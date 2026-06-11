24 Horas de Le Mans: Cadillac le arrebata la pole a BMW por 0,005 segundos... pero recibe una sanción

Hypercar

BMW se quedó con la pole position para las 24 Horas de Le Mans 2026 gracias a Dries Vanthoor, después de que el tiempo de Cadillac, más rápido por apenas cinco milésimas de segundo, fuera anulado por los comisarios.

En la Hyperpole 1, Earl Bamber marcó inicialmente el mejor tiempo con una vuelta de 3m23.722s al volante del Cadillac #38, liderando la sesión a mitad de su desarrollo, mientras Genesis ocupaba la segunda posición con Mathieu Jaminet en el auto #19, con un registro de 3m23.965s. Los Aston Martin sufrían en el fondo de la clasificación: Ross Gunn, con el #007, estaba a 1,2 segundos del mejor tiempo, mientras que Marco Sørensen, con el #009, cedía 1,9 segundos respecto al líder. El BMW #20, el Ferrari #51 y el Cadillac #12 —que había marcado el mejor primer sector— también corrían riesgo de eliminación.

En los últimos minutos de la sesión hubo numerosas mejoras. Sheldon van der Linde tomó una cómoda ventaja con el BMW #20, medio segundo más rápido que la referencia hasta ese momento. Sin embargo, rápidamente fue superado, primero por el nuevo registro de Bamber, de 3m23.187s, y luego por el Genesis #17 de Mathys Jaubert, que marcó 3m23.126s.

El neozelandés de Cadillac parecía tener la última palabra al registrar 3m23.091s, pero Charles Milesi llevó al Alpine #35 a la cima con una vuelta de 3m23.018s. Menos de tres décimas de segundo separaban a los siete primeros autos.

Los Toyota terminaron en el fondo de la tabla de tiempos, con Kamui Kobayashi (#7) y Ryo Hirakawa (#8) a 1,25 y 1,56 segundos, respectivamente, del registro de Milesi. El Alpine #36, conducido por Jules Gounon, el Ferrari #50 de Antonio Fuoco y el Aston Martin #007 tampoco lograron avanzar a la Hyperpole 2, ya que solo los diez mejores autos obtuvieron la clasificación.

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Antonio Felix Da Costa, Charles Milesi, Ferdinand Habsburg Photo by: JEP

Dries Vanthoor marcó el ritmo desde el comienzo de la Hyperpole 2. El BMW #15 consiguió la primera vuelta de la semana por debajo de los 3m23s, con un tiempo de 3m22.745s. Robin Frijns colocó provisionalmente al BMW #20 en la segunda posición, aunque a 1,2 segundos de su compañero. A falta de cinco minutos para el final, ningún otro piloto había rodado a menos de dos segundos del belga.

Vanthoor mejoró aún más con una vuelta de 3m22.564s, pero Jack Aitken completó un excelente último sector para arrebatarle la pole por apenas 0,005 segundos con el Cadillac Jota #38, antes de que posteriormente fuera sancionado.

Will Stevens fue segundo con un tiempo de 3m23.078s en el Cadillac #12, seguido por el Alpine #35 de Antonio Félix da Costa, el BMW #20 de Robin Frijns, el Cadillac #101 de WTR conducido por Filipe Albuquerque y el Genesis #19 de Paul-Loup Chatin, con estos tres últimos separados por menos de 0,06 segundos.

Aston Martin y Ferrari estuvieron muy lejos del ritmo con Roman De Angelis y James Calado, respectivamente, mientras que el Genesis #17, con André Lotterer al volante, cerró la clasificación inicial.

Panis logra la pole en LMP2

#29 Forestier Racing by Panis Oreca 07 Gibson: Louis Rousset, Esteban Masson, Oliver Gray Photo by: Emanuele Clivati | AG Photo

El joven piloto de Toyota, Esteban Masson, consiguió la pole position con el Oreca 07 #29 de Forestier Racing by Panis en la categoría LMP2.

El canadiense-francés marcó dos vueltas que le valieron el primer puesto, terminando con una ventaja de 0.387s sobre Job van Uitert en el Oreca #28 de IDEC Sport.

Van Uitert lideró la primera parte de la sesión Hyperpole 2 de 15 minutos, pero poco a poco fue perdiendo posiciones, antes de asegurar un lugar en la primera fila de LMP2 con un último esfuerzo de 3m33.242s.

El tiempo del neerlandés dejó al expiloto de Fórmula 1 Jack Doohan en tercer lugar, antes de su debut en Le Mans.

Nick Yelloly clasificó el coche #43 de Inter Europol, ganador de su categoría el año pasado, en cuarta posición, por delante del CrowdStrike by APR de Alex Quinn.

Los pilotos de Porsche GTP, Julien Andlauer y Kevin Estre, terminaron sexto y séptimo respectivamente para Duqueine y TDS Racing, mientras que Matthieu Vaxiviere (AF Corse) y Reshad de Gerus (#343 InterEuropol) completaron el top 10.

Ninguno de los coches de United Autosports logró clasificarse para la Hyperpole 2, uniéndose a los Vector Sport #26, CLX Motorsport #37 y Proton #9 en la zona de eliminación.

CLX Motorsport había sido el segundo más rápido en la primera sesión de clasificación del miércoles, pero Michael Jensen no pudo recuperarse del trompo al inicio de la sesión, terminando en la 14.ª posición de la parrilla.

Aston en la cima de los LMGT3

#27 Heart Of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Ian James, Zacharie Robichon, Mattia Drudi Photo by: Rainier Ehrhardt

Heart of Racing dominó la clasificación de la categoría LMGT3, con el piloto oficial de Aston Martin, Mattia Drudi, consiguiendo la pole position con casi un segundo de ventaja.

Tras la anulación de su primer tiempo por exceder los límites de la pista, Drudi logró otro impresionante tiempo de 3m52.433s, colocando al Aston Martin Vantage GT3 #27 al frente de la parrilla LMGT3. Esto a pesar de que su segundo tiempo fue ligeramente más lento que el anterior, que también fue anulado.

Alessio Rovera se clasificó en una sólida segunda posición con el Ferrari 296 GT3 #21 de AF Corse, superando a los dos Lexus RC F GT3 de ASP, pilotados por José María López y Jack Hakwsworth.

Los dos BMW M4 GT3 de WRT terminaron quinto y sexto, con Sean Gelael superando al coche gemelo de Parker Thompson.

Dennis Marschall fue séptimo con el Ferrari de Kessel, mientras que el octavo puesto fue para Jonny Adam con el Aston Martin #23 de Heart of Racing.

Timur Boguslaskiy fue el noveno más rápido con el Porsche 911 GT3 R #91 de Manthey, mientras que Ben Tuck terminó décimo con el Ford #77 de Proton.

El expiloto de Williams F1, Logan Sargeant, no logró clasificarse para la Hyperpole 2 por tan solo media décima, dejando al Ford Mustang GT3 #88 de Proton en la undécima posición de la parrilla.

Ninguno de los dos Mercedes AMG GT3 de Iron Lynx logró avanzar a la sesión de clasificación, terminando en la duodécima y decimotercera posición respectivamente, mientras que un trompo de Francesco Castellacci contribuyó a que el Ferrari 296 GT3 #54 de AF Corse terminara en la decimocuarta posición.

Sin embargo, la ausencia más notable en la Hyperpole 2 fue la del Porsche 911 GT3 #92 de Manthey, líder del campeonato, que terminó decimoquinto y el más lento con Riccardo Pera al volante.

Hypercar - Hyperpole 2 resultados

Hypercar - Hyperpole 1 results

LMP2/GT3 - Hyperpole 2 results

LMP2/GT3 - Hyperpole 1 results