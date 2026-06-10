Alpine logra la pole provisional en Le Mans; problemas para Peugeot y el Ferrari ganador de 2025
Ferdinand Habsurg colocó a Alpine en la pole position provisional de las 24 Horas de Le Mans por delante de Cadillac. Ni Peugeot ni los ganadores defensores de Ferrari participarán en la Hyperpole.
No habrá una respuesta definitiva, pero fue la primera hora de la verdad de estas 24 Horas de Le Mans 2026. El miércoles por la noche, tuvieron lugar los entrenamientos clasificatorios para determinar los participantes en la Hyperpole, que se disputará en dos fases el jueves por la noche. El objetivo para cada categoría era conservar a los 15 más rápidos.
En la categoría Hypercar, eso significa que solo tres competidores estaban amenazados por una eliminación desde esta primera jornada. Reglamentariamente, también hay que precisar que todos los pilotos están llamados a participar en el conjunto del formato clasificatorio. En otras palabras, es obligatorio elegir a un piloto diferente para esta sesión del miércoles y luego para la Hyperpole 1 y la Hyperpole 2.
Doriane Pin destaca
Tras las tres primeras horas de entrenamientos libres, las condiciones se mantuvieron estables en el circuito de Le Mans, con un cielo todavía nublado y 19°C en el aire. La primera parte de los entrenamientos clasificatorios reunió a los competidores LMP2 y LMGT3 durante media hora, y los treinta minutos siguientes estuvieron reservados exclusivamente a los Hypercars.
En LMP2, fue Doriane Pin quien destacó al firmar la pole position provisional al volante del Oreca 07 de Duqueine Team, con una vuelta en 3'34"662. "El coche es mágico en este circuito, en las eses, en Indianapolis... Es genial, disfruto muchísimo, estoy muy contenta con los progresos realizados", se alegró la francesa al bajarse del coche.
Del lado de LMGT3, fue Peter Dempsey quien fue el más rápido, en 3'55"744 a bordo del Corvette de Racing Team Turkey by TF.
24 Horas de Le Mans - Ensayos clasificatorios (LMP2 - LMGT3)
|Cla
|Equipo
|#
|Pilotos
|Monoplaza
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
DUQUEINE TEAM LMP2
|30
|D. Pin J. Andlauer R. Verschoor
|Oreca 07 - Gibson
|6
|
3'34.662
|228.515
|2
|
CLX Motorsport LMP2
|37
|
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|8
|
+0.567
3'35.229
|0.567
|227.913
|3
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|343
|B. Garg R. de Gerus N. Muller
|Oreca 07 - Gibson
|9
|
+0.585
3'35.247
|0.018
|227.894
|4
|
Forestier Racing by Panis LMP2
|29
|
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
|Oreca 07 - Gibson
|9
|
+1.436
3'36.098
|0.851
|226.997
|5
|
VECTOR SPORT LMP2
|26
| R. Cullen
V. LomkoP. Fittipaldi
|Oreca 07 - Gibson
|8
|
+1.643
3'36.305
|0.207
|226.779
|6
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|43
|J. Smiechowski T. Dillmann N. Yelloly
|Oreca 07 - Gibson
|8
|
+2.342
3'37.004
|0.699
|226.049
|7
|
United Autosports LMP2
|22
|R. Lindh G. Saucy M. Mac Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|8
|
+2.902
3'37.564
|0.560
|225.467
|8
|
NIELSEN RACING LMP2
|24
| D. Heinemeier Hansson
E. PearsonJ. Doohan
|Oreca 07 - Gibson
|8
|
+3.003
3'37.665
|0.101
|225.362
|9
|
IDEC SPORT LMP2
|28
| P. Lafargue
V. RinicellaJ. Uitert
|Oreca 07 - Gibson
|8
|
+3.063
3'37.725
|0.060
|225.300
|10
|
Proton Competition LMP2
|9
| J. Ried K. Ohta
H. King
|Oreca 07 - Gibson
|9
|
+3.426
3'38.088
|0.363
|224.925
|Ver los resultados completos
Alpine sonríe, Peugeot decepciona
Tras algunas dudas, Alpine logró reparar el N°36 accidentado al final de los entrenamientos libres para permitir a Frédéric Makowiecki participar en los entrenamientos clasificatorios. Cada constructor designó a un piloto por coche, con la esperanza de no encontrarse en la zona de los tres eliminados.
A mitad de sesión, y en el momento de pasar de nuevo por boxes para montar neumáticos nuevos, eran los dos Aston Martin Valkyrie los que se habían situado en las dos primeras posiciones, confiados a Tom Gamble, el hombre más rápido del Test Day el pasado domingo y esta vez cronometrado en 3'24"163 con el N°007, y a Alex Riberas.
La tensión aumentó en los diez últimos minutos, y se vio a Phil Hanson llevarse un buen susto al acercarse a Tertre-Rouge al volante del Ferrari N°83. El tiempo de referencia fue cayendo sucesivamente en manos de Cadillac, Aston Martin, Alpine y luego BMW... antes de que Ferdinand Habsburg se llevara la mejor parte en 3'23"135 para colocar a Alpine en cabeza con 13 milésimas de ventaja sobre el primer Cadillac.
Mientras que el top 10 está en menos de un segundo, cayó el telón para los tres eliminados de la noche, y hay malas caras en Peugeot, ya que los dos 9X8 fueron incapaces de meterse en el top 15. Pero también ya se acabó para la tripulación defensora del título en Le Mans, puesto que el Ferrari amarillo con el N°83 no participará en la Hyperpole el jueves.
Entrenamientos clasificatorios - Hypercar
|NUM
|Pilote
|Équipe
|Temps
|35
|HABSBURG Ferdinand
|ALPINE ENDURANCE TEAM
|3'23"135
|12
|DELÉTRAZ Louis
|CADILLAC HERTZ TEAM JOTA
|3'23"148
|101
|TAYLOR Jordan
|CADILLAC WTR
|3'23"323
|20
|RAST René
|BMW M TEAM WRT
|3'23"444
|38
|BOURDAIS Sébastien
|CADILLAC HERTZ TEAM JOTA
|3'23"485
|15
|MAGNUSSEN Kevin
|BMW M TEAM WRT
|3'23"625
|009
|RIBERAS Alex
|ASTON MARTIN THOR TEAM
|3'23"777
|8
|BUEMI Sébastien
|TOYOTA RACING
|3'23"791
|007
|GAMBLE Tom
|ASTON MARTIN THOR TEAM
|3'23"906
|36
|MAKOWIECKI Frédéric
|ALPINE ENDURANCE TEAM
|3'23"960
|19
|JUNCADELLA Daniel
|GENESIS MAGMA RACING
|3'24"084
|7
|CONWAY Mike
|TOYOTA RACING
|3'24"314
|17
|DERANI Luis Felipe
|GENESIS MAGMA RACING
|3'24"424
|50
|NIELSEN Nicklas
|FERRARI AF CORSE
|3'24"514
|51
|PIER GUIDI Alessandro
|FERRARI AF CORSE
|3'24"623
|93
|VANDOORNE Stoffel
|PEUGEOT TOTALENERGIES
|3'24"978
|83
|HANSON Philip
|AF CORSE
|3'25"495
|94
|JAKOBSEN Malthe
|PEUGEOT TOTALENERGIES
|3'25"660
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