de Mathys Jaubert, que marcó 3m23.126s.

El neozelandés de Cadillac parecía tener la última palabra al registrar 3m23.091s, pero Charles Milesi llevó al Alpine #35 a la cima con una vuelta de 3m23.018s. Menos de tres décimas de segundo separaban a los siete primeros autos.

Los Toyota terminaron en el fondo de la tabla de tiempos, con Kamui Kobayashi (#7) y Ryo Hirakawa (#8) a 1,25 y 1,56 segundos, respectivamente, del registro de Milesi. El Alpine #36, conducido por Jules Gounon, el Ferrari #50 de Antonio Fuoco y el Aston Martin #007 tampoco lograron avanzar a la Hyperpole 2, ya que solo los diez mejores autos obtuvieron la clasificación.

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Antonio Felix Da Costa, Charles Milesi, Ferdinand Habsburg

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Antonio Felix Da Costa, Charles Milesi, Ferdinand Habsburg

Photo by: JEP

Dries Vanthoor marcó el ritmo desde el comienzo de la Hyperpole 2. El BMW #15 consiguió la primera vuelta de la semana por debajo de los 3m23s, con un tiempo de 3m22.745s. Robin Frijns colocó provisionalmente al BMW #20 en la segunda posición, aunque a 1,2 segundos de su compañero. A falta de cinco minutos para el final, ningún otro piloto había rodado a menos de dos segundos del belga.

Vanthoor mejoró aún más con una vuelta de 3m22.564s, pero Jack Aitken completó un excelente último sector para arrebatarle la pole por apenas 0,005 segundos con el Cadillac Jota #38, antes de que posteriormente fuera sancionado.

Will Stevens fue segundo con un tiempo de 3m23.078s en el Cadillac #12, seguido por el Alpine #35 de Antonio Félix da Costa, el BMW #20 de Robin Frijns, el Cadillac #101 de WTR conducido por Filipe Albuquerque y el Genesis #19 de Paul-Loup Chatin, con estos tres últimos separados por menos de 0,06 segundos.

Aston Martin y Ferrari estuvieron muy lejos del ritmo con Roman De Angelis y James Calado, respectivamente, mientras que el Genesis #17, con André Lotterer al volante, cerró la clasificación inicial.

Panis logra la pole en LMP2

#29 Forestier Racing by Panis Oreca 07 Gibson: Louis Rousset, Esteban Masson, Oliver Gray

#29 Forestier Racing by Panis Oreca 07 Gibson: Louis Rousset, Esteban Masson, Oliver Gray

Photo by: Emanuele Clivati | AG Photo

El joven piloto de Toyota, Esteban Masson, consiguió la pole position con el Oreca 07 #29 de Forestier Racing by Panis en la categoría LMP2.

El canadiense-francés marcó dos vueltas que le valieron el primer puesto, terminando con una ventaja de 0.387s sobre Job van Uitert en el Oreca #28 de IDEC Sport.

Van Uitert lideró la primera parte de la sesión Hyperpole 2 de 15 minutos, pero poco a poco fue perdiendo posiciones, antes de asegurar un lugar en la primera fila de LMP2 con un último esfuerzo de 3m33.242s.

El tiempo del neerlandés dejó al expiloto de Fórmula 1 Jack Doohan en tercer lugar, antes de su debut en Le Mans.

Nick Yelloly clasificó el coche #43 de Inter Europol, ganador de su categoría el año pasado, en cuarta posición, por delante del CrowdStrike by APR de Alex Quinn.

Los pilotos de Porsche GTP, Julien Andlauer y Kevin Estre, terminaron sexto y séptimo respectivamente para Duqueine y TDS Racing, mientras que Matthieu Vaxiviere (AF Corse) y Reshad de Gerus (#343 InterEuropol) completaron el top 10.

Ninguno de los coches de United Autosports logró clasificarse para la Hyperpole 2, uniéndose a los Vector Sport #26, CLX Motorsport #37 y Proton #9 en la zona de eliminación.

CLX Motorsport había sido el segundo más rápido en la primera sesión de clasificación del miércoles, pero Michael Jensen no pudo recuperarse del trompo al inicio de la sesión, terminando en la 14.ª posición de la parrilla.

Aston en la cima de los LMGT3

#27 Heart Of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Ian James, Zacharie Robichon, Mattia Drudi

#27 Heart Of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Ian James, Zacharie Robichon, Mattia Drudi

Photo by: Rainier Ehrhardt

Heart of Racing dominó la clasificación de la categoría LMGT3, con el piloto oficial de Aston Martin, Mattia Drudi, consiguiendo la pole position con casi un segundo de ventaja.

Tras la anulación de su primer tiempo por exceder los límites de la pista, Drudi logró otro impresionante tiempo de 3m52.433s, colocando al Aston Martin Vantage GT3 #27 al frente de la parrilla LMGT3. Esto a pesar de que su segundo tiempo fue ligeramente más lento que el anterior, que también fue anulado.

Alessio Rovera se clasificó en una sólida segunda posición con el Ferrari 296 GT3 #21 de AF Corse, superando a los dos Lexus RC F GT3 de ASP, pilotados por José María López y Jack Hakwsworth.

Los dos BMW M4 GT3 de WRT terminaron quinto y sexto, con Sean Gelael superando al coche gemelo de Parker Thompson.

Dennis Marschall fue séptimo con el Ferrari de Kessel, mientras que el octavo puesto fue para Jonny Adam con el Aston Martin #23 de Heart of Racing.

Timur Boguslaskiy fue el noveno más rápido con el Porsche 911 GT3 R #91 de Manthey, mientras que Ben Tuck terminó décimo con el Ford #77 de Proton.

El expiloto de Williams F1, Logan Sargeant, no logró clasificarse para la Hyperpole 2 por tan solo media décima, dejando al Ford Mustang GT3 #88 de Proton en la undécima posición de la parrilla.

Ninguno de los dos Mercedes AMG GT3 de Iron Lynx logró avanzar a la sesión de clasificación, terminando en la duodécima y decimotercera posición respectivamente, mientras que un trompo de Francesco Castellacci contribuyó a que el Ferrari 296 GT3 #54 de AF Corse terminara en la decimocuarta posición.

Sin embargo, la ausencia más notable en la Hyperpole 2 fue la del Porsche 911 GT3 #92 de Manthey, líder del campeonato, que terminó decimoquinto y el más lento con Riccardo Pera al volante.

Hypercar - Hyperpole 2 resultados

hp4

Todas las estadísticas
 
Cla Equipo # Pilotos Monoplaza Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 France S. Bourdais New Zealand E. Bamber United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 5

3'22.559

   242.169
2
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 5

+0.005

3'22.564

 0.005 242.163
3
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 Switzerland L. Deletraz United Kingdom W. Stevens France N. Nato Cadillac V-Series.R 5

+0.519

3'23.078

 0.514 241.550
4
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Felix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424 5

+1.061

3'23.620

 0.542 240.907
5
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. van der Linde BMW M Hybrid V8 5

+1.205

3'23.764

 0.144 240.737
6
Cadillac WTR HYPERCAR
101 United States R. Taylor United States J. Taylor Portugal F. Albuquerque Cadillac V-Series.R 6

+1.219

3'23.778

 0.014 240.720
7
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 5

+1.264

3'23.823

 0.045 240.667
8
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Canada R. Angelis Aston Martin Valkyrie 5

+2.170

3'24.729

 0.906 239.602
9
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 5

+2.522

3'25.081

 0.352 239.191
10
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 5

+3.557

3'26.116

 1.035 237.990
Ver los resultados completos

Hypercar - Hyperpole 1 results

  

Todas las estadísticas
 
Cla Equipo # Pilotos Monoplaza Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Felix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424 7

3'23.018

   241.621
2
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 France S. Bourdais New Zealand E. Bamber United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 7

+0.073

3'23.091

 0.073 241.535
3
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 6

+0.108

3'23.126

 0.035 241.493
4
Cadillac WTR HYPERCAR
101 United States R. Taylor United States J. Taylor Portugal F. Albuquerque Cadillac V-Series.R 7

+0.173

3'23.191

 0.065 241.416
5
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. van der Linde BMW M Hybrid V8 6

+0.228

3'23.246

 0.055 241.350
6
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 7

+0.262

3'23.280

 0.034 241.310
7
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 Switzerland L. Deletraz United Kingdom W. Stevens France N. Nato Cadillac V-Series.R 7

+0.294

3'23.312

 0.032 241.272
8
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 7

+0.388

3'23.406

 0.094 241.161
9
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 6

+0.625

3'23.643

 0.237 240.880
10
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Canada R. Angelis Aston Martin Valkyrie 6

+0.973

3'23.991

 0.348 240.469
11
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie 6

+0.986

3'24.004

 0.013 240.454
12
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Denmark N. Nielsen Spain M. Molina Ferrari 499P 7

+1.087

3'24.105

 0.101 240.335
13
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 6

+1.104

3'24.122

 0.017 240.315
14
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota TR010 Hybrid 7

+1.250

3'24.268

 0.146 240.143
15
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota TR010 Hybrid 6

+1.560

3'24.578

 0.310 239.779
Ver los resultados completos

LMP2/GT3 - Hyperpole 2 results

hp2

Todas las estadísticas
 
Cla Equipo # Pilotos Monoplaza Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
Forestier Racing by Panis LMP2
29
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
Oreca 07 - Gibson 5

3'32.855

   230.455
2
IDEC SPORT LMP2
28 France P. Lafargue
V. Rinicella
Netherlands J. Uitert 		Oreca 07 - Gibson 6

+0.387

3'33.242

 0.387 230.037
3
NIELSEN RACING LMP2
24 Denmark D. Heinemeier Hansson
E. Pearson
Australia J. Doohan 		Oreca 07 - Gibson 5

+0.655

3'33.510

 0.268 229.748
4
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
43 Poland J. Smiechowski France T. Dillmann United Kingdom N. Yelloly Oreca 07 - Gibson 5

+0.723

3'33.578

 0.068 229.675
5
Crowdstrike Racing by APR LMP2
4 United States G. Kurtz
A. Quinn
Germany L. Heinrich 		Oreca 07 - Gibson 6

+0.773

3'33.628

 0.050 229.621
6
DUQUEINE TEAM LMP2
30 France D. Pin France J. Andlauer Netherlands R. Verschoor Oreca 07 - Gibson 5

+0.847

3'33.702

 0.074 229.542
7
TDS Racing LMP2
14 Canada T. Lutke Switzerland M. Beche France K. Estre Oreca 07 - Gibson 5

+0.860

3'33.715

 0.013 229.528
8
AO by TF LMP2
99 United States P. Hyett Australia J. Allen United States D. Cameron Oreca 07 - Gibson 6

+1.425

3'34.280

 0.565 228.922
9
AF Corse LMP2
183 France F. Perrodo France M. Vaxivière United Kingdom B. Barnicoat Oreca 07 - Gibson 5

+1.837

3'34.692

 0.412 228.483
10
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
343 United States B. Garg France R. de Gerus Switzerland N. Muller Oreca 07 - Gibson 5

+2.183

3'35.038

 0.346 228.115
11
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 5

+19.578

3'52.433

 17.395 211.044
12
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 5

+20.557

3'53.412

 0.979 210.158
13
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. López 		Lexus RC F GT3 4

+20.759

3'53.614

 0.202 209.977
14
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
United Kingdom J. Hawksworth 		Lexus RC F GT3 5

+21.014

3'53.869

 0.255 209.748
15
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 4

+21.546

3'54.401

 0.532 209.272
16
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 5

+21.800

3'54.655

 0.254 209.045
17
Kessel Racing LMGT3
74
D. Blattner
Italy L. Patrese Algeria D. Marschall 		Ferrari 296 GT3 Evo 5

+21.822

3'54.677

 0.022 209.026
18
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 4

+22.033

3'54.888

 0.211 208.838
19
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Guven 		Porsche 911 GT3 R 5

+22.755

3'55.610

 0.722 208.198
20
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 5

+22.811

3'55.666

 0.056 208.148
Ver los resultados completos

LMP2/GT3 - Hyperpole 1 results

hp1

Todas las estadísticas
 
Cla Equipo # Pilotos Monoplaza Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
43 Poland J. Smiechowski France T. Dillmann United Kingdom N. Yelloly Oreca 07 - Gibson 5

3'33.762

   229.477
2
Crowdstrike Racing by APR LMP2
4 United States G. Kurtz
A. Quinn
Germany L. Heinrich 		Oreca 07 - Gibson 6

+0.127

3'33.889

 0.127 229.341
3
Forestier Racing by Panis LMP2
29
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
Oreca 07 - Gibson 6

+0.346

3'34.108

 0.219 229.106
4
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
343 United States B. Garg France R. de Gerus Switzerland N. Muller Oreca 07 - Gibson 6

+0.417

3'34.179

 0.071 229.030
5
TDS Racing LMP2
14 Canada T. Lutke Switzerland M. Beche France K. Estre Oreca 07 - Gibson 6

+0.780

3'34.542

 0.363 228.643
6
DUQUEINE TEAM LMP2
30 France D. Pin France J. Andlauer Netherlands R. Verschoor Oreca 07 - Gibson 6

+0.624

3'34.386

   228.809
7
IDEC SPORT LMP2
28 France P. Lafargue
V. Rinicella
Netherlands J. Uitert 		Oreca 07 - Gibson 6

+0.850

3'34.612

 0.226 228.568
8
AF Corse LMP2
183 France F. Perrodo France M. Vaxivière United Kingdom B. Barnicoat Oreca 07 - Gibson 7

+1.027

3'34.789

 0.177 228.380
9
AO by TF LMP2
99 United States P. Hyett Australia J. Allen United States D. Cameron Oreca 07 - Gibson 6

+1.083

3'34.845

 0.056 228.320
10
NIELSEN RACING LMP2
24 Denmark D. Heinemeier Hansson
E. Pearson
Australia J. Doohan 		Oreca 07 - Gibson 7

+1.378

3'35.140

 0.295 228.007
11
United Autosports LMP2
22 Sweden R. Lindh Switzerland G. Saucy Denmark M. Mac Jensen Oreca 07 - Gibson 6

+1.748

3'35.510

 0.370 227.616
12
United Autosports LMP2
222 Brazil D. Schneider United Kingdom B. Hanley United Kingdom O. Jarvis Oreca 07 - Gibson 6

+1.926

3'35.688

 0.178 227.428
13
VECTOR SPORT LMP2
26 Ireland R. Cullen
V. Lomko
Brazil P. Fittipaldi 		Oreca 07 - Gibson 7

+2.220

3'35.982

 0.294 227.118
14
CLX Motorsport LMP2
37
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
Oreca 07 - Gibson 5

+3.657

3'37.419

 1.437 225.617
15
Proton Competition LMP2
9 Germany J. Ried Japan K. Ohta
H. King
Oreca 07 - Gibson 6

+3.156

3'36.918

   226.138
16
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 5

+19.404

3'53.166

 16.248 210.380
17
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 5

+19.575

3'53.337

 0.171 210.226
18
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Guven 		Porsche 911 GT3 R 6

+19.799

3'53.561

 0.224 210.024
19
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 5

+19.961

3'53.723

 0.162 209.879
20
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
United Kingdom J. Hawksworth 		Lexus RC F GT3 5

+20.578

3'54.340

 0.617 209.326
21
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. López 		Lexus RC F GT3 5

+20.733

3'54.495

 0.155 209.188
22
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 6

+20.766

3'54.528

 0.033 209.158
23
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 6

+20.890

3'54.652

 0.124 209.048
24
Kessel Racing LMGT3
74
D. Blattner
Italy L. Patrese Algeria D. Marschall 		Ferrari 296 GT3 Evo 5

+20.903

3'54.665

 0.013 209.036
25
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 5

+20.937

3'54.699

 0.034 209.006
26
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 6

+20.991

3'54.753

 0.054 208.958
27
Team Qatar by Iron Lynx LMGT3
62
A. Ali Al-Khelaifi
Germany J. Hanses France G. Alesi 		Mercedes AMG GT3 6

+21.009

3'54.771

 0.018 208.942
28
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3 6

+21.241

3'55.003

 0.232 208.736
29
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 6

+21.413

3'55.175

 0.172 208.583
30
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R 6

+21.552

3'55.314

 0.139 208.460
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